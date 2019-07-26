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Привітання з Днем ангела Володимира 2019: гарні вітання з іменинами
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Красиві привітання з Днем Ангела Володимира подарують хороший настрій усім власникам цього імені. 28 липня не забудьте поздоровити знайомих Володь, адже вони заслужили на вітання з іменинами! Обирайте побажання та картинки на будь-який смак!
Володимир – це давньоруське ім'я, яке означає "володіє світом", "знатний володар". Усі власники цього імені свій День Ангела святкують кілька разів на рік: 28 липня, у день пам'яті рівноапостольного князя Володимира, який охрестив Київську Русь; а також 31 січня, 10 лютого, 7 березня, 6 квітня, 20 червня, 27 серпня, 17 жовтня і 5 листопада.
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Однак саме іменини 28 липня є найбільшим святом, тож у цю дату щиро поздоровте знайомих чоловіків Володь та жінок, які мають мужнє ім'я Володимира. Зібрали для вас привітання з Днем ангела у віршах, смс, прозі та картинках українською мовою.
Тисніть на розділ та обирайте найкращі вітання!
- Привітання у віршах
- Короткі SMS поздоровлення
- Побажання своїми словами (прозою)
- Вітальні листівки і картинки
Вірші для привітання Володимира з Днем Ангела
***
Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
***
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно тобі, Вова, живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров’я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!
***
Твоє ім'я Володя – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
***
Щоб у душі настало свято,
Треба зовсім не багато,
Рідних трішечки уваги,
Друзів та колег поваги,
До роботи чуть наснаги,
Хвильку часу на розваги,
В серці місце для кохання,
Грошей на усі бажання.
Тож бажаю все це мати,
Келиха з вином підняти,
Іменини в теплім колі,
Гарно святкувати!
***
Хай Ангел завжди вберігає,
Біда тебе нехай не знає,
Хай горе від тебе щосили біжить,
Щоб міг ти спокійно сто років прожить.
Хай радість, щастя і успіх,
Удача, ніжність, добрий сміх,
В житті тебе завжди спіткають,
В похмурий день не покидають!
***
Гарні вітальні слова
Хай добрий Ангел береже повік
Вогонь зорі, що долею зоветься.
Життя, неначе вишитий рушник,
Багрянцем калиновим усміхнеться.
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні капельки страждань.
Будьте завжди гарними і молодими,
Бажаними, добрими і простими.
Зажди усміхненими і милими,
Зажди коханими і єдиними.
***
Твоє ім'я Володимир – тверде, мов скеля,
На якій твій покровитель збудував,
Христову церкву, що стоїть віками,
І за яку він до кінця стояв.
Тож будь також завжди рішучий,
Щоб ангел тебе надихав,
У всіх ділах і добрих починаннях,
Завжди тобі допомагав.
Живи з любов'ю до людей,
І ця любов тобі воздасться,
Здоров'ям, радістю душі,
Роками довгими віддасться!
***
Щоб ваше здоров'я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з вами Ангел ваш летить,
Убереже вас від біди повсюди,
Нехай несе вам радість кожна мить,
І благодать Господня з вами буде.
***
Прикольні вітання
Нині в гарної людини –
Найкрутіші іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки...
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров'я не підводить,
Й грошенята хай підходять!!!
Вітаю З Днем Ангела!
***
Володимире, ти – боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Й липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров'я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у твоє серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у вашу вдачу!
Поздоровлення у відео
СМС вітання з іменинами Володимиру
***
Володимире, нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.
***
Хай кожен твій день буде схожий на диво,
А доля хай буде безмежно щаслива,
Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,
І все у житті буде на висоті!
Вітаю з іменинами =)
***
В День Ангела, Володю, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
З днем ангела! Бажаю, щоб
Ангел охоронець не спав,
Твоє здоров'я оберігав,
Багато щастя додавав,
і що робити на вухо підказував!
***
Вітаю із днем ангела, Володя,
Бажаю тобі успіхів і процвітання,
Хай доля зробить з тебе пана,
І здійсняться сьогодні всі твої бажання!
***
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела, Володимире,
Прийми привітання!
***
У серці любові,
І світлих надій,
Казкової долі,
Та здійснення мрій!
Побажання на іменини Володі у прозі
***
Вітаю з іменинами! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелом! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти не змушував його за себе червоніти!
***
Бажаю тобі, Володимире, стрімко йти до своєї мети, з легкістю долаючи перепони долі, тримаючи за руку вірну супутницю, і озиратися назад, тільки для того, щоб побачити ангела-хранителя, який невідступно слідує за тобою і твоїми близькими по життєвому шляху.
***
Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч тебе у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.
***
З Днем Ангела тебе вітаю й бажаю тобі ніколи не здаватися. Нехай твій Ангел Охоронець допомагає тобі летіти … коли твої крила опускаються!
***
Вітаю тебе, Володю, з днем Ангела і бажаю, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання і успіх.
***
Дорогий мій друже, у кожного з нас є ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи не бачив, але все одно я впевнений, що він завжди поруч. Хочу в цей радісний святковий день побажати тобі і твоєму ангелові побільше сонячних днів, радості в житті й безмежного щастя.
Вітальні картинки Вові у День ангела
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