Привітання з Днем ангела Оксани: побажання і картинки на іменини

День ангела Оксани 2019 відзначають в Україні 6 лютого. У цей день не забудьте поздоровити володарок цього імені, адже вони чекають на привітання з іменинами. Обирайте найкраще поздоровлення українською у віршах, прозі, смс та картинках!

Ім'я Оксана в перекладі з давньогрецької означає "гостя", "іноземка", "мандрівниця". Покровителькою жінок з таким іменем є преподобна Ксенія Міласька, яка заснувала жіночий монастир та навернула в християнство багато грішників.

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Саме 6 лютого з Днем ангела вітають усіх володарок імені Оксана або ж Ксенія. ​Ось вітання на іменини на українській мові, які подарують гарний настрій винуватицям свята!

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***

З днем ангела, Оксано, вітаю,

Здорoв'я міцнoго бажаю,

Хай здійсняться мрії,

Усі спoдівання і надії.

Місяць і зірoньки ясні,

Хай світять тoбі унoчі.

А в день хай сoнечкo сяє,

І свoїм теплoм зігріває.

Хай ангел тебе oберігає,

І завжди на допoмогу пoспішає.

***

Сьогодні – Оксани,

Бажаю людської пошани.

Здоров'я міцного,

Кохання палкого.

Щоб доля твоя,

Мов казка була.

Щоб серце співало,

Всяке лихо минало.

Щоб ангел охороняв,

Твою душу і тіло.

А Господь щоб тобі посилав,

Усе те, чого ти просила.

***

Хай Оксану нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Сонечко високо вже,

Ангел твій весну несе,

Свіжим дощиком весняним,

Ніжно поливає все.

Подарує в іменини,

Весняну тобі красу,

Перший пролісок для тебе,

Щоб заплела ти в косу!

Вечір зоряний для тебе,

Й сонячне світання,

З іменинами Оксани,

Щире привітання!

***

Сьогoдні в Твій Дeнь Ангела,

Ми хoчем побажати:

Щoб у житті Твоєму

Булo багатo свята!

Завжди щoб радість і достаток

Неслo з собою мaйбуття,

І щoб нaснагу і здoров'я

Ти малa на усe життя.

Хай Ксeнія святa

Пiклується прo Тебе,

Охорoняє від біди,

Задовoльняє всі потреби.

Добрoм наповниться Твoє буття,

Здійсняться усі мрії,

Крoкуй із мудрістю в життя,

Бажaють Тoбі рідні.

***

Знов на землю, біло вбрану,

Сніг легенький пролітає,

Це в мороз зима Оксану

З іменинами вітає!

Та відому мудрість здавна

Говорили добрі люди,

Що яка в цей день Оксана,

То й весна такою буде!

Тож, Оксанко, Ксеню, Ксюшо!

Приготуй усмішку ясну!

Подаруй в зимову стужу

Запашну весну прекрасну!

***

Всю доброту, яка існує в світі,

Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі, всі, що до вподоби, квіти

Дарую Вам, Оксано, в цей прекрасний день!

Хай Матір Божа Вас охороняє,

В душі панує світла доброта,

Ісус Христос здоров'я посилає

На многії і благії літа!

***

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров'я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем Ангела, Оксано, найкращі привітання!

***

Прикольні вірші для Оксанки

З днем Ангела ми тебе вітаємо,

Багато грошенят бажаємо,

Щоб не цуралось тебе щастя,

Щоб оминали всі напасті,

Щоб гори низовиною стали,

Хвилі в морі в шторм пропали,

Щоб усмішкою нас все тішила,

З кожним днем тільки гарнішала!

***

Сьогодні, Оксано, для тебе

Сміється сонце прямо з неба

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

І дятел на світанні

Відстукав привітання,

І мишка-скрекотушка,

Посмикала за вушко,

І котик походжає —

Тобі добра бажає.

***

Бажаю без джинів і риб золотих

Здійснити усе, що у мріях твоїх.

Без доброї феї чи злого троля

Знайти свого принца або короля.

Життя ж не легенда, і навіть не міф.

Це – казка, яку світ для тебе створив!

***

Сьогодні, Оксано,

Іменини твої.

Бажаю тобі забави,

Веселись від душі.

Бокал вина я піднімаю,

За твоє щастя випиваю.

Здоров'я міцного,

Хай Господь пошле.

Сонця ясного,

Щоб зігрівало тебе!

***

Приглядаюсь я в календар, що за така днина,

Це ж у тебе сьогoдні, Оксана-іменини!

Бажаю, щoб життя булo, як кажуть – малина,

Щoб у тебе десь за містoм вирoсла хатина,

Під вікнoм, щoби цвіла червoна калина,

А в гаражі, щoб гуркала нoвенька машина.

І щoб з цьoго збулoсь хoч би пoлoвина!

***

Ми вітаємо тебе з Днем ангела, люба,

Хочем побажати щастя звідусюди.

Хочем побажати, наша мила пташко,

Щоб з тобою завжди був янгол, коли важко,

Щоб підносив до небес, коли щастя повно,

Щоб вирішувались суперечки тільки полюбовно,

Щоб наповнював теплом серце, іскоркою очі,

Щоб коханий був з тобою зрання до самої ночі.

Відкритка для Ксюші

***

Оксаночці бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я

І хай тебе оберігає Бог!

***

З днем Оксани вітаю,

Здоров'я міцного бажаю.

Щоб щастям життя вирувало,

Все тільки приємне тобі дарувало!

***

Сьогодні настали іменини

В Оксани, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

***

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами Оксана вітає!

***

Чарує слух твoє ім'я,

Найкраще з всіх імен – Oксана,

Нехай за мене, тебе вітер поцілує,

Будь радісна, щаслива і кoхана!

***

У День Ангела Оксани,

Ми бажаєм повні сани:

Злетів, успіхів, натхнення,

Божого благословення!

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Оксана – покровителька з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров'я і чудес!

***

Будь здорова та квітуча,

В усіх справа будь везуча,

Будь щаслива та кохана,

З іменинами, Оксано!

***

Коли надворі холодно і пусто,

Хай душу гріє радісне тепло,

Усе що є на світі гарне, чисте, світле,

Щоб в твоїм серці нині розцвіло!

***

Удачі, натхнення й духовного росту,

Хай буде в житті усе легко та просто!

Картинка для Оксанки

***

Оксанко, зі святом тебе! Залишайся такою ж красивою, розумною, доброю та щирою! Купайся в увазі, отримуй все бажане і радій всім можливостям, які дарує доля! Бережи себе, лови удачу за хвіст і насолоджуйся життям!

***

Вітаю тебе, Оксано, з іменинами і бажаю, щоб ніколи смуток не торкався твого серця. Нехай те, чого ти хочеш найсильніше, обов'язково збудеться в найкоротші терміни. Нехай кожен день буде наповнений щастям. Зі святом!

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Від щирого серця вітаю з радісним і світлим днем​, дорога Оксанко. Бажаю щасливих подій в житті, захопливих подорожей, казкових подій і радісних емоцій. Нехай життя буде сповнене добром і позитивом, великими успіхами і вдалими справами, вірними друзями і справжнім коханням!

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Оксанко, я тебе від душі вітаю і хочу побажати бути доброю володаркою любові і радості, повелителькою щастя і удачі. Ніколи не піддавайся смутку і сумнівам, завжди усміхайся і йди за мрією! З іменинами!

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Щиро бажаю, щоб на твоєму милому личку, Оксаночка, завжди сяяла усмішка! Нехай твоя краса з кожним днем розквітає все яскравіше, а життя стає все щасливішим! Ти прекрасна дівчина, відмінний друг і просто хороша людина! Всіх благ тобі, моя дорога!

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Дорога Ксюша, хочу тебе привітати і побажати серпантину щастя в житті, численних витків успіху і везіння. Нехай на твоєму шляху зустрічаються тільки хороші люди, а доля буде багата на радісні події!

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Ксенія, у цей день я бажаю тобі великої любові і справжнього щастя, вірної удачі і грандіозних перемог, веселих подій у житті і дорогих твоєму серцю людей поруч. Цьом!

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