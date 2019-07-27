Привітання з Днем хрещення Київської Русі українською мовою

День хрещення Київської Русі традиційно відзначають 28 липня. У 2019-му з дати прийняття християнства в Україні минає 1031 років. До вашої уваги красиві привітання з Днем хрещення Русі.

День Хрещення Київської Русі-України – державне свято від 2008 року. Для його відзначення обрали дату 28 липня, оскільки саме в цей день вшановують пам'ять князя Володимира, який охрестив Русь. Підготували для вас красиві привітання з нагоди свята.

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Пройшло відтоді немало років,

Як раптом сталося щастя.

Володимир-князь на радість усім

Приніс нам християнство!

І з Днем хрещення Русі

Всіх вас я вітаю.

Лише за законами божими вам

Жити від душі бажаю!

Нехай негаразди обійдуть

Вогнище ваше стороною,

Щоб запанував в ньому навіки

Світ щастя і спокою.

***

З Днем хрещення Русі

Вітаю від душі,

В день, настільки світлий і святий,

Радійте ви усі.

Очищайте від зла розум,

Оминайте біль і погрози,

Хай в сім'ї панує затишок

І завжди вас вдома чекають.

***

Нехай світле свято Божого знамення,

Принесе вам любов і примирення,

Нехай Господь завжди оберігає,

Нехай віра допоможе позбутися від зла.

З днем хрещення Русі-України вітаємо,

Життя довге і щасливе бажаємо,

Нехай все, про що мріяли, збувається,

Нехай всі образи назавжди забудуться.

***

День для країни сьогодні важливий,

Свято Хрещення всієї Русі,

Я в такий особливий день бажаю,

Тобі гармонію в житті знайти.

І побажати хочу ще великого достатку,

Усіх духовних й матеріальних благ,

Щоб завжди було в тебе все в порядку,

Щоб ніколи не зустрічався тобі морок.

***

Зі святом від душі вітаємо всіх,

Нехай вас чекає величезний успіх,

Нехай Господь благословляє на добрі справи,

Нехай птах щастя у ваш дім прилітає.

***

Хрещення Русі – свято велике

Відсвяткуємо його з тобою

І всіх друзів від душі привітаємо

І всіх святих ми дружно прославимо!

***

Хрещення Русі чекали довго

І на Дніпрі, і на морі,

Так нехай тепер кожен знає

Віра і любов у всьому перемагає!

***

Дзвін дзвоновий розсіяв вогонь,

Люди вмилися священною водою,

Князь Володимир на землю ступив,

І Київську Русь молитвою освятив.

***

Вітаю вас із Днем хрещення Київської Русі-України! Це свято відзначаємо у день Святого Володимира – одного із засновників і покровителів нашої державності. Тож окремі слова привітання усім, хто має це величне ім'я. У цей святковий день бажаю вам щедрої Божої благодаті, духовної наснаги, міцного здоров'я та довголіття!

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З Днем хрещення Русі! У це світле свято щиро зичу вам міцного здоров'я, миру, любові, сімейного тепла, Божого благословення та успіхів в усіх добрих починаннях.

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Дозвольте привітати вас зі знаменним для всіх нас святом – Днем Хрещення Русі-України. 1031 років тому князь Володимир охрестив наших пращурів, а сьогодні ми з вдячністю згадуємо про нього. Нехай Господь по молитвах святого рівноапостольного князя Володимира Хрестителя береже Україну та всіх нас!

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Щиро вітаємо вас з Днем Хрещення Київської Русі, який ми відзначаємо, вшановуючи пам'ять Святого рівноапостольного великого князя Володимира. Як свідчить історія, християнська духовність була головним чинником збереження нашого народу. Невгасима віра і натхненна праця кріплять нашу державу. Ми радіємо нашим успіхам і виносимо уроки з невдач. Бажаємо вам щастя, здоров'я, мира та злагоди у ваших родинах!

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Зі святом Хрещення Русі! Ми віримо, що святий рівноапостольний князь Володимир Великий дарує нам свою молитовну допомогу для утвердження миру в наших душах, сім'ях та в рідній Україні!

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Сердечно вітаю вас і від щирого серця бажаю, щоб свято хрещення Київської Русі зцілило та об'єднало наші душі у великій вірі до нашого Спасителя, примножувало добробут в кожному домі, давало здоров'я на багато мирних і щасливих років.

Картинка з Днем хрещення Русі

Листівка для привітання з хрещенням Русі

Вітальна відкритка зі святом Хрещення Русі

З Днем хрещення Русі-України

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