Привітання з днем народження кумі: прикольні картинки, смс, проза і вірші

Привітання кумі з днем народження українською мовою – у нашій добірці! Підготували для вас красиві поздоровлення у прозі своїми словами, оригінальні вірші, прикольні СМС вітання та картинки для тої, хто вже стала рідною, для куми.

Гарні привітання кумі на українській мові – чудова ідея, яка сподобається іменинниці в її день народження. Не лінуйтеся пошукати оригінальні поздоровлення, адже ваша кума заслуговує на гарний вітальний текст. Тисніть на пункт та переходьте до потрібного розділу:

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Кума, ти прекрасна подруга, відмінна дружина і чудова мама! Завжди залишайся такою ідеальною жінкою! Я бажаю тобі бути улюбленицею фортуни й досягати всіх своїх цілей! Нехай твоє життя буде сповнене цікавими подорожами, радісними подіями та тільки позитивними емоціями!

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Моя дорога кумася, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі, люба, виглядати завжди чудово, відчувати себе прекрасно, відчувати теплоту і любов рідних сердець, жити в оточенні щастя та атмосфері радості.

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Кума, вітаю тебе зі святом! Бажаю тобі веселих днів, романтичних ночей, жарких місяців і довгих років. Нехай сміх у твоєму будинку не вщухає, а радість не йде ні на секунду. Я хочу побажати, щоб сім'я була здоровою і міцною, нехай ніякі біди не будуть страшні.

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З днем народження, моя кумонька! Будь найщасливішою на світі й завжди лови промінчики позитиву! Нехай те, чого ти шалено хочеш, обов'язково здійсниться! Будь кохана, люби й наповнюй душу тільки добром, радістю і всілякими позитивними емоціями! Я бажаю, щоб твоє життя було сповнене найяскравіших і веселкових барв!

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З днем народження, моя люба кума! Бажаю, щоб твоє життя складалася з яскравих знімків, променистих усмішок, бажаних гостей, добрих зустрічей, щасливих історій, успішних днів роботи, великих подорожей, шикарного відпочинку, веселих свят і славних перемог. Кумасю, будь завжди кохана, неповторна і в усьому чудова.

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З днем народження, моя люба кума! Бажаю частіше їздити відпочивати на Бора-Бора, забуватися в релаксі метань і бажань душі, залишати в стороні всі проблеми й складності життя, вирушати на пошуки щастя і блаженства і неодмінно знаходити те, чого вимагає твоє серце.

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Моя мила кумушка, вітаю тебе з днем народження. Бажаю феєрверку яскравих емоцій і відчуттів, барвистої веселки щастя і сонячної погоди у твоєму житті. Нехай роки йдуть, а ти ставай тільки краще і прекрасніше.

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Моя кумонько рідненька,

Двері хутко відчиняй.

Коньячку повненьку чарку

За нагоду наливай.

В день народження бажаю

Тобі бути, як весна:

Пісня щоб в душі лунала,

Наче квітка ти цвіла.

***

Ну що, давай випиймо, кумонько,

Щоб в житті завжди було солодко:

Весняний нектар життя дарувало,

А серце твоє щоб лиха не знало!

В пелюстках троянд прокидатись,

З коханим, як вперше, кохатись.

І на роботі хай буде все нормуль,

Будь щасливою, моя рідна кумуль!

***

Я з Днем народження вітаю тебе й бажаю усього чарівного! Бажаю жити й не старіти душею, кума, лише молодіти! Бажаю по вуха закохатися, і бути витонченою, як тигриця. Достатку великого бажаю. Бажаю творчих висот, побачити безліч красот, почути спів райських птахів, і жити, рідна, без меж!

***

Ой, яка ж у нас кума!

У світі кращої нема!

Куховарить, прибирає,

Гроші вправно заробляє,

І стриже, і бриє, й шиє —

Все на світі вона вміє.

В день народження куму

Не залишимо саму,

Побажаємо ми щиро

Їй багатства, щастя й миру!

***

Хай, кумасю дорога,

Будеш ти щаслива!

І хай настрій не псують

Шторм, гроза чи злива!

Хай щастить тобі весь час,

Успіху п’янкого!

Шляху рівного в житті,

Світлого й легкого.

***

Ну кума, приймай вітання,

Наші щирі побажання.

Щоб щасливу долю мала,

На дощі не нарікала.

Не хворіла, не тужила,

Посміхалась, веселилась.

З днем народження вітаємо,

Лиш добра тобі бажаємо.

***

Кума! В годину радості й біди

Ти завжди поряд, завжди помагаєш,

Порадиш і підкажеш завжди ти,

Ти, як рідня найближча, ти це знаєш.

У тебе день народження, і ми

Вітаємо від всього серця, щиро!

Немає у світі кращої куми!

Здоров’я тобі, радості й миру!

***

Здорова будь, кума, активна,

Весела, впевнена в собі,

Успішна, молода, красива,

Найщасливіша у житті.

Хай буде затишно удома

І скрізь, де не бувала б ти.

Більше відпусток, менше втоми,

Назустріч мріям своїм йди!

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