Привітання зі Стрітенням Господнім 2019: картинки і побажання

Стрітення Господнє відзначають в Україні щороку 15 лютого. Радіо МАКСИМУМ підготувало для вас найкращі привітання зі святом українською мовою – ось вірші, смс, проза та картинки з Стрітенням!

Стрітення Господнє 2019 – це одне з найбільших християнських свят, яке символізує зустріч Нового Завіту зі Старим, а також першу появу Ісуса перед народом. У народі вважається, що у цей день також весна зустрічається з зимою.

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Також 15 лютого прийнято поздоровляти рідних і друзів зі Стрітенням, тож ми підготували для вас привітання на українській мові, які подарують вашим близьким святковий настрій!

Клікайте на розділ та шукайте потрібне поздоровлення:

***

Сьогодні православний весь народ,

У храм свічки освячувати йде,

Сьогодні Стрітення - прекрасний день,

І хоч зима ще свою кидає тінь,

Але знаємо ми, вже недовго їй залишилося,

Адже весна на горизонті з'явилася,

І знаємо, вона скоро вже прийде,

Тепло і радість нам, звичайно, принесе!

***

У день побаченої днини-

Єднання Бога і Людини.

Хай будуть відчуття погодні,

Огорнуть ласки нас Господні,

Щоб нам вдалося зрозуміти

Старі і нові заповіти...

Хай Стрітенська свіча палає,

Гріховність люду очищає!

***

Стрітення Господнє -

Урочиста дата,

Не дарма ми всі сьогодні

Душею так багаті!

Бажаю Вам чудесної

Душевної чистоти,

Нехай волею небесною

Здійсняться всі мрії!

***

Господь безмежно вірний

Словам, що раз сказав.

Адаму він і Єві

Христа пообіцяв.

І зустрілися Завіти:

Старий з тим, що новий.

Стрітення навіки

Хай буде нам урок:

– Господь іде назустріч

Лише до тим, хто шукає вічність.

***

Нехай зустрічі доленосної тінь

У Стрітення Господнє

Впаде на кожен Божий день,

І завтра, і сьогодні.

Нехай вас береже завжди Господь

Від чорних днів непогожих.

І скидає небосхил

На землю громом щастя.

***

Доля, історія переплелися,

Злилися заповіти воєдино,

На небі яскраві зірки запалилися,

Син божий на землі. Яке диво!

Бережи в собі любов свою,

Бережи в душі любов до Христа,

Зберігає нехай він твою сім’ю,

Забудь мирську суєту.

***

Прикольні віршовані привітання

Зі Стрітенням вітаємо

Вас сьогодні від душі,

Нехай деньки ваші, як колись,

Будуть дуже гарні!

Нехай сьогодні настрій

Вище даху занесе,

У вашому житті нехай настане

До кращого переворот!

***

Сьогодні Стрітення, ура!

Зиму проженемо з двору,

Нехай швидше вона йде,

Печалі за собою забере.

А ми весну будемо зустрічати,

І про тепло будемо мріяти,

Нехай скоріше розтане сніг,

Настане радість нехай для всіх!

***

У день Стрітення Господнього хочу відправити вам добрі побажання любові і яскравого світла надії в життя, поваги і щирих почуттів душі, здоров'я всім близьким і неичерпних сил. Хай Бог завжди охороняє вас від бід!

***

У це свято хочеться побажати тільки найсвітлішого! Нехай серце вірить в чудеса, які завжди збуваються, а здоров'я, мир і любов ніколи не залишають ваш будинок. Хай удача буде вірним помічником в будь-якій справі!

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Вітаю з величним святом - Стрітенням Господнім. У день великих зустрічей, коли зустрічаються Старий і Новий Завіт, старець Симеон з немовлям Ісусом, а зима - з весною, хочу побажати вам віри: в майбутнє, в любов, в торжество справедливості. Віри і надії, що наше життя буде краще, ніж сьогодні!

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Вітаю зі святом Стрітення Господнього та хочу побажати душевної теплоти, постійної гармонії, благополуччя в житті і великого світлого щастя. Нехай Господь допомагає у важку хвилину, а удача ні на крок не відступає від тебе!

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У це чарівне свято, коли сувора пані Зима зустрічається з молодою дівчиною на ім'я Весна, щоб передати їй свої права, хочеться побажати всім тільки весняного тепла, душевного добра, сонячних днів і міцного здоров'я. Нехай ваше життя осяває яскраве світло любові, щастя і турботи!

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Від щирого серця вітаю зі святом Стрітення Господнього! У цей день світ дізнався і прийняв свого майбутнього Спасителя. Я бажаю, щоб цей день і вам приніс тільки радісні новини.

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З радістю вітаю зі святом Стрітення Господнього. Нехай цей день для вас буде початком радісного, світлого і чистого життя. Нехай ваш будинок наповниться щастям і любов'ю.

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У свято Стрітення Господнього від душі бажаю добра і справжніх див у житті, достатку і відради, здоров'я і терпіння, неймовірної радості. Бажаю з розкритим серцем зустрічати новий день і проживати його з вірою, любов'ю, миром і щастям!

Стрітення Господнє відзначають в Україні 15 лютого

Найкращі привітання зі святом Стрітення українською мовою

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