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Привітання з Днем перемоги 9 травня 2019 і картинки українською
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9 травня 2019 – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У це свято заведено вшановувати ветеранів та бажати всім миру та злагоди. Зібрали для вас зворушливі привітання та картинки з Днем перемоги.
Українські ветерани зробили значний внесок у перемогу в Другій світовій, тож День перемоги над нацизмом викарбований в національній пам'яті не одного покоління. Поздоровте 9 травня усіх причетних до великого подвигу та надішліть їм зворушливі привітання на українській мові, а також побажання миру, адже в нас і зараз триває війна.
Тисніть на пункт та переходьте до потрібного розділу:
- Привітання прозою і своїми словами
- Поздоровлення у віршах
- Короткі смс вітання
- Вітальні картинки і листівки
Привітання з Днем Перемоги 2019 в прозі
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Сьогодні – День Перемоги. У це свято хочу побажати вам щасливого, мирного, довгого життя. Нехай всі війни на Землі припиняться! Нехай повсюди запанує щастя, а горе обійде всіх стороною. Нехай лише ласкаве сонце всім нам світить й пройде мирний травневий дощ!
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Хоч перемога далеко, проте ми пам'ятаємо про неї. Висловімо пошану мовчанням, адже тут зайві гучні слова. Без пафосу, без зайвих привітань вшануймо батьків, чоловіків, дідусів. З Днем Перемоги всіх нас! Ніколи не забудемо!
***
Сьогодні 9 травня – День Перемоги, тому в цей день я бажаю всім миру! Нехай всі війни завершаться й щасливо живе вся Земля! Нехай вранці нас будить пташиний гомін та радує всіх свіжістю трава. А сонце нехай світить яскравіше і тепліше!
***
Цей день залишив свій відбиток в історії – 9 травня, День Перемоги. Нехай лихі роки будуть лише у пам'яті, нехай вони ніколи не настануть знову. Нехай усміхаються діти та щастя п'янить, а рідні нехай вас цінують та люблять!
***
9 травня таїть в собі й гіркоту за багатомільйонні життя солдатів та простих громадян, покладені на цей вівтар. Нехай відзначення Дня Перемоги стане запорукою того, що подібне не станеться вже ніколи! Бажаємо мирного неба! Нехай буття буде щасливим, а здоров'я – міцним!
***
9 травня – урочиста дата й одночасно сумний день пам'яті за всіма тими, хто зміг подарувати нам мирне небо над головою. Бажаю нових надій, процвітання, щастя і незмінного добробуту – це найкраща данина усім загиблим.
***
Вірність, хоробрість, звитяга – ці якості проявляють, щоб захистити Батьківщину. Ці якості я бажаю всім, хто пам'ятає, шанує та відзначає цей День! Нехай любов до Батьківщини ніколи не покидає вас, буде вам вірною супутницею на все життя. З Днем Перемоги!
***
9 травня – День з історією. Хай не зітруться з нашої пам'яті ці дні. Хай мир буде міцним, а між людьми панує взаєморозуміння. Нехай діти дізнаються про жахи війни лише за хроніками та архівними записами.
***
Вже давно відгриміли та війна, після якої мирне життя набрало обертів. Але до сих пір пам'ять турбують спогади, а на Сході України ятрить нова рана. Дорогі ветерани, з Днем Перемоги! Нехай мир, подарований вами, нові покоління гідно оцінять і висловлять всі можливі слова подяки за здійснений подвиг!
***
День Перемоги не загубиться серед запорошених томів історії. 9 травня змушує знову замислюватися про мирне майбутнє прийдешніх поколінь. Навіть тінь війни нехай не затьмарить майбутнє ваше або ваших близьких! А сни ваші нехай будуть радісні, як і навколишня безтурботна дійсність.
Тут більше: 9 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Вірші для поздоровлення з 9 травня
***
Ми завжди пам'ятаємо про вас –
Над нами спокій неба чистий.
З Днем перемоги раді привітати вас
В момент такий цей урочистий!
***
Вічний вогонь палає
Дзвонить у далі століть
Вічний вогонь закликає:
Щастя живих бережіть!
Вічний вогонь клекоче:
Люди, не треба війни,
Щоб не вмирали дочки,
Сестри, брати, сини!
Вічний вогонь палає,
Тужать берізки над ним.
Вічний вогонь вимагає:
Миру і щастя живим!
***
Це травневе свято
Треба серцем відчувати!
Придивись: в старих солдат
Сльози радості блищать!
***
Вшановуємо загиблих і живих,
Тих, хто загинув, захищаючи Вітчизну,
Імена навіки запам’ятаємо їх,
Життя вони своє за нас віддали.
З кожним роком все коротше ряд
Очевидців тих боїв кривавих,
Нехай же вибухи більше не гримлять,
Не турбують застарілі рани.
Ваш героїчний подвиг не забули,
Нехай роки тікають невблаганно,
Але бузку оксамитова кисть
На вашу честь цвіте неопалима!
***
В дні травневі, мріями багаті,
Коли щастя хлюпає з пісень,
Ми щороку зустрічаємо свято –
Перемоги урочистий день.
***
Які шляхи! Які дороги
Пройшли ви! Шана – на віки!
Спасибі вам за Перемогу,
Шановні наші вояки!
***
Біля братських могил
Не рідшає стрій
Кличе Вічний вогонь.
Плин років не порушить...
Хоча знову поменшало
Срібних сивин,
В серці пам'ять живе,
Зігріваючи душі.
***
Колись історія назве,
Наш час народженням людини.
Бо поки серце в нас живе –
Ми не стояли на колінах.
З Днем перемоги!
***
Знову ранок травневий
Білим квітом кружляє.
Ніжний килим зелений
Розстеляє до ніг.
Вітер шепче вітання
І приносить зітхання:
"Знов поменшало стежок
Від воєнних доріг"
Хоч рідіють колони –
Кличуть друзі далекі,
Та порожнім не буде
Ваше місце в строю!
***
Хай завжди в усьому світі
Буде мир і щастя дітям,
Бо народжені вони
Для життя, а не війни.
Короткі СМС вітання на День Перемоги
***
Сьогодні особливий день. Його знають і пам'ятають всі. Ми відзначаємо День Перемоги та День Пам'яті. Нехай небо над нами буде мирним!
***
День Перемоги! Ми знаємо, що життя – світле, повноцінне, незалежне, безцінне! Ми бажаємо для усієї країни, щоб не було війни!
***
Сьогодні тільки ветерани можуть розповісти про ту війну. Нехай головною нагородою для них зараз стануть міцне здоров'я і турбота близьких людей!
***
З Днем Перемоги! Нехай грізні хмари війни більше ніколи не закривають мирне небо над нашою головою.
***
З 9 травня! Нехай гримлять над нашими містами не вибухи бомб і гуркіт гармат, а святкові салюти. Нехай сльози на очах будуть тільки від радості й сміху, а діти дізнаються про те, що таке війна лише за книжками та фільмами.
***
День Перемоги – це мужність і сила, любов до людей, які є поруч, й результат бажання жити вільно в мирі. З 9 травня!
***
З Днем Перемоги! З безхмарним, мирним і ясним небом! Ми зобов'язані життям загиблим і нині живим, які цей мир принесли. Давайте вдячно вклонімося їм!
***
З Днем, коли завершилася війна, коли стихла від грому природа, хоч вже була ясною! Вклонімося ветеранам за їхній подвиг для нашого майбутнього та вшануймо тих, хто зараз відстоює наше теперішнє.
***
З Днем Перемоги! З найкращим майбутнім для нас! Нехай сонце світить ясно! Нехай все буде у вас чудово! Миру та злагоди!
Картинки та листівки до Дня Перемоги
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