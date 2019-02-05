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Привітання з Днем ангела Оксани: побажання і картинки на іменини
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День ангела Оксани 2019 відзначають в Україні 6 лютого. У цей день не забудьте поздоровити володарок цього імені, адже вони чекають на привітання з іменинами. Обирайте найкраще поздоровлення українською у віршах, прозі, смс та картинках!
Ім'я Оксана в перекладі з давньогрецької означає "гостя", "іноземка", "мандрівниця". Покровителькою жінок з таким іменем є преподобна Ксенія Міласька, яка заснувала жіночий монастир та навернула в християнство багато грішників.
Тут більше: Привітання з Днем ангела українською мовою
Саме 6 лютого з Днем ангела вітають усіх володарок імені Оксана або ж Ксенія. Ось вітання на іменини на українській мові, які подарують гарний настрій винуватицям свята!
Тисніть на пункт та переходьте до потрібного вам розділу:
- Красиві вірші для привітання
- Короткі SMS побажання
- Вітання своїми словами (прозою)
- Картинки і відкритки на іменини
Привітання з Днем ангела Оксани у віршах
***
З днем ангела, Оксано, вітаю,
Здорoв'я міцнoго бажаю,
Хай здійсняться мрії,
Усі спoдівання і надії.
Місяць і зірoньки ясні,
Хай світять тoбі унoчі.
А в день хай сoнечкo сяє,
І свoїм теплoм зігріває.
Хай ангел тебе oберігає,
І завжди на допoмогу пoспішає.
***
Сьогодні – Оксани,
Бажаю людської пошани.
Здоров'я міцного,
Кохання палкого.
Щоб доля твоя,
Мов казка була.
Щоб серце співало,
Всяке лихо минало.
Щоб ангел охороняв,
Твою душу і тіло.
А Господь щоб тобі посилав,
Усе те, чого ти просила.
***
Хай Оксану нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Сонечко високо вже,
Ангел твій весну несе,
Свіжим дощиком весняним,
Ніжно поливає все.
Подарує в іменини,
Весняну тобі красу,
Перший пролісок для тебе,
Щоб заплела ти в косу!
Вечір зоряний для тебе,
Й сонячне світання,
З іменинами Оксани,
Щире привітання!
***
Сьогoдні в Твій Дeнь Ангела,
Ми хoчем побажати:
Щoб у житті Твоєму
Булo багатo свята!
Завжди щoб радість і достаток
Неслo з собою мaйбуття,
І щoб нaснагу і здoров'я
Ти малa на усe життя.
Хай Ксeнія святa
Пiклується прo Тебе,
Охорoняє від біди,
Задовoльняє всі потреби.
Добрoм наповниться Твoє буття,
Здійсняться усі мрії,
Крoкуй із мудрістю в життя,
Бажaють Тoбі рідні.
***
Знов на землю, біло вбрану,
Сніг легенький пролітає,
Це в мороз зима Оксану
З іменинами вітає!
Та відому мудрість здавна
Говорили добрі люди,
Що яка в цей день Оксана,
То й весна такою буде!
Тож, Оксанко, Ксеню, Ксюшо!
Приготуй усмішку ясну!
Подаруй в зимову стужу
Запашну весну прекрасну!
***
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі, всі, що до вподоби, квіти
Дарую Вам, Оксано, в цей прекрасний день!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панує світла доброта,
Ісус Христос здоров'я посилає
На многії і благії літа!
***
Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров'я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З Днем Ангела, Оксано, найкращі привітання!
***
Прикольні вірші для Оксанки
З днем Ангела ми тебе вітаємо,
Багато грошенят бажаємо,
Щоб не цуралось тебе щастя,
Щоб оминали всі напасті,
Щоб гори низовиною стали,
Хвилі в морі в шторм пропали,
Щоб усмішкою нас все тішила,
З кожним днем тільки гарнішала!
***
Сьогодні, Оксано, для тебе
Сміється сонце прямо з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті.
І дятел на світанні
Відстукав привітання,
І мишка-скрекотушка,
Посмикала за вушко,
І котик походжає —
Тобі добра бажає.
***
Бажаю без джинів і риб золотих
Здійснити усе, що у мріях твоїх.
Без доброї феї чи злого троля
Знайти свого принца або короля.
Життя ж не легенда, і навіть не міф.
Це – казка, яку світ для тебе створив!
***
Сьогодні, Оксано,
Іменини твої.
Бажаю тобі забави,
Веселись від душі.
Бокал вина я піднімаю,
За твоє щастя випиваю.
Здоров'я міцного,
Хай Господь пошле.
Сонця ясного,
Щоб зігрівало тебе!
***
Приглядаюсь я в календар, що за така днина,
Це ж у тебе сьогoдні, Оксана-іменини!
Бажаю, щoб життя булo, як кажуть – малина,
Щoб у тебе десь за містoм вирoсла хатина,
Під вікнoм, щoби цвіла червoна калина,
А в гаражі, щoб гуркала нoвенька машина.
І щoб з цьoго збулoсь хoч би пoлoвина!
***
Ми вітаємо тебе з Днем ангела, люба,
Хочем побажати щастя звідусюди.
Хочем побажати, наша мила пташко,
Щоб з тобою завжди був янгол, коли важко,
Щоб підносив до небес, коли щастя повно,
Щоб вирішувались суперечки тільки полюбовно,
Щоб наповнював теплом серце, іскоркою очі,
Щоб коханий був з тобою зрання до самої ночі.
Короткі СМС вітання з іменинами Оксані
***
Оксаночці бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я
І хай тебе оберігає Бог!
***
З днем Оксани вітаю,
Здоров'я міцного бажаю.
Щоб щастям життя вирувало,
Все тільки приємне тобі дарувало!
***
Сьогодні настали іменини
В Оксани, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
***
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами Оксана вітає!
***
Чарує слух твoє ім'я,
Найкраще з всіх імен – Oксана,
Нехай за мене, тебе вітер поцілує,
Будь радісна, щаслива і кoхана!
***
У День Ангела Оксани,
Ми бажаєм повні сани:
Злетів, успіхів, натхнення,
Божого благословення!
***
Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Оксана – покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров'я і чудес!
***
Будь здорова та квітуча,
В усіх справа будь везуча,
Будь щаслива та кохана,
З іменинами, Оксано!
***
Коли надворі холодно і пусто,
Хай душу гріє радісне тепло,
Усе що є на світі гарне, чисте, світле,
Щоб в твоїм серці нині розцвіло!
***
Удачі, натхнення й духовного росту,
Хай буде в житті усе легко та просто!
Поздоровлення на свято Оксани у прозі
***
Оксанко, зі святом тебе! Залишайся такою ж красивою, розумною, доброю та щирою! Купайся в увазі, отримуй все бажане і радій всім можливостям, які дарує доля! Бережи себе, лови удачу за хвіст і насолоджуйся життям!
***
Вітаю тебе, Оксано, з іменинами і бажаю, щоб ніколи смуток не торкався твого серця. Нехай те, чого ти хочеш найсильніше, обов'язково збудеться в найкоротші терміни. Нехай кожен день буде наповнений щастям. Зі святом!
***
Від щирого серця вітаю з радісним і світлим днем, дорога Оксанко. Бажаю щасливих подій в житті, захопливих подорожей, казкових подій і радісних емоцій. Нехай життя буде сповнене добром і позитивом, великими успіхами і вдалими справами, вірними друзями і справжнім коханням!
***
Оксанко, я тебе від душі вітаю і хочу побажати бути доброю володаркою любові і радості, повелителькою щастя і удачі. Ніколи не піддавайся смутку і сумнівам, завжди усміхайся і йди за мрією! З іменинами!
***
Щиро бажаю, щоб на твоєму милому личку, Оксаночка, завжди сяяла усмішка! Нехай твоя краса з кожним днем розквітає все яскравіше, а життя стає все щасливішим! Ти прекрасна дівчина, відмінний друг і просто хороша людина! Всіх благ тобі, моя дорога!
***
Дорога Ксюша, хочу тебе привітати і побажати серпантину щастя в житті, численних витків успіху і везіння. Нехай на твоєму шляху зустрічаються тільки хороші люди, а доля буде багата на радісні події!
***
Ксенія, у цей день я бажаю тобі великої любові і справжнього щастя, вірної удачі і грандіозних перемог, веселих подій у житті і дорогих твоєму серцю людей поруч. Цьом!
Картинки і листівки на День ангела Оксани
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