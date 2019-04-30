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Овочі, яким не шкодить термічна обробка

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Томати після термічної обробки набагато корисніші - фото 1
Томати після термічної обробки набагато корисніші / Food & Wine Magazine

Від термічної обробки корисні властивості цих овочів тільки збільшуються. Експерти склали список овочів, які набагато корисніші після такої обробки.

Білокачанна капуста. Це одночасно корисний і доступний за ціною продукт. Налягайте на неї в сезон, щоб зарядити організм поживними вітамінами і мінералами. У капусті містяться вітаміни групи В, С, РР, магній, залізо, йод. Під дією високих температур багато речовин, що містяться в білокачанній капусті, активуються і стають ще кориснішими.

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Томати. Дивно, але факт: томати після термічної обробки набагато корисніші, ніж в свіжому вигляді. Звичайно, це не означає, що треба відмовлятися від улюбленого літнього салату зі свіжих овочів, але урізноманітнити свій раціон за рахунок запечених або тушкованих томатів можна і навіть треба.

Цибуля. Природний антибіотик цибулю однаково корисно вживати як в свіжому вигляді, так і в запеченому, тушкованому або смаженому варіанті. Це ефективний протизапальний і антибактерицидне засіб. Чим частіше ви додаєте її в улюблені страви, тим менше хворієте і нервуєте.

Салат з баклажанів - фото 324851
Салат з баклажанів

Баклажани. З нього можна приготувати найрізноманітніші страви. Не бійтеся експериментувати і поєднувати баклажани з іншими овочами, сиром, спеціями і травами. Термічна обробка робить антиоксиданти, які містяться в баклажанах, активнішими і енергійнішими.

Морква. Хрустку морквину сміливо можна варити і запікати, абсолютно не переживаючи, що корисні властивості загубляться і зникнуть.

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Джерело: ncbi
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