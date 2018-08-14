Медовий Спас 2018: традиції та заборони на свято Маковея

На серпень 2018 припадає аж три Великі свята - Медовий, Яблучний та Горіховий Спас. Найперший з них віряни відзначають 14 серпня. Читайте про звичаї та традиції святкування на Маковея (Медового Спаса)!

Перший Спас у народі має відразу кілька назв. Найпопулярніша – свято Маковея. Саме в цей день християни пригадують сімох мучеників Маккавеїв, їхню матір Соломонію та учителя Єлеазара, які у 166 році до н. е. померли мученицькою смертю від рук царя Антіоха Епіфана. 14 серпня у церковному календарі – День пам'яті мучеників Маккавеїв, звідси і назва свята – Маковея.

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Цей день називають ще Медовим Спасом, позаяк саме в цей період настає пора збирання меду з вуликів. Для українців мед здавна був цінними ліками, а вже потім – ласим смаколиком, тому збирання його супроводжувалося всілякими забобонами та звичаями.

До Спаса збирають мед

14 серпня охрестили ще однією назвою – Спаса на воді, і зробили це невипадково. Колись на свято Маковея досить урочистою і навіть обов'язковою для кожного села була традиція освячення води, зокрема, криниць. Зародилася вона ще за язичницьких часів, адже у слов'янській міфології вода мала надприродну силу. У цей день дівчата плели вінки та причепурювали ними колодязь.

Традиції і звичаї на Медовий Спас 14 серпня

14 серпня для більшості вірян розпочинається походом до церкви. Чоловіки, жінки, дівчата та хлопці, святково вбравшись, йдуть освячувати воду, мак та букет квітів – маковійчик, в композиції якого обов'язково повинні бути чорнобривці, кудрявці, полин, нагідки, лугові материнки, соняхи та кілька стиглих головок маку.

Маковійчик

Кожен елемент святкового букету споконвіків мав символічне значення. Полин, приміром, слугував оберегом від всілякої напасті та додавав здоров'я, кудрявці – привертали увагу хлопців, сонях – втілював небесне світило, яке мало бути милосердним до всього живого, а головки маку у букеті – нагадували про Великих мучеників, які до останнього подиху не зрадили вірі у Істинного Бога. Компонуючи букет, наші предки не забували про айстри, гвоздики та жоржини – традиційно осінні квіти, адже існує повір'я: з настанням першого Спаса – літо закінчує своє правління, а на його зміну приходить золота осінь.

Мешканці Житомирщини додавали до святкового букету моркву, квасолю та кріп; для жителів Черкащини обов'язковим елементом маковійчика була свічка, вогонь якої символізував процвітання господарства. У селах Вінниччини маковейки називають "трійцями" і доповнюють їх колосками жита та пшениці, щоб рік був урожайним.

Маковей 2018

Викидати освячені маковійчики не можна, адже для господарів дому вони слугують оберегом, який варто покласти поблизу ікон. За образами маковійки зберігаються аж до весни. Навесні мак розсівають по городі, а сухі квіти на Благовіщеня дівчата вплітають до своїх кіс, – "щоб не випадало з голови волосся". Наші предки вірили у магічну силу такого букету і часто обсипали ним власну оселю, щоб нечиста сила йшла геть. Також освячені головки маку клали під подушки дітям, щоб їхній сон був міцним та спокійним.

У цей день прийнято пекти усілякі смаколики з маком: пиріжки, млинці, вареники та іншу здобу. Обов'язково до святкового столу подають освячений мед, який є одним з головних символів свята Маковея.

На Спаса випікують смаколики з маком

Що не можна робити на Маковея – заборони

У цей день розпочинається Успенський піст, або, як його у народі називають – Спасівка, тому існують певні заборони: будь-який піст передбачає обмеження у продуктах харчування, тому краще завчасно сформувати свій раціон, якщо ви, звичайно, плануєте постити.

Не варто забувати, що у піст важливо очищати не лише організм, а й душу. Відтак – уникайте гамірливих місць й конфліктних ситуацій, щоб зайвий раз не доводилося відчувати дискомфорт. Проведіть цей час у колі близьких людей та відчуйте гармонію у спілкуванні.

Кошик на Медового Спаса / nikvesti

Не відкладайте прибирання оселі та обійстя на 14 серпня, позаяк в цей день варто утриматись від фізичної праці. Потурбуйтесь про чистоту вашого гніздечка хоча б за день.

На свято Маковія дуже важливо пробачати і бути пробаченим. Тому не тримайте образ і робіть перший крок до примирення.

Команда Радіо МАКСИМУМ вітає всіх зі святом Маковея і бажає, щоб для вас цей день запам'ятався солодким медом, смачними пирогами, такими ж яскравими емоціями, як святковий маковійчик.

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