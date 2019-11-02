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Привітання з днем народження кумі: прикольні картинки, смс, проза і вірші
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Привітання кумі з днем народження українською мовою – у нашій добірці! Підготували для вас красиві поздоровлення у прозі своїми словами, оригінальні вірші, прикольні СМС вітання та картинки для тої, хто вже стала рідною, для куми.
Гарні привітання кумі на українській мові – чудова ідея, яка сподобається іменинниці в її день народження. Не лінуйтеся пошукати оригінальні поздоровлення, адже ваша кума заслуговує на гарний вітальний текст. Тисніть на пункт та переходьте до потрібного розділу:
- Привітання прозою і своїми словами
- Прикольні смс вітання подрузі
- Поздоровлення у віршах
- Вітальні картинки і листівки
Привітання кумі з днем народження в прозі
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Кума, ти прекрасна подруга, відмінна дружина і чудова мама! Завжди залишайся такою ідеальною жінкою! Я бажаю тобі бути улюбленицею фортуни й досягати всіх своїх цілей! Нехай твоє життя буде сповнене цікавими подорожами, радісними подіями та тільки позитивними емоціями!
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Моя дорога кумася, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі, люба, виглядати завжди чудово, відчувати себе прекрасно, відчувати теплоту і любов рідних сердець, жити в оточенні щастя та атмосфері радості.
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Кума, вітаю тебе зі святом! Бажаю тобі веселих днів, романтичних ночей, жарких місяців і довгих років. Нехай сміх у твоєму будинку не вщухає, а радість не йде ні на секунду. Я хочу побажати, щоб сім'я була здоровою і міцною, нехай ніякі біди не будуть страшні.
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З днем народження, моя кумонька! Будь найщасливішою на світі й завжди лови промінчики позитиву! Нехай те, чого ти шалено хочеш, обов'язково здійсниться! Будь кохана, люби й наповнюй душу тільки добром, радістю і всілякими позитивними емоціями! Я бажаю, щоб твоє життя було сповнене найяскравіших і веселкових барв!
***
З днем народження, моя люба кума! Бажаю, щоб твоє життя складалася з яскравих знімків, променистих усмішок, бажаних гостей, добрих зустрічей, щасливих історій, успішних днів роботи, великих подорожей, шикарного відпочинку, веселих свят і славних перемог. Кумасю, будь завжди кохана, неповторна і в усьому чудова.
Тут більше: Красиві привітання з Днем народження українською мовою
Прикольні СМС вітання для куми на день народження
***
З днем народження, моя люба кума! Бажаю частіше їздити відпочивати на Бора-Бора, забуватися в релаксі метань і бажань душі, залишати в стороні всі проблеми й складності життя, вирушати на пошуки щастя і блаженства і неодмінно знаходити те, чого вимагає твоє серце.
***
Моя мила кумушка, вітаю тебе з днем народження. Бажаю феєрверку яскравих емоцій і відчуттів, барвистої веселки щастя і сонячної погоди у твоєму житті. Нехай роки йдуть, а ти ставай тільки краще і прекрасніше.
***
Моя кумонько рідненька,
Двері хутко відчиняй.
Коньячку повненьку чарку
За нагоду наливай.
В день народження бажаю
Тобі бути, як весна:
Пісня щоб в душі лунала,
Наче квітка ти цвіла.
***
Ну що, давай випиймо, кумонько,
Щоб в житті завжди було солодко:
Весняний нектар життя дарувало,
А серце твоє щоб лиха не знало!
В пелюстках троянд прокидатись,
З коханим, як вперше, кохатись.
І на роботі хай буде все нормуль,
Будь щасливою, моя рідна кумуль!
***
Я з Днем народження вітаю тебе й бажаю усього чарівного! Бажаю жити й не старіти душею, кума, лише молодіти! Бажаю по вуха закохатися, і бути витонченою, як тигриця. Достатку великого бажаю. Бажаю творчих висот, побачити безліч красот, почути спів райських птахів, і жити, рідна, без меж!
Вітальні вірші до дня народження кумі
***
Ой, яка ж у нас кума!
У світі кращої нема!
Куховарить, прибирає,
Гроші вправно заробляє,
І стриже, і бриє, й шиє —
Все на світі вона вміє.
В день народження куму
Не залишимо саму,
Побажаємо ми щиро
Їй багатства, щастя й миру!
***
Хай, кумасю дорога,
Будеш ти щаслива!
І хай настрій не псують
Шторм, гроза чи злива!
Хай щастить тобі весь час,
Успіху п’янкого!
Шляху рівного в житті,
Світлого й легкого.
***
Ну кума, приймай вітання,
Наші щирі побажання.
Щоб щасливу долю мала,
На дощі не нарікала.
Не хворіла, не тужила,
Посміхалась, веселилась.
З днем народження вітаємо,
Лиш добра тобі бажаємо.
***
Кума! В годину радості й біди
Ти завжди поряд, завжди помагаєш,
Порадиш і підкажеш завжди ти,
Ти, як рідня найближча, ти це знаєш.
У тебе день народження, і ми
Вітаємо від всього серця, щиро!
Немає у світі кращої куми!
Здоров’я тобі, радості й миру!
***
Здорова будь, кума, активна,
Весела, впевнена в собі,
Успішна, молода, красива,
Найщасливіша у житті.
Хай буде затишно удома
І скрізь, де не бувала б ти.
Більше відпусток, менше втоми,
Назустріч мріям своїм йди!
Картинки та листівки для куми на дн
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