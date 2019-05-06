Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Меган Маркл День матері

Приємно та ефективно: новий спосіб кинути курити

  • 4
Як швидко кинути курити - фото 1
Як швидко кинути курити

Американські науковці виявили ще один справді ефективний спосіб, як кинути курити. Виявилось, що потрібно обрати правильно мотивацію, яка підходить всім.

Дослідники зі США дійшли до висновку, що фінансова винагорода ефективно допомагає позбутись звички курити. Це підтвердив експеримент за участю майже 6 тисяч добровольців.

І ще: Як фаза Місяця впливає на людей: відповідь медиків

Піддослідних курців було розділено на групи за категорією мотивації: одним пропонували електронні сигарети та нікотинові пластирі, іншим розповідали про важливість здорового способу життя, а третій команді пообіцяли заплатити 600 доларів, якщо вони протримаються до кінця експерименту без сигарет. Через 6 місяців саме представники останньої групи показали найкращі результати, у той час, як серед інших піддослідних позбулись звички лише 0,5-1% від усіх.

Гроші допомагають швидко кинути курити - фото 326188

Науковці вважають, що саме фінансова мотивація дозволяє людям у рази ефективніше кидати курити, а таку ідею можна втілювати у компаніях, де турбуються про здоров'я та працездатність робітників.

Читайте також: Учені пояснили, чому ми слухаємо сумну музику, коли нам погано

Джерело: zdorovia.com.ua
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові фільми травня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 30 квітня, 14:15
  • 637
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 459
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1445705
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Поради