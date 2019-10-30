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Привітання з Днем тренера 2019: прикольні вірші і картинки для улюбленого наставника

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Привітання з Днем тренера 2019: прикольні вірші і картинки для улюбленого наставника - фото 1

День тренера в Україні 2019 відзначають 30 жовтня, як і щороку. Хоча це свято неофіційне, але ці люди заслуговують на щирі вітання та подяку. Підготували найкращі поздоровлення у віршах і картинках для тренерів!

Кожне, хто відвідував спортзал чи спортивні секції, знає, що робота тренера є неймовірно важкою та полягає не лише у поясненнях, як працюють тренажери та м'язи. Ці люди також стають вірними наставниками та друзями, які допомагають пройти шлях до своїх цілей. У честь Дня тренера зібрали прикольні привітання, веселі поздоровлення у картинках та віршах для людей цієї професії.

Привітання з Днем тренера у прозі

Вітаю з Днем тренера! Від душі бажаю бравого самопочуття і впевнених сил, міцного здоров’я і невгасимого ентузіазму, безперечних перемог і великих досягнень, талановитих учнів і щирої поваги.

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Дорогий тренере, від душі вітаю Вас з професійним святом! Нехай всі Ваші "хочу" з допомогою Ваших "можу" і "вірю" перетворюються в переможне "Ура". Бажаю, щоб в житті у Вас були вірні товариші і люблячі близькі, а діяльності — необмежені можливості і великі успіхи.

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Шановний тренере, хочу від щирого серця привітати Вас з днем тренера, побажати Вам талановитих і вдячних учнів, професійних успіхів, здоров’я, успіхів в досягненні поставлених цілей, сімейного щастя і добробуту.

***

Вітаємо з Днем тренера, професіонала і чудову людину! Бажаємо постійного розвитку і прагнення вдосконалити себе і оточуючих. Успіху, радості і гордості за результати своєї праці. Нехай в вашому житті все буде так, як ви плануєте!

***

Дорогий (а) наш (а)! Від душі вітаємо Вас із Днем тренера. Спасибі Вам за Вашу працю, за віру в нас. Наші успіхи — це Ваші заслуги. Будьте завжди здорові, міцні, щасливі, і нехай ваші учні приносять Вам радість і гордість.

Прикольні вірші з Днем тренера

Бажаю в роботі Вам не втомлюватися,
Успіхів завжди і в усьому досягати.
Створити переможців сильних і жвавих,
Витривалих, хоробрих і до завжди цікавих.

Щоб життя Вам подарунки завжди приносило,
І все, що так потрібно Вам, щоб все було.
Любові, доброти, жити гідно, в достатку.
І було завжди щоб здоров’я в порядку!


****
Хто привчить до дисципліни,
Дасть детальний інструктаж?
Найсміливіший, найсильніший, Найкращий тренер наш!
Вітаємо з Днем тренера вас,
І бажаємо здоров'я і часу!
Творчого натхнення,
І яскравого повсякдення.

***

Не вщухає дзвін медалей,
Радісно пестить слух.
Більше нових вертикалей,
Нехай бадьорить перемоги дух.

Найкращий у світі тренер
Відзначає своє свято,
Побажаю я терпіння
І безкрайнього везіння.

***
Всією командою дружною нашою,
Ми бажаємо Вам удачі,
Від душі вас вітаємо,
І здоров’я Вам бажаємо!
Нехай у праці і в особистому житті
Буде все на висоті!

***

У свято чесно обіцяємо,
Що і ми не підкачаємо!
Тренера не підведемо
І рекорди всі поб’ємо!

Поздоровлення у картинках з Днем тренера

Привітання з Днем тренера 2019: прикольні вірші і картинки для улюбленого наставника - фото 364789

Привітання з Днем тренера 2019: прикольні вірші і картинки для улюбленого наставника - фото 364790

Привітання з Днем тренера 2019: прикольні вірші і картинки для улюбленого наставника - фото 364791

Привітання з Днем тренера 2019: прикольні вірші і картинки для улюбленого наставника - фото 364792

Привітання з Днем тренера 2019: прикольні вірші і картинки для улюбленого наставника - фото 364793

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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