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Привітання з Випускним 2022 в прозі: вітання для випускників своїми словами
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Зібрали для вас красиві вітання з Випускним українською мовою для всіх випускників, які прощаються зі своїм дитинством. Це особливий день для вчорашніх школярів, які вже вступають у доросле життя. Поздоровте випускників з їхнім святом!
Для випускників це особливий день, адже Випускний зі школи буває один раз у житті. Якщо ви не поруч з ще вчорашніми школярами – привітайте їх телефоном своїми словами або ж надішліть гарне вітання.
Тут більше: Картинки з Випускним: вітальні листівки і відкритки випускникам
Випускний – це дуже серйозна та пам'ятна подія, тож обирайте найкращі привітання для випускників.
Ось найкращі побажання на Випускний: тисніть на пункт та переходьте на потрібний вам розділ!
- Привітання своїми словами
- Прикольні вітання у прозі
- Оригінальні побажання прозою
- Короткі поздоровлення
Привітання з Випускним 2022 своїми словами
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Вітаю з закінченням школи та від чистого серця побажати хочу йти по життю, дотримуючись курсу щастя й удачі, прагнути до своєї заповітної мрії та вірити в себе! Нехай доросле життя буде сповнена нових можливостей і перспектив, блискучих ідей і успіхів!
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Закінчення школи – важливий життєвий етап, з яким я тебе сердечно вітаю! Нехай шлях твого життя буде гладким, щасливим і яскравим! Бажаю, щоб всі твої плани та цілі обов'язково стали реальністю! Променисто посміхайся і пам'ятай, що успіх і удача люблять оптимістів!
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Прийміть щирі вітання з закінченням школи! Позаду довгий шлях до знань, але попереду світла, захоплива дорога багатьох можливостей, творчих ідей, здійснення мрій. Нехай тільки хороше, яскраве і незабутнє чекає вас. Нехай ніколи не залишає щастя, удача і везіння!
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Вітаю з закінченням школи! Бажаю, щоб всі твої інтереси та бажання розвивалися і здійснювалися, щоб перші кроки в самостійному дорослому житті були легкими. Великих тобі успіхів, удачі та хороших товаришів, позитивних емоцій, націленості на результат і віри в краще!
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Вітаю з закінченням школи й хочу побажати тобі наполегливо працювати, впевнено прагнути, ніколи не сумніватися в собі та дорожити своєю мрією. Нехай твій подальший шлях буде доброю і щасливою дорогою до успіху, нехай у твоєму житті буде багато радості, любові та можливостей.
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Від батьків
Вітаємо тебе, наше золото, із закінченням 11-го класу! Були й злети, і падіння, і перемоги, і розчарування, але разом ми змогли впоратися з домашніми завданнями та позакласним читанням, з усіма творами та складними прикладами, з важливими контрольними та навіть з іспитами. Ти – молодець і ми тобі хочемо побажати вже визначитися з майбутньою професією, без страху і хвилювання відправитися в подорож по дорослому житті. Удачі тобі, сонце, впевненості та твердої наполегливості на своєму. А ми завжди будемо поруч і ніколи не відмовимо в допомоги, адже ти це знаєш. Ми тебе любимо, ми тобою пишаємося і ми щиро бажаємо, щоб всі твої мрії стали реальністю!
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Випускник – це звучить гордо! Ви готові продовжувати свій шлях по життю. Приймайте випробування з гордо піднятою головою, і ніколи не опускайте руки. Як би не було важко в якийсь момент, пам'ятайте мудрі слова: "Навіть після сильного дощу з'являється красива веселка". Життя складається не тільки з радісних моментів, але ми бажаємо вам щасливого життя, в якому переважатиме мир, веселощі та впевненість у завтрашньому дні!
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Від класного керівника
Вітаю вас дорогі мої, з закінченням 11 класів! Позаду одні іспити, попереду інші, але я впевнена, що ви ними впораєтеся. Я багато чому вас навчила і своєю чергою у вас навчилася. Я щиро і всім серцем переживаю за вас і хочу, щоб кожен з вас зайняв своє гідне місце в цьому житті. Нехай дорога ваша буде завжди успішною та безхмарною. Удачі вам хлопці та дівчата у всьому!
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Від першої вчительки
Я пам'ятаю, як ви прийшли до мене зовсім малюками, і вже тоді я зрозуміла, що ви неймовірно розумні, добрі та цілеспрямовані діти! А сьогодні, улюблені випускники, я бажаю вам щасливої дороги та всіляких успіхів за межами школи! Нехай всі ваші мрії стануть прекрасною реальністю, адже ви гідні всього найкращого!
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Вітаю з закінченням школи, а також із заслуженою медаллю. Сказати, що ти – молодець, ну це банально, ти – справжній боєць за своє світле майбутнє, за свої мрії, за свої цілі. І я від щирого серця хочу побажати тобі не зупинятися на цій перемозі, не припиняти вірити в себе і з кожним новим днем на крок чи навіть кілька наближатися до найбільшої мрії. Успіхів тобі та справжнього щастя у твоєму дорослому житті.
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Шкільні роки пролетіли, немов ключ перелітних птахів. День закінчення школи – це день, коли закінчується безтурботне дитинство і починається відповідальна доросле життя. Нехай в цьому житті буде багато успіхів, цікавих людей, звершень, досягнутих цілей і можливостей для розвитку. Бажаю правильно вибрати майбутню професію, відбутися в кар'єрі та в особистому житті, стати щасливою і гідною людиною!
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З останнім дзвоником відходить у минуле школа, відкривається нова сторінка життя. Бажаю, щоб все, що на ній буде написано було чистим і світлим. Нехай збудуться найсміливіші дитячі мрії, амбітні плани стануть реальністю. Бажаю сміливо йти вперед, не боятися перешкод і чекати від життя тільки гарного. Успіхів!
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Вітаю з закінченням школи та від щирого серця хочу побажати правильно вибрати свій подальший шлях, націлитися на досягнення успіху і реалізацію заповітної мрії, усвідомити, що для тебе головне і найважливіше в житті, зрозуміти, що хочеш робити й для чого, з великим успіхом і ентузіазмом з кожним днем підкорювати цей світ.
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Закінчена школа, і пора назавжди попрощатися не тільки з рідної партою, вчителями та однокласниками, а й з дитинством. Тебе чекає більш відповідальне доросле життя, повне питань і складних рішень, іноді несправедливе, іноді незрозуміле. Я побажати тобі хочу, щоб ти завжди зумів знайти вихід з будь-якої складної ситуації. Щоб ти завжди зміг впоратися з будь-якими незрозумілими речами. І нехай навколо тебе завжди будуть люди, готові тобі допомогти в скрутну хвилину.
***
Вітаю з закінченням школи та від душі хочу побажати завжди вірити в себе і сміливо йти вперед, долаючи будь-які перешкоди на шляху до мрії, домагаючись кожної поставленої мети. І нехай часом буде нелегко, нехай іноді буде здаватися, що негода в житті, я все ж бажаю тобі завжди залишатися таким сильним, життєрадісним чоловічком. Успіху та удачі у твоїх подальших ідеях, прагненнях і починаннях!
Короткі поздоровлення на Випускний: найкраща проза
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Вітаю з закінченням школи! Бажаю зробити правильний вибір професії, вступити в бажаний ВНЗ, отримати гарну освіту і неоціненний веселий досвід студентських років, і знайти роботу своєї мрії!
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Вітаю з Випускним і закінченням школи! Від душі бажаю залишити у своєму серці яскраві, веселі та радісні спогади зі шкільного життя, взяти з собою впевненість, рішучість, цілеспрямованість, красиву мрію і добру надію в нову дорогу.
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Вітаємо із завершенням навчання в школі, з закінченням 11 класу, хочемо, щоб удача не відступилася від Вас на іспитах, щоб добре пройшов вступ до обраного навчального закладу. Здоров'я, оптимізму, радості й запалу молодості!
***
Вітаю з закінченням 11 класу і від душі бажаю великого світлого майбутнього з великими успіхами, досягненнями та великими звершеннями. А поки насолоджуйся щасливою молодістю, хоч кожен день закохувався і неодмінно вір у свою мрію!
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Вітаю з закінченням 11-го класу! У тебе все вийде і ти всього доб'єшся! Успіху і перемог!
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