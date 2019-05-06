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Приємно та ефективно: новий спосіб кинути курити
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Американські науковці виявили ще один справді ефективний спосіб, як кинути курити. Виявилось, що потрібно обрати правильно мотивацію, яка підходить всім.
Дослідники зі США дійшли до висновку, що фінансова винагорода ефективно допомагає позбутись звички курити. Це підтвердив експеримент за участю майже 6 тисяч добровольців.
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Піддослідних курців було розділено на групи за категорією мотивації: одним пропонували електронні сигарети та нікотинові пластирі, іншим розповідали про важливість здорового способу життя, а третій команді пообіцяли заплатити 600 доларів, якщо вони протримаються до кінця експерименту без сигарет. Через 6 місяців саме представники останньої групи показали найкращі результати, у той час, як серед інших піддослідних позбулись звички лише 0,5-1% від усіх.
Науковці вважають, що саме фінансова мотивація дозволяє людям у рази ефективніше кидати курити, а таку ідею можна втілювати у компаніях, де турбуються про здоров'я та працездатність робітників.
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