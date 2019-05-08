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9 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 9 травня, святкують День перемоги та День святого Василія Амасійського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 9 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За народним календарем сьогодні відзначають День святого Василія Амасійського. Святий Василій Амасійський був єпископом Амасії, столиці Понту, і брав участь в Анкирському Соборі 314 року та Новокесарійському Соборі 320 року. За наказом імператора Лікинія вірного Божого слугу ув'язнили.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 9 травня, іменини відзначають власники таких імен: Глафіра, Василь, Іван, Микола, Петро, Степан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День перемоги
- День пікніка
- День рівності статей
- День індіанців у США
- День вуличних музикантів
- 1502 – знаменитий мореплавець Христофор Колумб вирушив до Америки в останній, четвертий раз. Експедиція тривала два роки. За цей час були відкриті "Москітовий берег" (Нікарагуа), "Золотий берег" (Коста-Ріка), Кайманові острови. У подорожі Колумб захворів. Він помер в Іспанії в 1506 році
- 1754 – Бенджамін Франклін – американський політик, винахідник, письменник і журналіст – опублікував першу в США політичну карикатуру під гаслом "Об’єднаймося або помремо" (йшлося про розрізнені колонії)
- 1913 – фільм "Фантомас" вийшов на екрани Франції. Це була перша з екранізацій пригод таємничого злочинця, заснована на книгах Марселя Аллена і П’єра Сувестра. Найпопулярнішою вважають пізнішу серію фільмів, з Луї де Фюнесом і Жаном Маре
- 1960 – у Сполучених Штатах Америки почали продавати перші у світі протизаплідні таблетки
- 1964 – американський хіт-парад очолив джазовий виконавець Луї Армстронг із композицією під назвою "Hello, Dolly"
- 1998 – на Євробаченні в англійському Бірмінгемі одержала перемогу ізраїльська співачка-трансгендер Дана Інтернешнл. Артистка раніше була чоловіком
ХТО НАРОДИВСЯ 9 травня
- 1439 – Пій III, Папа Римський, в миру – Франческо Нанні Тодескіні-Пикколомини. Обіймав посаду менш як місяць, з 22 вересня по 18 жовтня 1503 року. Помер, на думку істориків, від подагри
- 1741 – Джованні Паїзіелло, італійський композитор, майстер комічної опери
- 1837 – Адам Опель, засновник відомої німецької компанії Adam Opel GmbH
- 1871 – Володимир Гнатюк, український фольклорист, етнограф, академік Української академії наук
- 1873 – Говард Картер, британський археолог. Відомий тим, що в 1922 році в Єгипті відкрив гробницю фараона Тутанхамона
- 1936 – Альберт Фінні, британський актор і режисер. Відомий за фільмами "Том Джонс", "Вбивство в східному експресі"
- 1962 – Девід Гаан, вокаліст легендарної британської групи "Depeche Mode"
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Саме цей день був у старовину відомий тим, що намагалися посадити горох, заговорений на хороший урожай
- 9 травня потрібно зустрічати ластівок, які повертаються з перелітних країв
- День ясний, і багато роси – можна очікувати багатого врожаю огірків
- Зозуля 9 травня кує так, як ніби кумкає – скоро дощ піде
- Свіжий ранковий вітер протягом дня посилюється, а до вечора, навпаки, слабшає – прикмета до того, що буде ясна і стійка погода
- Мороз у цей день обіцяє повторні заморозки через тиждень. Якщо ця прикмета збувається, то кажуть, що осінь теплою буде
- Роса обіцяє хороший врожай проса
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не можна лихословити, адже таким чином, вірили наші предки, можна накликати на родину біду
- Не можна сьогодні оминати нужденних і бідних: обов'язково слід їм щось дати
- Також у цей день не можна негативно думати про рідних і близьких
- 9 травня не варто нічого зичити, аби ціле літо не ходити без грошей
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