9 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 9 травня, святкують День перемоги та День святого Василія Амасійського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За народним календарем сьогодні відзначають День святого Василія Амасійського. Святий Василій Амасійський був єпископом Амасії, столиці Понту, і брав участь в Анкирському Соборі 314 року та Новокесарійському Соборі 320 року. За наказом імператора Лікинія вірного Божого слугу ув'язнили.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 9 травня, іменини відзначають власники таких імен: Глафіра, Василь, Іван, Микола, Петро, Степан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День перемоги

День пікніка

День рівності статей

День індіанців у США

День вуличних музикантів

1502 – знаменитий мореплавець Христофор Колумб вирушив до Америки в останній, четвертий раз. Експедиція тривала два роки. За цей час були відкриті "Москітовий берег" (Нікарагуа), "Золотий берег" (Коста-Ріка), Кайманові острови. У подорожі Колумб захворів. Він помер в Іспанії в 1506 році

1754 – Бенджамін Франклін – американський політик, винахідник, письменник і журналіст – опублікував першу в США політичну карикатуру під гаслом "Об’єднаймося або помремо" (йшлося про розрізнені колонії)

1913 – фільм "Фантомас" вийшов на екрани Франції. Це була перша з екранізацій пригод таємничого злочинця, заснована на книгах Марселя Аллена і П’єра Сувестра. Найпопулярнішою вважають пізнішу серію фільмів, з Луї де Фюнесом і Жаном Маре

1960 – у Сполучених Штатах Америки почали продавати перші у світі протизаплідні таблетки

1964 – американський хіт-парад очолив джазовий виконавець Луї Армстронг із композицією під назвою "Hello, Dolly"

1998 – на Євробаченні в англійському Бірмінгемі одержала перемогу ізраїльська співачка-трансгендер Дана Інтернешнл. Артистка раніше була чоловіком

ХТО НАРОДИВСЯ 9 травня

1439 – Пій III, Папа Римський, в миру – Франческо Нанні Тодескіні-Пикколомини. Обіймав посаду менш як місяць, з 22 вересня по 18 жовтня 1503 року. Помер, на думку істориків, від подагри

1741 – Джованні Паїзіелло, італійський композитор, майстер комічної опери

1837 – Адам Опель, засновник відомої німецької компанії Adam Opel GmbH

1871 – Володимир Гнатюк, український фольклорист, етнограф, академік Української академії наук

1873 – Говард Картер, британський археолог. Відомий тим, що в 1922 році в Єгипті відкрив гробницю фараона Тутанхамона

1936 – Альберт Фінні, британський актор і режисер. Відомий за фільмами "Том Джонс", "Вбивство в східному експресі"

1962 – Девід Гаан, вокаліст легендарної британської групи "Depeche Mode"

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Саме цей день був у старовину відомий тим, що намагалися посадити горох, заговорений на хороший урожай

9 травня потрібно зустрічати ластівок, які повертаються з перелітних країв

День ясний, і багато роси – можна очікувати багатого врожаю огірків

Зозуля 9 травня кує так, як ніби кумкає – скоро дощ піде

Свіжий ранковий вітер протягом дня посилюється, а до вечора, навпаки, слабшає – прикмета до того, що буде ясна і стійка погода

Мороз у цей день обіцяє повторні заморозки через тиждень. Якщо ця прикмета збувається, то кажуть, що осінь теплою буде

Роса обіцяє хороший врожай проса

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не можна лихословити, адже таким чином, вірили наші предки, можна накликати на родину біду

Не можна сьогодні оминати нужденних і бідних: обов'язково слід їм щось дати

Також у цей день не можна негативно думати про рідних і близьких

9 травня не варто нічого зичити, аби ціле літо не ходити без грошей

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