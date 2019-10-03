На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Привітання з Днем ангела Олега 2019: картинки і побажання на іменини
-
- 2740
Гарні привітання з Днем Ангела Олега подарують чудовий настрій власникам цього імені. 3 жовтня не забудьте поздоровити знайомих Олегів, адже вони заслужили на вітання з іменинами. Обирайте найкращі побажання та картинки!
Олег – це скандинавське ім'я, яке в перекладі означає "священний, святий". При цьому власники цього імені свій День Ангела святкують лише один раз на рік – 3 жовтня.
Тут більше: Найкращі привітання з Днем ангела українською мовою
Зібрали для вас найкращі привітання з іменинами у віршах, смс, прозі, а також – в оригінальних картинках. Надішліть Олегу найкращі поздоровлення!
Тисніть на пункт та переходьте до потрібного вам розділу вітань:
- Привітання у віршах
- Короткі SMS поздоровлення
- Вітання своїми словами (прозою)
- Оригінальні картинки і відкритки
Вірші для привітання Олега з Днем Ангела
***
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно тобі, Олеже, живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров'я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!
***
Твоє ім'я Олег – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
***
Хай Ангел завжди вберігає,
Біда тебе нехай не знає,
Хай горе від тебе щосили біжить,
Щоб міг ти спокійно сто років прожить.
Хай радість, щастя і успіх,
Удача, ніжність, добрий сміх,
В житті тебе завжди спіткають,
В похмурий день не покидають!
***
Хай Олегу життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров'я і довгого віку!
***
У Олега нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправивши крила,
Кожне серце тут зігріла!
***
Свят у світі є багато.
Іменини – також свято –
Наймиліше від усіх:
Подарунки і пиріг –
Все Олеже, все – для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добрим будь і людям, й Богу,
Не цурайсь свого святого –
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Олега,
Прийми привітання!
***
Прикольні віршовані слова
Нині в гарної людини –
Найкрутіші іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки...
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров'я не підводить,
Й грошенята хай підходять!
Вітаю З Днем Ангела!
СМС вітання з іменинами Олегу
***
В День Ангела, Олеже, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Олеже, нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.
***
Хай ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання!
***
Тебе від душі, Олеже, вітаю,
Щастя й здоров'я щиро бажаю.
Любові, кохання та радості,
А ще – вічної молодості!
***
Хай кожен твій день буде схожий на диво,
А доля хай буде безмежно щаслива,
Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,
І все у житті буде на висоті!
***
У серці любові,
І світлих надій,
Казкової долі,
Та здійснення мрій!
***
Смішне привітання
З Днем Ангела вітаю,
Радості в житті Олег тобі бажаю!
Щоб бабло в руки летіло,
Щоб під боком було пиво.
Побажання на іменини Олега у прозі
***
Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай здоров'я буде богатирським, дохід – стабільним, дім – затишним, друзі – вірними, а робота – цікавою. Нехай тебе завжди оточує любов і в усьому супроводжує удача! Залишайся в будь-якій ситуації таким, який ти є – мужнім, надійним, впевненим в собі!
***
Олеже! У День ангела бажаю, щоб твоє життя було бездонним океаном, багатим на бризки радості і любові, хвилі успіхів і удач. Нехай буде в ньому шторм пристрасті і ураган кохання, але ти, як справжній капітан, гідно тримай життєвий штурвал і впевнено рухайся до своєї мрії.
***
Вітаю, Олежку! Бажаю тобі звершення всіх твоїх грандіозних планів, блискучих перспектив і можливостей в житті, щирого спілкування та палкого кохання, високого достатку, безмежного щастя, купу цікавих захоплень і радісних подій!
***
Бажаю тобі, Олеже, щоб все життя переслідували тебе приємні запахи: щоб від тебе завжди пахло дорогими духами, дім зустрічав запахом смачної їжі, а навколо тебе витав аромат неповторної романтики, насичуючи кожен день щасливими моментами. З іменинами!
***
Старий, вітаю тебе з іменинами! Нехай в твоєму гаманці ніколи не закінчуються стодоларові купюри, а твій смартфон завжди і скрізь ловить WI-FI!
***
Ольку, зі святом! Хочу тобі побажати бути в житті сміливим тигром, відважним левом, швидким гепардом, впевненим биком, сильним ведмедем, спритним мангустом, гордим слоном, добрим котом, милим і красивим лемуром ;)
Картинки і листівки з Днем ангела
Читайте також: Вірші з Днем народження: 54 найкращі привітання
-
14:40Сінді Кроуфорд вразила шанувальників пікантним фото у сауні
-
14:18Reebok і Adidas спільно випустили кросівки
-
13:51Схудла на 20 кг: у мережі спливли знімки Насті Каменських 10-річної давності
-
13:34Кубок України: результати жеребкування, хто зіграє в 1/8 фіналу
-
13:19Нардеп Тищенко пояснив формулу Штанмаєра на прикладі надувної ляльки: курйозне відео
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
12:50Художник перетворив сучасні меми в живопис Стародавнього Єгипту
-
12:22Леся Нікітюк звела з розуму мережу зухвалим образом у панчохах
-
12:10ТЕСТ: Вгадай відомий фільм за поцілунком
-
12:00Куди піти у Києві: 7 подій жовтня, які не можна пропустити
-
11:49Tesla почали масово потрапляти в аварії після нової прошивки: водії діляться відео
-
11:27Український пранкер злякав Тімберлейка: епічне відео
-
11:05День ангела Олега 2019: значення імені та характер його власників
-
10:52Пікантний фінал розмови прямо в Раді: як виглядає красуня, з якою спілкувався Кива
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:31Привітання з Днем ангела Олега 2019: картинки і побажання на іменини
-
09:49Сексуальна українська співачка підкорила фанатів гарячим кадром у білизні
-
09:21У Києві раптово зацвіли акації: теплі фото
-
08:52Гаряча Емілі Ратажковскі засвітила шикарні форми у відвертому купальнику: відео
-
08:25Журналісти влаштували полювання на гризуна в Білому домі: епічне відео
-
07:59У Монако показали концепт розкішної екологічної яхти
-
07:34У мережі розсекретили дизайн інтер'єру кросовера Genesis
-
07:17Погода в Україні 3 жовтня: на заході похолодання і грози
- 02 жовтня
-
21:55Незвичайні види сексу, які однозначно слід спробувати
-
21:24Блогери назвали собівартість iPhone 11 Pro Max
-
12:10ТЕСТ: Вгадай відомий фільм за поцілунком
-
12:00Куди піти у Києві: 7 подій жовтня, які не можна пропустити
-
10:52Пікантний фінал розмови прямо в Раді: як виглядає красуня, з якою спілкувався Кива
-
07:17Погода в Україні 3 жовтня: на заході похолодання і грози
- 02 жовтня
-
21:55Незвичайні види сексу, які однозначно слід спробувати
-
18:11Як Том Круз гостював у Львові і куди він вирушить далі: фото
-
16:2110 дурних запитань фітнес-тренеру: все, що вас цікавило
-
14:45Volkswagen завдав збитків Радіо МАКСИМУМ: деталі справи
-
12:00ТЕСТ: Яку пісню MELOVIN присвятив саме тобі
-
07:16Погода в Україні 2 жовтня: прогноз на останній теплий день
- 01 жовтня
-
22:17Жінки люблять вухами: які слова їх збуджують
-
21:29Аталанта – Шахтар: відео голів та огляд матчу ЛЧ 1 жовтня 2019
-
18:00Яка українська пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
-
14:14Не забувайте вмикати фари! З 1 жовтня поліція почне штрафувати водіїв
-
11:35Том Круз у Києві: про що актор розмовляв з Володимиром Зеленським
-
10:15ТЕСТ: Яку каву тобі принесуть у ліжко
-
08:55Гороскоп на жовтень 2019: прогноз на місяць для знаків Зодіаку
-
07:16Погода в Україні 1 жовтня: точний прогноз по містах
- 30 вересня
-
23:15Ефектні фото зі зйомок порно 80-х, які варто побачити (18+)
-
19:33Найкращі додатки для планування подорожі, які мають бути на вашому смартфоні
-
17:20Слухайте українську музику! Найкращі нові пісні вересня 2019, які вас вразять
-
15:15Нові фільми жовтня 2019: найкращі кінопрем'єри місяця
-
13:15Зіркові двійники: ТЕСТ, чи впізнаєш ти улюблених акторів
-
10:18Найкрутіші рок-пісні вересня: плейлист свіжих треків
-
07:14Шість міфів про догляд за волоссям, у які ви досі вірите