Привітання з Воздвиженням Чесного Хреста 2019: картинки, вірші і проза

27 вересня відзначають Воздвиження Хреста Господнього – одне з найбільших християнських свят року в Україні. У цей день не забудьте поздоровити своїх близьких – до вашої уваги привітання з Воздвиженням українською мовою!

У день Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього згадують знайдення Хреста, на якому був розп'ятий Ісус Христос. Це свято належить до 12 найбільших у році.

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З нагоди величного празника зібрали для вас вітання на 27 вересня. Обирайте найкращі поздоровлення з Воздвиженням 2019 у віршах, прозі та картинках.

Привітання з Воздвиженням Чесного Хреста у прозі

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Вітаю зі святом Воздвиження Хреста Господнього! Нехай в цей день стане чистою душа і світлими помисли, нехай серце зрадіє, нехай в життя прийде щастя, любов, благодать і надія. Бажаю милосердя, благополуччя та миру у вашій домівці!

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У День Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього у нас є привід і для скорботи, і для радості. Ісус був розп'ятий на хресті і страждав за наші гріхи, але цей хрест був дарований людям як уособлення величезної віри, як символ християнства. Нехай міцніє віра ваша, а всі страждання втішаться хрестом животворящим!

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З нагоди величного релігійного свята прийміть найщиріші вітання! Нехай цей урочистий празник принесе добро, достаток, затишок та Господню благодать у ваші оселі. Хай слово Боже наповнить ваші серця любов'ю, щирістю та надією на краще майбутнє. Нехай Всемилостивий Господь дарує нам мир і спокій на нашій рідній землі, захистить від життєвих негараздів, допоможе у здійсненні світлих задумів та надихає всіх вас на добрі справи на благо та добробут наших родин і усієї України!

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Вітаємо зі святом Воздвиження Хреста. Бажаємо величезного щастя вам і вашим близьким, невтомної віри і світлої надії, невичерпної любові і непереможного бажання робити добрі справи. Нехай Господь вас береже, а кожен день в житті для вас буде радісним та блаженним!

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Нехай у це важливе християнське свято всі наші молитви будуть почуті, в сім'ях панує мир і благодать, а злі погляди обходять вас стороною. Бажаю здоров'я, добрих помислів і Божого милосердя!

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Святий хрест – це символ нескінченної Божої любові до нас, символ Христової жертви, символ нашого відкуплення та спасіння, символ Христової перемоги над смертю та дияволом. Віддаючи честь святому хресту, ми віддаємо честь самому Ісусу. Зі святом Воздвиження Чесного Хреста! Нехай ваша віра оберігає вас щодня!

Хрест є уособленням і мук, і порятунку

Вітання на Воздвиження Хреста Господнього у віршах

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Нехай Господь береже від проблем,

І позбавить від складних дилем,

Нехай подарує спокій і добро,

І нехай всюди панує щира любов!

Нехай тебе береже Хрест від зла,

І нехай відступить чимдалі темрява,

Буде він тебе направляти,

Шлях тобі завжди освячувати!

***

Воздвиження Хреста Господнього

Ми разом святкуємо сьогодні!

Нехай захищає вас Всевишній

Від бід, турбот і тривоги лишньої!

Нехай віра в серці вогником

Горить завжди – і вдень, і вночі,

Любіть ближніх і цінуєте.

І Хрест Животворящий шануйте!

***

Хотіли віру знищити, потоптати,

І хрест Ісуса від людей забрати.

Але віру з душі не вирвати просто так,

Я вітаю всіх, хто вірує в Христа,

Бажаю, щоб життя було сповнене добра.

Натільний хрест хай вам допомагає

Усі проблеми й біди швидко вирішує!

***

Господь нас усіх зцілює,

На довге життя благословляє.

Дарує різні нам він чудеса,

Молитви наші всі летять у небеса.

З Воздвиження Хреста вас вітаю,

Молитися всіх я закликаю!

Справедливі будьте до своєї віри,

І здоровими ви будете на цьому світі!

***

З Воздвиженням я вас вітаю,

Нехай Господь вам освітлює шлях.

Нехай Хрест Його від бід завжди рятує,

А всі випробування будуть по зубах.

Нехай в душі завжди горить Надія,

Нехай Віра вас оберігає й окриляє.

Хай здійснюють усі ваші мрії

А любов близьких сил вам додає!

***

У всі сторони світу

Звернена Святиня –

Животворящий Хрест

Споруджений на твердині.

Він зцілить, направить

На світлий шлях благий,

Щоб життя твоє прославити

І подарувати спокій!

***

З Воздвиженням Хреста вас усіх вітаю.

Віри сильної в душі бажаю.

Нехай це допоможе перемогти вам біди та нещастя.

Сила потужна Хреста вам подарує щастя.

З Воздвиженням я вас вітаю,

Нехай Господь освітлює вам путь.

Нехай Хрест Його від бід завжди рятує,

І не дає кудись не туди вам завернуть.

Картинки та листівки для поздоровлення 27 вересня

Вітальна картинка з Воздвиженням

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