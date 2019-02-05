Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Привітання з Днем ангела Оксани: побажання і картинки на іменини

  • 31269
З іменинами, Оксано! - фото 1
З іменинами, Оксано!

День ангела Оксани 2019 відзначають в Україні 6 лютого. У цей день не забудьте поздоровити володарок цього імені, адже вони чекають на привітання з іменинами. Обирайте найкраще поздоровлення українською у віршах, прозі, смс та картинках!

Ім'я Оксана в перекладі з давньогрецької означає "гостя", "іноземка", "мандрівниця". Покровителькою жінок з таким іменем є преподобна Ксенія Міласька, яка заснувала жіночий монастир та навернула в християнство багато грішників.

Тут більше: Привітання з Днем ангела українською мовою

Саме 6 лютого з Днем ангела вітають усіх володарок імені Оксана або ж Ксенія. ​Ось вітання на іменини на українській мові, які подарують гарний настрій винуватицям свята!

Тисніть на пункт та переходьте до потрібного вам розділу:

Привітання з Днем ангела Оксани у віршах

***

З днем ангела, Оксано, вітаю,
Здорoв'я міцнoго бажаю,
Хай здійсняться мрії,
Усі спoдівання і надії.
Місяць і зірoньки ясні,
Хай світять тoбі унoчі.
А в день хай сoнечкo сяє,
І свoїм теплoм зігріває.
Хай ангел тебе oберігає,
І завжди на допoмогу пoспішає.

***

Сьогодні – Оксани,
Бажаю людської пошани.
Здоров'я міцного,
Кохання палкого.
Щоб доля твоя,
Мов казка була.
Щоб серце співало,
Всяке лихо минало.
Щоб ангел охороняв,
Твою душу і тіло.
А Господь щоб тобі посилав,
Усе те, чого ти просила.

***

Хай Оксану нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!

***

Сонечко високо вже,
Ангел твій весну несе,
Свіжим дощиком весняним,
Ніжно поливає все.
Подарує в іменини,
Весняну тобі красу,
Перший пролісок для тебе,
Щоб заплела ти в косу!
Вечір зоряний для тебе,
Й сонячне світання,
З іменинами Оксани,
Щире привітання!

***

Сьогoдні в Твій Дeнь Ангела,
Ми хoчем побажати:
Щoб у житті Твоєму
Булo багатo свята!
Завжди щoб радість і достаток
Неслo з собою мaйбуття,
І щoб нaснагу і здoров'я
Ти малa на усe життя.
Хай Ксeнія святa
Пiклується прo Тебе,
Охорoняє від біди,
Задовoльняє всі потреби.
Добрoм наповниться Твoє буття,
Здійсняться усі мрії,
Крoкуй із мудрістю в життя,
Бажaють Тoбі рідні.

***

Знов на землю, біло вбрану,
Сніг легенький пролітає,
Це в мороз зима Оксану
З іменинами вітає!
Та відому мудрість здавна
Говорили добрі люди,
Що яка в цей день Оксана,
То й весна такою буде!
Тож, Оксанко, Ксеню, Ксюшо!
Приготуй усмішку ясну!
Подаруй в зимову стужу
Запашну весну прекрасну!

***

Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі, всі, що до вподоби, квіти
Дарую Вам, Оксано, в цей прекрасний день!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панує світла доброта,
Ісус Христос здоров'я посилає
На многії і благії літа!

***

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров'я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З Днем Ангела, Оксано, найкращі привітання!

***

Прикольні вірші для Оксанки

З днем Ангела ми тебе вітаємо,
Багато грошенят бажаємо,
Щоб не цуралось тебе щастя,
Щоб оминали всі напасті,
Щоб гори низовиною стали,
Хвилі в морі в шторм пропали,
Щоб усмішкою нас все тішила,
З кожним днем тільки гарнішала!

***

Сьогодні, Оксано, для тебе
Сміється сонце прямо з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті.
І дятел на світанні
Відстукав привітання,
І мишка-скрекотушка,
Посмикала за вушко,
І котик походжає —
Тобі добра бажає.

***

Бажаю без джинів і риб золотих
Здійснити усе, що у мріях твоїх.
Без доброї феї чи злого троля
Знайти свого принца або короля.
Життя ж не легенда, і навіть не міф.
Це – казка, яку світ для тебе створив!

***

Сьогодні, Оксано,
Іменини твої.
Бажаю тобі забави,
Веселись від душі.
Бокал вина я піднімаю,
За твоє щастя випиваю.
Здоров'я міцного,
Хай Господь пошле.
Сонця ясного,
Щоб зігрівало тебе!

***

Приглядаюсь я в календар, що за така днина,
Це ж у тебе сьогoдні, Оксана-іменини!
Бажаю, щoб життя булo, як кажуть – малина,
Щoб у тебе десь за містoм вирoсла хатина,
Під вікнoм, щoби цвіла червoна калина,
А в гаражі, щoб гуркала нoвенька машина.
І щoб з цьoго збулoсь хoч би пoлoвина!

***

Ми вітаємо тебе з Днем ангела, люба,
Хочем побажати щастя звідусюди.
Хочем побажати, наша мила пташко,
Щоб з тобою завжди був янгол, коли важко,
Щоб підносив до небес, коли щастя повно,
Щоб вирішувались суперечки тільки полюбовно,
Щоб наповнював теплом серце, іскоркою очі,
Щоб коханий був з тобою зрання до самої ночі.

Привітання з Днем ангела Оксани: побажання і картинки на іменини - фото 225761
Відкритка для Ксюші

Короткі СМС вітання з іменинами Оксані

***

Оксаночці бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я
І хай тебе оберігає Бог!

***

З днем Оксани вітаю,
Здоров'я міцного бажаю.
Щоб щастям життя вирувало,
Все тільки приємне тобі дарувало!

***

Сьогодні настали іменини
В Оксани, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.

***

Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами Оксана вітає!

***

Чарує слух твoє ім'я,
Найкраще з всіх імен – Oксана,
Нехай за мене, тебе вітер поцілує,
Будь радісна, щаслива і кoхана!

***

У День Ангела Оксани,
Ми бажаєм повні сани:
Злетів, успіхів, натхнення,
Божого благословення!

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Оксана – покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров'я і чудес!

***

Будь здорова та квітуча,
В усіх справа будь везуча,
Будь щаслива та кохана,
З іменинами, Оксано!

***

Коли надворі холодно і пусто,
Хай душу гріє радісне тепло,
Усе що є на світі гарне, чисте, світле,
Щоб в твоїм серці нині розцвіло!

***

Удачі, натхнення й духовного росту,
Хай буде в житті усе легко та просто!

Привітання з Днем ангела Оксани: побажання і картинки на іменини - фото 225760
Картинка для Оксанки

Поздоровлення на свято Оксани у прозі

***

Оксанко, зі святом тебе! Залишайся такою ж красивою, розумною, доброю та щирою! Купайся в увазі, отримуй все бажане і радій всім можливостям, які дарує доля! Бережи себе, лови удачу за хвіст і насолоджуйся життям!

***

Вітаю тебе, Оксано, з іменинами і бажаю, щоб ніколи смуток не торкався твого серця. Нехай те, чого ти хочеш найсильніше, обов'язково збудеться в найкоротші терміни. Нехай кожен день буде наповнений щастям. Зі святом!

***

Від щирого серця вітаю з радісним і світлим днем​, дорога Оксанко. Бажаю щасливих подій в житті, захопливих подорожей, казкових подій і радісних емоцій. Нехай життя буде сповнене добром і позитивом, великими успіхами і вдалими справами, вірними друзями і справжнім коханням!

***

Оксанко, я тебе від душі вітаю і хочу побажати бути доброю володаркою любові і радості, повелителькою щастя і удачі. Ніколи не піддавайся смутку і сумнівам, завжди усміхайся і йди за мрією! З іменинами!

***

Щиро бажаю, щоб на твоєму милому личку, Оксаночка, завжди сяяла усмішка! Нехай твоя краса з кожним днем розквітає все яскравіше, а життя стає все щасливішим! Ти прекрасна дівчина, відмінний друг і просто хороша людина! Всіх благ тобі, моя дорога!

***

Дорога Ксюша, хочу тебе привітати і побажати серпантину щастя в житті, численних витків успіху і везіння. Нехай на твоєму шляху зустрічаються тільки хороші люди, а доля буде багата на радісні події!

***

Ксенія, у цей день я бажаю тобі великої любові і справжнього щастя, вірної удачі і грандіозних перемог, веселих подій у житті і дорогих твоєму серцю людей поруч. Цьом!

Картинки і листівки на День ангела Оксани

Картинка з днем ангела Оксанки - фото 305772

Листівка для Оксани в День ангела - фото 305773

Прикольна відкритка Оксані - фото 305774

Вітальна картинка Оксані - фото 305775

Це цікаво Найкращі привітання з Днем святого Валентина українською мовою

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
  • 04 лютого, 15:00
  • 419
Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
  • 04 лютого, 17:00
  • 388
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1161596
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Привітання