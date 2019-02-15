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Привітання зі Стрітенням Господнім 2019: картинки і побажання

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Листівка з Стрітенням Господнім - фото 1
Листівка з Стрітенням Господнім / maximum.fm

Стрітення Господнє відзначають в Україні щороку 15 лютого. Радіо МАКСИМУМ підготувало для вас найкращі привітання зі святом українською мовою – ось вірші, смс, проза та картинки з Стрітенням!

Стрітення Господнє 2019 – це одне з найбільших християнських свят, яке символізує зустріч Нового Завіту зі Старим, а також першу появу Ісуса перед народом. У народі вважається, що у цей день також весна зустрічається з зимою.

І ще: Стрітення Господнє 15 лютого - історія і прикмети свята

Також 15 лютого прийнято поздоровляти рідних і друзів зі Стрітенням, тож ми підготували для вас привітання на українській мові, які подарують вашим близьким святковий настрій!

Клікайте на розділ та шукайте потрібне поздоровлення:

Вірші для привітання з Стрітенням Господнім

***

Сьогодні православний весь народ,
У храм свічки освячувати йде,
Сьогодні Стрітення - прекрасний день,
І хоч зима ще свою кидає тінь,
Але знаємо ми, вже недовго їй залишилося,
Адже весна на горизонті з'явилася,
І знаємо, вона скоро вже прийде,
Тепло і радість нам, звичайно, принесе!

***

У день побаченої днини-
Єднання Бога і Людини.
Хай будуть відчуття погодні,
Огорнуть ласки нас Господні,
Щоб нам вдалося зрозуміти
Старі і нові заповіти...
Хай Стрітенська свіча палає,
Гріховність люду очищає!

***

Стрітення Господнє -
Урочиста дата,
Не дарма ми всі сьогодні
Душею так багаті!
Бажаю Вам чудесної
Душевної чистоти,
Нехай волею небесною
Здійсняться всі мрії!

***

Господь безмежно вірний
Словам, що раз сказав.
Адаму він і Єві
Христа пообіцяв.
І зустрілися Завіти:
Старий з тим, що новий.
Стрітення навіки
Хай буде нам урок:
– Господь іде назустріч
Лише до тим, хто шукає вічність.

***

Нехай зустрічі доленосної тінь
У Стрітення Господнє
Впаде на кожен Божий день,
І завтра, і сьогодні.
Нехай вас береже завжди Господь
Від чорних днів непогожих.
І скидає небосхил
На землю громом щастя.

***

Доля, історія переплелися,
Злилися заповіти воєдино,
На небі яскраві зірки запалилися,
Син божий на землі. Яке диво!
Бережи в собі любов свою,
Бережи в душі любов до Христа,
Зберігає нехай він твою сім’ю,
Забудь мирську суєту.

***

Прикольні віршовані привітання

Зі Стрітенням вітаємо
Вас сьогодні від душі,
Нехай деньки ваші, як колись,
Будуть дуже гарні!
Нехай сьогодні настрій
Вище даху занесе,
У вашому житті нехай настане
До кращого переворот!

***

Сьогодні Стрітення, ура!
Зиму проженемо з двору,
Нехай швидше вона йде,
Печалі за собою забере.
А ми весну будемо зустрічати,
І про тепло будемо мріяти,
Нехай скоріше розтане сніг,
Настане радість нехай для всіх!

СМС вітання на Стрітення Господнє у прозі

***

У день Стрітення Господнього хочу відправити вам добрі побажання любові і яскравого світла надії в життя, поваги і щирих почуттів душі, здоров'я всім близьким і неичерпних сил. Хай Бог завжди охороняє вас від бід!

***

У це свято хочеться побажати тільки найсвітлішого! Нехай серце вірить в чудеса, які завжди збуваються, а здоров'я, мир і любов ніколи не залишають ваш будинок. Хай удача буде вірним помічником в будь-якій справі!

***

Вітаю з величним святом - Стрітенням Господнім. У день великих зустрічей, коли зустрічаються Старий і Новий Завіт, старець Симеон з немовлям Ісусом, а зима - з весною, хочу побажати вам віри: в майбутнє, в любов, в торжество справедливості. Віри і надії, що наше життя буде краще, ніж сьогодні!

***

Вітаю зі святом Стрітення Господнього та хочу побажати душевної теплоти, постійної гармонії, благополуччя в житті і великого світлого щастя. Нехай Господь допомагає у важку хвилину, а удача ні на крок не відступає від тебе!

***

У це чарівне свято, коли сувора пані Зима зустрічається з молодою дівчиною на ім'я Весна, щоб передати їй свої права, хочеться побажати всім тільки весняного тепла, душевного добра, сонячних днів і міцного здоров'я. Нехай ваше життя осяває яскраве світло любові, щастя і турботи!

***

Від щирого серця вітаю зі святом Стрітення Господнього! У цей день світ дізнався і прийняв свого майбутнього Спасителя. Я бажаю, щоб цей день і вам приніс тільки радісні новини.

***

З радістю вітаю зі святом Стрітення Господнього. Нехай цей день для вас буде початком радісного, світлого і чистого життя. Нехай ваш будинок наповниться щастям і любов'ю.

***

У свято Стрітення Господнього від душі бажаю добра і справжніх див у житті, достатку і відради, здоров'я і терпіння, неймовірної радості. Бажаю з розкритим серцем зустрічати новий день і проживати його з вірою, любов'ю, миром і щастям!

Картинки і листівки на свято 15 лютого

Стрітення Господнє відзначають в Україні 15 лютого - фото 307824
Стрітення Господнє відзначають в Україні 15 лютого
Вітаю зі святом Стрітення Господнього - фото 307825
Найкращі привітання зі святом Стрітення українською мовою - фото 307826
Найкращі привітання зі святом Стрітення українською мовою

Читайте також: Стрітення Господнє 2019: що не можна робити у свято 15 лютого

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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