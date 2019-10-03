Привітання з Днем ангела Олега 2019: картинки і побажання на іменини

Гарні привітання з Днем Ангела Олега подарують чудовий настрій власникам цього імені. 3 жовтня не забудьте поздоровити знайомих Олегів, адже вони заслужили на вітання з іменинами. Обирайте найкращі побажання та картинки!

Олег – це скандинавське ім'я, яке в перекладі означає "священний, святий". При цьому власники цього імені свій День Ангела святкують лише один раз на рік – 3 жовтня.

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Зібрали для вас найкращі привітання з іменинами у віршах, смс, прозі, а також – в оригінальних картинках. Надішліть Олегу найкращі поздоровлення!

Тисніть на пункт та переходьте до потрібного вам розділу вітань:

***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно тобі, Олеже, живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров'я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

***

Твоє ім'я Олег – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

Хай Ангел завжди вберігає,

Біда тебе нехай не знає,

Хай горе від тебе щосили біжить,

Щоб міг ти спокійно сто років прожить.

Хай радість, щастя і успіх,

Удача, ніжність, добрий сміх,

В житті тебе завжди спіткають,

В похмурий день не покидають!

***

Хай Олегу життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров'я і довгого віку!

***

У Олега нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправивши крила,

Кожне серце тут зігріла!

***

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято –

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг –

Все Олеже, все – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Добрим будь і людям, й Богу,

Не цурайсь свого святого –

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Олега,

Прийми привітання!

***

Прикольні віршовані слова

Нині в гарної людини –

Найкрутіші іменини.

Будуть в тебе подарунки,

Привітання й поцілунки...

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров'я не підводить,

Й грошенята хай підходять!

Вітаю З Днем Ангела!

***

В День Ангела, Олеже, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Олеже, нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

***

Хай ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання!

***

Тебе від душі, Олеже, вітаю,

Щастя й здоров'я щиро бажаю.

Любові, кохання та радості,

А ще – вічної молодості!

***

Хай кожен твій день буде схожий на диво,

А доля хай буде безмежно щаслива,

Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,

І все у житті буде на висоті!

***

У серці любові,

І світлих надій,

Казкової долі,

Та здійснення мрій!

***

Смішне привітання

З Днем Ангела вітаю,

Радості в житті Олег тобі бажаю!

Щоб бабло в руки летіло,

Щоб під боком було пиво.

***

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай здоров'я буде богатирським, дохід – стабільним, дім – затишним, друзі – вірними, а робота – цікавою. Нехай тебе завжди оточує любов і в усьому супроводжує удача! Залишайся в будь-якій ситуації таким, який ти є – мужнім, надійним, впевненим в собі!

***

Олеже! У День ангела бажаю, щоб твоє життя було бездонним океаном, багатим на бризки радості і любові, хвилі успіхів і удач. Нехай буде в ньому шторм пристрасті і ураган кохання, але ти, як справжній капітан, гідно тримай життєвий штурвал і впевнено рухайся до своєї мрії.

***

Вітаю, Олежку! Бажаю тобі звершення всіх твоїх грандіозних планів, блискучих перспектив і можливостей в житті, щирого спілкування та палкого кохання, високого достатку, безмежного щастя, купу цікавих захоплень і радісних подій!

***

Бажаю тобі, Олеже, щоб все життя переслідували тебе приємні запахи: щоб від тебе завжди пахло дорогими духами, дім зустрічав запахом смачної їжі, а навколо тебе витав аромат неповторної романтики, насичуючи кожен день щасливими моментами. З іменинами!

***

Старий, вітаю тебе з іменинами! Нехай в твоєму гаманці ніколи не закінчуються стодоларові купюри, а твій смартфон завжди і скрізь ловить WI-FI!

***

Ольку, зі святом! Хочу тобі побажати бути в житті сміливим тигром, відважним левом, швидким гепардом, впевненим биком, сильним ведмедем, спритним мангустом, гордим слоном, добрим котом, милим і красивим лемуром ;)

Картинка для Олега на іменини

Відкритка з іменинами Олега

Вітальна картинка іменинникам 3 жовтня

Листівка з Днем ангела Олега

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