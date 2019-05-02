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Про що говорить постійне відчуття голоду

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Що робити, якщо після вживання їжі людина продовжує відчувати голод - фото 1
Що робити, якщо після вживання їжі людина продовжує відчувати голод / allkharkov

Постійне відчуття голоду може свідчити про розвиток діабету. Які ще симптоми можуть розповісти про цю хворобу.

Про це повідомляє британський медик Метью Кейпхорна.

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За його словами, якщо після вживання їжі людина продовжує відчувати голод, то це привід звернутися в клініку. Він також додав, що необхідно простежити за тим, як швидко після трапези виникає бажання поїсти. Він уточнив, що після ситної вечері почуття ситості має зберігатися протягом шести годин. Крім того, ознаками розвитку діабету можуть бути ще сильний апетит перед сном і постійна спрага.

Про що говорить постійне відчуття голоду - фото 325318

Від термічної обробки корисні властивості цих овочів тільки збільшуються. Експерти склали список овочів, які набагато корисніші після такої обробки.

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Джерело: ncbi
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