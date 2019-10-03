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Привітання з Днем ангела Олега 2019: картинки і побажання на іменини

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Красиві вітання Олегові на українській мові - фото 1
Красиві вітання Олегові на українській мові

Гарні привітання з Днем Ангела Олега подарують чудовий настрій власникам цього імені. 3 жовтня не забудьте поздоровити знайомих Олегів, адже вони заслужили на вітання з іменинами. Обирайте найкращі побажання та картинки!

Олег – це скандинавське ім'я, яке в перекладі означає "священний, святий". При цьому власники цього імені свій День Ангела святкують лише один раз на рік – 3 жовтня.

Тут більше: Найкращі привітання з Днем ангела українською мовою

Зібрали для вас найкращі привітання з іменинами у віршах, смс, прозі, а також – в оригінальних картинках. Надішліть Олегу найкращі поздоровлення!

Тисніть на пункт та переходьте до потрібного вам розділу вітань:

Вірші для привітання Олега з Днем Ангела

***

Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно тобі, Олеже, живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров'я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!

***

Твоє ім'я Олег – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!

***

Хай Ангел завжди вберігає,
Біда тебе нехай не знає,
Хай горе від тебе щосили біжить,
Щоб міг ти спокійно сто років прожить.
Хай радість, щастя і успіх,
Удача, ніжність, добрий сміх,
В житті тебе завжди спіткають,
В похмурий день не покидають!

***

Хай Олегу життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров'я і довгого віку!

***

У Олега нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправивши крила,
Кожне серце тут зігріла!

***

Свят у світі є багато.
Іменини – також свято –
Наймиліше від усіх:
Подарунки і пиріг –
Все Олеже, все – для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добрим будь і людям, й Богу,
Не цурайсь свого святого –
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.

***

Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Олега,
Прийми привітання!

***

Прикольні віршовані слова

Нині в гарної людини –
Найкрутіші іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки...
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров'я не підводить,
Й грошенята хай підходять!
Вітаю З Днем Ангела!

СМС вітання з іменинами Олегу

***

В День Ангела, Олеже, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!

***

Олеже, нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.

***

Хай ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання!

***

Тебе від душі, Олеже, вітаю,
Щастя й здоров'я щиро бажаю.
Любові, кохання та радості,
А ще – вічної молодості!

***

Хай кожен твій день буде схожий на диво,
А доля хай буде безмежно щаслива,
Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,
І все у житті буде на висоті!

***

У серці любові,
І світлих надій,
Казкової долі,
Та здійснення мрій!

***

Смішне привітання

З Днем Ангела вітаю,
Радості в житті Олег тобі бажаю!
Щоб бабло в руки летіло,
Щоб під боком було пиво.

Побажання на іменини Олега у прозі

***

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай здоров'я буде богатирським, дохід – стабільним, дім – затишним, друзі – вірними, а робота – цікавою. Нехай тебе завжди оточує любов і в усьому супроводжує удача! Залишайся в будь-якій ситуації таким, який ти є – мужнім, надійним, впевненим в собі!

***

Олеже! У День ангела бажаю, щоб твоє життя було бездонним океаном, багатим на бризки радості і любові, хвилі успіхів і удач. Нехай буде в ньому шторм пристрасті і ураган кохання, але ти, як справжній капітан, гідно тримай життєвий штурвал і впевнено рухайся до своєї мрії.

***

Вітаю, Олежку! Бажаю тобі звершення всіх твоїх грандіозних планів, блискучих перспектив і можливостей в житті, щирого спілкування та палкого кохання, високого достатку, безмежного щастя, купу цікавих захоплень і радісних подій!

***

Бажаю тобі, Олеже, щоб все життя переслідували тебе приємні запахи: щоб від тебе завжди пахло дорогими духами, дім зустрічав запахом смачної їжі, а навколо тебе витав аромат неповторної романтики, насичуючи кожен день щасливими моментами. З іменинами!

***

Старий, вітаю тебе з іменинами! Нехай в твоєму гаманці ніколи не закінчуються стодоларові купюри, а твій смартфон завжди і скрізь ловить WI-FI!

***

Ольку, зі святом! Хочу тобі побажати бути в житті сміливим тигром, відважним левом, швидким гепардом, впевненим биком, сильним ведмедем, спритним мангустом, гордим слоном, добрим котом, милим і красивим лемуром ;)

Картинки і листівки з Днем ангела

Картинка для Олега на іменини - фото 279848
Картинка для Олега на іменини
Відкритка з іменинами Олега - фото 279854
Відкритка з іменинами Олега
Вітальна картинка іменинникам 3 жовтня - фото 279855
Вітальна картинка іменинникам 3 жовтня
Листівка з Днем ангела Олега - фото 279853
Листівка з Днем ангела Олега

Читайте також: Вірші з Днем народження: 54 найкращі привітання

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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