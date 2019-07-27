Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Тести Подорожі

Привітання з Днем хрещення Київської Русі українською мовою

  • 916
Вітання з Днем хрещення Русі - фото 1
Вітання з Днем хрещення Русі

День хрещення Київської Русі традиційно відзначають 28 липня. У 2019-му з дати прийняття християнства в Україні минає 1031 років. До вашої уваги красиві привітання з Днем хрещення Русі.

День Хрещення Київської Русі-України – державне свято від 2008 року. Для його відзначення обрали дату 28 липня, оскільки саме в цей день вшановують пам'ять князя Володимира, який охрестив Русь. Підготували для вас красиві привітання з нагоди свята.

Тисніть на пункт, який вас цікавить, та переходьте на потрібний вам розділ:

Привітання з Днем хрещення Русі у віршах

***

Пройшло відтоді немало років,
Як раптом сталося щастя.
Володимир-князь на радість усім
Приніс нам християнство!
І з Днем хрещення Русі
Всіх вас я вітаю.
Лише за законами божими вам
Жити від душі бажаю!
Нехай негаразди обійдуть
Вогнище ваше стороною,
Щоб запанував в ньому навіки
Світ щастя і спокою.

***

З Днем хрещення Русі
Вітаю від душі,
В день, настільки світлий і святий,
Радійте ви усі.
Очищайте від зла розум,
Оминайте біль і погрози,
Хай в сім'ї панує затишок
І завжди вас вдома чекають.

***

Нехай світле свято Божого знамення,
Принесе вам любов і примирення,
Нехай Господь завжди оберігає,
Нехай віра допоможе позбутися від зла.
З днем хрещення Русі-України вітаємо,
Життя довге і щасливе бажаємо,
Нехай все, про що мріяли, збувається,
Нехай всі образи назавжди забудуться.

***

День для країни сьогодні важливий,
Свято Хрещення всієї Русі,
Я в такий особливий день бажаю,
Тобі гармонію в житті знайти.
І побажати хочу ще великого достатку,
Усіх духовних й матеріальних благ,
Щоб завжди було в тебе все в порядку,
Щоб ніколи не зустрічався тобі морок.

СМС поздоровлення зі святом

***

Зі святом від душі вітаємо всіх,
Нехай вас чекає величезний успіх,
Нехай Господь благословляє на добрі справи,
Нехай птах щастя у ваш дім прилітає.

***

Хрещення Русі – свято велике
Відсвяткуємо його з тобою
І всіх друзів від душі привітаємо
І всіх святих ми дружно прославимо!

***

Хрещення Русі чекали довго
І на Дніпрі, і на морі,
Так нехай тепер кожен знає
Віра і любов у всьому перемагає!

***

Дзвін дзвоновий розсіяв вогонь,
Люди вмилися священною водою,
Князь Володимир на землю ступив,
І Київську Русь молитвою освятив.

Вітання на День хрещення Русі-України у прозі

***

Вітаю вас із Днем хрещення Київської Русі-України! Це свято відзначаємо у день Святого Володимира – одного із засновників і покровителів нашої державності. Тож окремі слова привітання усім, хто має це величне ім'я. У цей святковий день бажаю вам щедрої Божої благодаті, духовної наснаги, міцного здоров'я та довголіття!

***

З Днем хрещення Русі! У це світле свято щиро зичу вам міцного здоров'я, миру, любові, сімейного тепла, Божого благословення та успіхів в усіх добрих починаннях.

***

Дозвольте привітати вас зі знаменним для всіх нас святом – Днем Хрещення Русі-України. 1031 років тому князь Володимир охрестив наших пращурів, а сьогодні ми з вдячністю згадуємо про нього. Нехай Господь по молитвах святого рівноапостольного князя Володимира Хрестителя береже Україну та всіх нас!

***

Щиро вітаємо вас з Днем Хрещення Київської Русі, який ми відзначаємо, вшановуючи пам'ять Святого рівноапостольного великого князя Володимира. Як свідчить історія, християнська духовність була головним чинником збереження нашого народу. Невгасима віра і натхненна праця кріплять нашу державу. Ми радіємо нашим успіхам і виносимо уроки з невдач. Бажаємо вам щастя, здоров'я, мира та злагоди у ваших родинах!

***

Зі святом Хрещення Русі! Ми віримо, що святий рівноапостольний князь Володимир Великий дарує нам свою молитовну допомогу для утвердження миру в наших душах, сім'ях та в рідній Україні!

***

Сердечно вітаю вас і від щирого серця бажаю, щоб свято хрещення Київської Русі зцілило та об'єднало наші душі у великій вірі до нашого Спасителя, примножувало добробут в кожному домі, давало здоров'я на багато мирних і щасливих років.

Картинки і листівки з Днем хрещення Київської Русі

Картинка з Днем хрещення Русі - фото 266032
Картинка з Днем хрещення Русі
Листівка для привітання з хрещенням Русі - фото 266034
Листівка для привітання з хрещенням Русі
Вітальна відкритка зі святом Хрещення Русі - фото 266035
Вітальна відкритка зі святом Хрещення Русі
З Днем хрещення Русі-України - фото 266033
З Днем хрещення Русі-України

Читайте також: Привітання з Днем ангела Володимира: побажання і картинки з іменинами

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
12 геніальних цитат Джої Тріббіані з серіалу ДРУЗІ, які розсмішать вас до сліз
  • 25 липня, 12:00
  • 623
Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати в Албанію
  • 23 липня, 16:51
  • 1493
Моделі 90-х: як змінилася володарка карколомних ніжок Надя Ауерман (18+)
  • 22 липня, 18:21
  • 1785
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Привітання