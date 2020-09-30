Привітання з Днем ангела Віри, Надії, Любові та Софії 2020 у прозі: добірка побажань

Красиві привітання з Днем ангела Віри, Надії, Любові та Софії потішать чарівних власниць цих імен в їхнє свято. 30 вересня не забудьте привітати іменинниць і надіслати їм найкращі поздоровлення зі святом!

Ми підготували для вас найкрасивіші та найкращі вітальні слова, а також оригінальні поздоровлення, які точно подарують чудовий настрій іменинницям до свята Дня ангела.

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Бажаю міцної віри у свої сили та в те, що все буде добре, світлої надії на краще майбутнє. Нехай любов наповнює серце і перемагає будь-які прояви негативу, живить і відновлює душевні сили. А мудрість буде допомагати в непростих життєвих обставинах і стійко долати будь-які труднощі. З Днем Віри, Надії, Любові та Софії!

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Сьогодні іменини у чудових жінок – Віри, Надії, Любові та Софії. Ви – символ цнотливості, тепла і жіночності. Нехай ваші святі покровительки завжди оберігають вас від негараздів і поневірянь. Віра в диво осяває ваш шлях добрими вчинками, надія в серці не тьмяніє ні на мить, а любов буде відданою супутницею протягом усього життя.

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Вітаю з Днем Віри, Надії, Любові та матері їх Софії! Бажаю впевнено йти вперед по життю, створюючи свій власний світ щастя і радості. Бажаю не залишати близьких в біді та не проявляти байдужості до навколишніх. Бажаю живити своє серце любов'ю і доброю надією. Бажаю нікому не дозволяти надломити віру у твоїй душі. І нехай кожна мить буде чарівною, а кожен день – прекрасним.

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Вітаю з днем пам'яті святих Віри, Надії, Любові та богомудрої матері їх Софії! Нехай Господь і святі мучениці благословлять вас і ваших близьких, надавши безмірні християнські чесноти: віру, надію, любов і мудрість. Нехай вас не потривожать хвороби та печалі, в родині панують любов, мир і злагода, в серці живе віра і любов до добра, а думки течуть праведно і безтурботно.

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Сьогодні чудове велике свято! Вітаю і щиро бажаю в День Віри, Надії, Любові та матері їх Софії чудового життя, дивовижних ідей, сонячного настрою, безсумнівного добробуту, вірною удачі та великого щастя. Нехай душу завжди зігріває світла надія, нехай з кожним днем додається віра в себе, і хай не згасає щира любов.

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Вітаю з Днем Віри, Надії, Любові та їх матері Софії! Бажаю відчувати серцем любов і радість, зберігати в душі надію і віру в краще, йти по життю з доброю посмішкою і гарним настроєм.

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Вітаю тебе зі світлим святом! Нехай ніколи не проходить любов, завжди з тобою буде віра в краще, і навіть в найважчі моменти нехай не залишає тебе надія!

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Всіх, хто носить чудові імена Віра, Надія, Любов та Софія поспішаємо привітати з Днем Ангела, бажаємо міцного здоров'я, спокійного серця, миру в душі та домі, теплої дружньої компанії та красивого сонячного дня. Будьте щасливі!

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Вітаю з Днем Віри, Надії, Любові та матері їх Софії! Бажаю, щоб твоя віра була міцна, щоб у твоєму житті жодного дня не було без надії, щоб любов постійно надавала тобі сил. Добра і щастя тобі, радості та світлої посмішки.

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Вітаємо всіх з чудовим святом – Днем Віри, Надії, Любові та матері їх Софії! Нехай в кожному з вас живе віра, нехай ніколи не покидає надія, нехай зігріває любов, і нехай мудрість не дозволить збитися зі шляху.

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Я бажаю, щоб свята Софія, силою своєї молитви, захищала тебе в житті так само як вона захищала своїх дочок. Нехай їх імена стануть загальними та будуть завжди присутні у твоїй долі. Нехай непохитною буде віра у твоїй душі, нехай немарною буде надія, а любов прикрашає і робить твій світ яскравішим. Бажаю добробуту і чудових миттєвостей, з яких будуть складатися години, хвилини та роки. З днем Віри, Надії, Любові та матері їх Софії!

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Вітаємо з днем Віри, Надії, Любові та матері їх Софії! Бажаємо, щоб у вашому житті завжди було місце вірі й надії, щоб серця переповнялися любов'ю і ніжністю. Нехай щирість, добро і людське тепло завжди буде в вашому оточенні. Нехай буде більше радості та безпосередності, посмішок і обіймів! Щастя вам!

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Вітаю з Днем Віри, Надії, Любові та матері їх Софії! Нехай День пам'яті святих мучениць допоможе: зміцнити силу духу і мужність; з гідністю і смиренністю переносити всі негаразди; затвердити непохитну віру; берегти щастя; жити в любові та злагоді.

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З Днем святої Софії і її великомучениць дочок: Віри, Надії та Любові! Нехай у твоєму серці буде міцна віра, надія на краще і любов до Бога. Бажаю, щоб смиренність і людинолюбство допомогли тобі приймати всі негаразди та радіти всьому тому, що даровано тобі долею. Бажаю, щоб твій життєвий шлях був, як можна щасливішим, світлішим і легшим. Нехай у ваших життях завжди буде місце вірі, надії та любові! Нехай Свята Софія вбереже від злої долі, косого погляду і злого язика! Бажаю сил пройти та винести всі випробування, які приготувала доля!

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У святе свято – день Віри, Надії, Любові та матері їх Софії бажаю, щоб у всьому щастило. Нехай небеса оберігають ваш дах і сім'ю від негараздів, віра міцніє, надія буде великий і не марною, а в душі не згасає ласкаве світло любові. Від щирого серця бажаю жити щасливо, берегти в серці любов і завжди таїти світлу надію, вірити тільки в хороше і перемагати будь-яку невдачу. Нехай твоя віра робить тебе сильнішим, нехай твоя любов буде чиста і щира, нехай добра надія висвітлює твій шлях, нехай буде в житті радість, гармонія. та щастя.

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