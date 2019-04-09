Вербна неділя 2019: традиції, народні прикмети та історія свята

Вербна неділя у 2019 році припадає на 21 квітня. У православ'ї це свято має назву Вхід Господній в Єрусалим і традиційно його відзначають у Великий піст. Дізнайтеся, коли буде Вербна неділя 2019, та які традиції і прикмети є в цей день.

Вербна неділя – це перехідне церковне свято. Його дата залежить безпосередньо від Воскресіння Христового і відзначається рівно за тиждень до нього. Оскільки у 2019 році Великдень припадає на 28 квітня, то Вербна неділя буде 21 квітня.

Історія і походження свята Вербна неділя

Християни відзначають Вербну неділю вже 11 століть. Історія походження цього свята описана в Біблії. Напередодні Ісус Христос воскресив померлого Лазаря у Віфанії, і звістка про це чудо розлетілася по всіх сусідніх містах.

Відтак, коли Ісус вирішив відвідати Єрусалим, місцеві жителі, знаючи про дива Спасителя, зустрічали його зеленими пальмовими гілками та вітальними вигуками: "Осанна!" ("Врятуй нас"). Месія в'їжджав у Святе місто верхи на віслюку, здійснюючи пророцтво Захарії. При цьому багато людей навіть стелили йому під ноги власний одяг, щоб отримати благословення Спасителя. Уже через тиждень ті самі люди кричали "Розіпни його...".

І досі християн вшановують чудо Ісуса, як і дві тисячі років тому. Цей день отримав назву Вхід Господній в Єрусалим, а в народі його стало заведено називати Вербною неділею, адже святкування регулярно припадає на 7-й день тижня.

Традиції на Вербну неділю

1 квітня в церкві під час всеношної служби українці освячують гілочки верби, а опісля приносять їх у дім і ставлять біля ікони. Цілий рік вони охоронятимуть сім'ю від нещасть, адже освячена верба має цілющу силу, здатну позбавити людей і тварин від хвороб, а оселю – від пожеж і природних лих.

Спитаєте, чому саме верба? Усе дуже просто: у наших широтах пальми не ростуть, тому слов'яни обрали для себе символічне дерево – вербу, яка розпускається однією з перших і вже зеленіє до цього дня. Ось чому свято Входу Господнього в Єрусалим отримало назву Вербна неділя. Цікаво, що католики називають це свято Пальмовою неділею.

Ще одна дуже популярна традиція в Україні: бити один одного гілками освяченої верби і примовляти "Не я б'ю, шутка б'є, від нині за тиждень буде Великдень!". Таким чином українці вітають один одного зі святом та бажають здоров'я і благополуччя в родині. А щоб жодна хвороба до вас не причепилася – радять з'їсти 9 бруньок верби.

Загалом Вербна неділя – це сімейне свято, тому його краще провести з рідними. Крім того, у цей час ще триває Великий піст, тому християнам дозволене тільки невелике послаблення. Перед найсуворішим тижнем посту – Страсним – можна поласувати рибою та вином.

Шуткова неділя: народні прикмети

Верба розпустилася на Вербну неділю – рік буде вдалим.

Якщо на Вербну неділю йде дощ – варто чекати хорошого врожаю;

Верба бездоріжжя веде, проганяє з річки останній лід.

Мороз на Вербну неділю – до врожаю ярих.

Який вітер на Вербну неділю, таким і все літо буде.

Ясна погода – до врожаю фруктів.

З'їсти "котик" свяченої верби – вирішиться важлива справа.

Вдариш по тілу гілочкою верби – буде міцне здоров’я весь рік;

Посадиш кімнатну рослину на Вербну неділю — прийде багатство в будинок.

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