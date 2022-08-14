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Привітання з Медовим Спасом 2022: вірші, проза та смс з Маковеєм
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Красиві привітання з Медовим Спасом 2022 українською – у нашому матеріалі! Зібрали для вас побажання на будь-який смак – у віршах, смс та прозі, а також гарні картинки, які подарують святковий настрій. Оберіть найкраще вітання з Маковеєм!
Медовий Спас або, як кажуть у народі, Маковея, у 2022 році традиційно відзначають 14 серпня. До вашої уваги українські вітання зі святом першого Спаса – клікайте на пункт, що вас цікавить, та переходьте на потрібний розділ привітань! З Медовим Спасом вас!
- Привітання у віршах
- Короткі SMS вітання
- Поздоровлення своїми словами (прозою)
- Вітальні картинки і відкритки
Більше про Медовий Спас: традиції та заборони на свято Маковея
Привітання з Медовим Спасом 2021 у віршах
***
Нехай цей Медовий Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить нехай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!
***
Ось і літо відлітає,
Першим медом пригощає,
Радість хай не відпускає,
Стіл урочистий накриває!
Хай несе благословення
Перший Спас, Медовий Спас,
І відмінним настроєм
Нагородить нехай вас!
***
Маковей, Медовий Спас
меду смачного припас.
У пасічника-бджоляра
стільники із воску повні добра!..
Липовий, гречаний мед
у храм святити несе народ.
Тож збираймося і ми,
щоб бути добрими людьми!
***
Перший Спас прийшов, ура!
Збирати медок усім нам пора.
Якщо буде солодкий мед,
Достаток вас не омине.
Якщо буде ароматний,
Значить, рік буде приємний.
Ну а якщо мед тягучий,
Чекай любові палкої й жагучої!
***
Бажаю любові вам солодкої, як мед.
І нехай скоріше вона до вас прийде.
Здоров'я побільше, терпіння, сил,
І криза в країні щоб скоріш відступила.
І щоб не було болю й печалі,
І щоб кожен день ви усмішкою зустрічали!
***
З Медовим Спасом вітаємо,
Родинного тепла бажаємо.
Нехай буде ясна погода
Для вас в будь-яку пору року.
Здоров'я вас хай не підводить,
І щастя часто в хату заходить!
***
Прикольний вірш на першого Спаса
Найпершого Спаса зустрічай
І з розмахом відзначай!
Медовуху став на стіл,
Адже настав уже Маковій.
Пригощай своїх гостей,
Щоб не знали прикрощів.
І закуски не жалій,
Свято вже прийшло у дім!
***
Жартівливий вірш на свято 14 серпня
Сьогодні балом править мед!
Хто його з'їсть – достаток чекає.
А медовухи хто нап'ється,
Тому удача посміхнеться.
А якщо з медом з'їсти пиріг,
Любов прийде до вас на поріг!
СМС поздоровлення з Маковеєм
***
Хочу вас зі Спасом Медовим привітати
І вітання найкращі передати,
Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,
Мали по вінця палкої любові!
***
Праця бджолина пройшла недарма –
Маєм Божих солодощів запас!
Солодкий, сонячний, бурштиновий
Перший Спас – Медовий Спас!
***
Зі Спасом Медовим вітаю від сердця,
миру бажаю й добра,
Хай буде радісно, Світла і Сонця,
Хай нам забудеться слово "війна".
***
Спас медовий настає,
Благодать він нам несе.
Солодкий мед нехай смакує
Й життя солодке вам дарує!
***
Медового щастя, медової погоди,
Медової любові вам на довгі роки!
Веселощів, здоров'я, терпіння і сил
Щоб Господь вас щедро поблагословив!
***
З Медовим Спасом привітати хочу,
Нехай в оселю сонечко ввійде!
Хай родяться врожаї вам щороку
А лихо й біда вашу хату мине!
***
Я всіх вас вітаю
З Маковеєм, Спасом!
Нехай медова стежка
Вам подарує щастя!
***
Пригощайтесь медом, люди!
Спас медовий кличе нас!
І любов солодше буде,
І здоров'я буде враз!
***
Перший Спас – медовий,
будьте всі здорові!
Вітання на Перший Медовий Спас у прозі
***
Вітаю зі святом Маковея і бажаю, щоб для вас цей день запам'ятався солодким медом, смачними пирогами, а ще такими ж яскравими емоціями, як святковий маковійчик.
***
Вітаю тебе з Першим Спасом! Бажаю, щоб кожен твій день, подібно до дня маленької бджоли, був наповнений корисною працею. Щоб твій дім був повен, як соти. Щоб життя було солодким, як мед, і освячене Божою Благодаттю, як і Дари в цей день.
***
Приймайте найщиріші побажання з Медовим Спасом, святом, яке потрібно відзначити яскраво, з вірою в майбутнє. Хочу побажати успіху в житті і захисту Господа, впевненості у світлому майбутньому, яке неодмінно має настати. Нехай ніколи не буде болю і негод, а в серці завжди буяє літо!
***
Вітаю вас і бажаю, щоб життя було солодким, немов мед, і не було в ньому жодної ложки дьогтю. Хай серце зігріває любов і не знає душа нічого поганого. І нехай сьогодні Медовий Спас зробить щасливим вашу сім'ю і вас!
***
Вітаю всю вашу родину з Медовим Спасом! У таке світле свято хочеться побажати щастя і успіху, внутрішньої гармонії і спокою. Нехай Господь неодмінно захистить вас від випробувань і труднощів, а натомість подарує багато шансів для того, щоб досягти поставленої мети.
***
Нехай Перший Спас подарує твому серцю віру, твоєму розуму – надію, а твоєму здоров'ю – силу! Нехай люди, яких ти зустрінеш, будуть праведними, а дороги, якими ти підеш, ведуть тебе до справжнього щастя! Божого тобі благословення!
Картинки і листівки зі святом Маковея
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