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9 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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9 травня – четвер

Сьогодні, 9 травня, святкують День перемоги та День святого Василія Амасійського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За народним календарем сьогодні відзначають День святого Василія Амасійського. Святий Василій Амасійський був єпископом Амасії, столиці Понту, і брав участь в Анкирському Соборі 314 року та Новокесарійському Соборі 320 року. За наказом імператора Лікинія вірного Божого слугу ув'язнили.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 9 травня, іменини відзначають власники таких імен: Глафіра, Василь, Іван, Микола, Петро, Степан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День перемоги
  • День пікніка
  • День рівності статей
  • День індіанців у США
  • День вуличних музикантів
  • 1502 – знаменитий мореплавець Христофор Колумб вирушив до Америки в останній, четвертий раз. Експедиція тривала два роки. За цей час були відкриті "Москітовий берег" (Нікарагуа), "Золотий берег" (Коста-Ріка), Кайманові острови. У подорожі Колумб захворів. Він помер в Іспанії в 1506 році
  • 1754 – Бенджамін Франклін – американський політик, винахідник, письменник і журналіст – опублікував першу в США політичну карикатуру під гаслом "Об’єднаймося або помремо" (йшлося про розрізнені колонії)
  • 1913 – фільм "Фантомас" вийшов на екрани Франції. Це була перша з екранізацій пригод таємничого злочинця, заснована на книгах Марселя Аллена і П’єра Сувестра. Найпопулярнішою вважають пізнішу серію фільмів, з Луї де Фюнесом і Жаном Маре
  • 1960 – у Сполучених Штатах Америки почали продавати перші у світі протизаплідні таблетки
  • 1964 – американський хіт-парад очолив джазовий виконавець Луї Армстронг із композицією під назвою "Hello, Dolly"
  • 1998 – на Євробаченні в англійському Бірмінгемі одержала перемогу ізраїльська співачка-трансгендер Дана Інтернешнл. Артистка раніше була чоловіком
Фантомас вийшов на великі екрани - фото 325978

ХТО НАРОДИВСЯ 9 травня

  • 1439 – Пій III, Папа Римський, в миру – Франческо Нанні Тодескіні-Пикколомини. Обіймав посаду менш як місяць, з 22 вересня по 18 жовтня 1503 року. Помер, на думку істориків, від подагри
  • 1741 – Джованні Паїзіелло, італійський композитор, майстер комічної опери
  • 1837 – Адам Опель, засновник відомої німецької компанії Adam Opel GmbH
  • 1871 – Володимир Гнатюк, український фольклорист, етнограф, академік Української академії наук
  • 1873 – Говард Картер, британський археолог. Відомий тим, що в 1922 році в Єгипті відкрив гробницю фараона Тутанхамона
  • 1936 – Альберт Фінні, британський актор і режисер. Відомий за фільмами "Том Джонс", "Вбивство в східному експресі"
  • 1962 – Девід Гаан, вокаліст легендарної британської групи "Depeche Mode"
Народився Девід Гаан з Depeche Mode - фото 325980

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Саме цей день був у старовину відомий тим, що намагалися посадити горох, заговорений на хороший урожай
  • 9 травня потрібно зустрічати ластівок, які повертаються з перелітних країв
  • День ясний, і багато роси – можна очікувати багатого врожаю огірків
  • Зозуля 9 травня кує так, як ніби кумкає – скоро дощ піде
  • Свіжий ранковий вітер протягом дня посилюється, а до вечора, навпаки, слабшає – прикмета до того, що буде ясна і стійка погода
  • Мороз у цей день обіцяє повторні заморозки через тиждень. Якщо ця прикмета збувається, то кажуть, що осінь теплою буде
  • Роса обіцяє хороший врожай проса
Сьогодні потрібно зустрічати ластівок - фото 325982

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день не можна лихословити, адже таким чином, вірили наші предки, можна накликати на родину біду
  • Не можна сьогодні оминати нужденних і бідних: обов'язково слід їм щось дати
  • Також у цей день не можна негативно думати про рідних і близьких
  • 9 травня не варто нічого зичити, аби ціле літо не ходити без грошей

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