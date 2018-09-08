Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання

Привітання з Днем ангела Наталії: побажання і картинки з іменинами

  • 2980
Вітання з Днем ангела Наталі українською мовою - фото 1
Вітання з Днем ангела Наталі українською мовою

Привітання для Наталії в День Ангела потішать власниць цього чарівного імені. 8 серпня не забудьте поздоровити знайомих Наталь зі святом, адже вони так чекають на вітання з іменинами! Ось красиві побажання та картинки, які стануть вам у пригоді.

Ім'я Наталія у перекладі з латини означає "рідний", а також походить від латинської назви свята народження – "Діжс Наталіс" – день різдва". Свій День ангела Наталії святкують всього раз у році – 8 вересня.

Тут більше: Привітання з Днем ангела: найкращі побажання українською мовою

До вашої уваги привітання з іменинами у віршах, смс та прозі українською мовою, а також картинки для винуватиць свята :) Надішліть Наталії найкраще поздоровлення!

Вірші для привітання Наталії з Днем Ангела

***

Сьогодні настали іменини
У Наталії, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.


***

З Днем Ангела Наталії мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!

***
Хай Наталку нашу ангел вберігає
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!

***
Яскраве сонечко всміхається Тобі,
А стежку застеляють ніжні квіти.
У небі хмаринки ніжно-голубі,
І усмішкою вабить літо.
І Ти, мов квіточка ясна,
В цей світлий день святкуєш іменини.
Чарівна усмішка Твоя
Дарує радість щохвилини.

***
Вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує.

***
У день ангела Наталки,
Хай в душі цвітуть фіалки,
Сині,як шматочок неба,
В житті кращого не треба,

Трішки настрою веселки,
Щоб співали соловейки,
Щоби жити було мило,
Щоб тебе усі любили!
Вітаю з іменинами Наталі!

***
Нехай під крилами своїми
Наталку ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.

***

Ти, Наталко, наше чудо,
В світі кращої нема.
Добра ти і благородна,
І красива і мила.
З іменинами вітаєм,
І бажаєм ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлем тобі пісень!

СМС вітання з іменинами Наталії

***

В День Ангела Наталії, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!

***
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно так живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров'я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!

***

Наче зіронька у небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Ви, Наталко наша люба,
Завжди радуєте нас.
Хочем побажать сьогодні
В цей святковий для Вас час,
Море радості й кохання,
Поцілунок – ось для Вас!

***

Хай маленьке ангелятко,
Принесе любов у хатку,
Хай дитинку звеселяє,
Сон її охороняє,
У дитини нині свято-
Іменини ангеляти!

***

Нехай в день ангела красою квітне світ,
Стають життям усі найкращі мрії,
Нехай дарує доля сотню літ,
У щасті й радості,любові та надії!

***

Ніжність небес нехай ангел дарує,
Пензлем чарівним хай в серці малює,
Світлі надії,мрії прекрасні,
Щире кохання,радість і щастя!

***

В День Ангела, Наталю, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!

Поздоровлення на іменини Наталії у прозі

***

Щиро вітаю Тебе з Днем Ангела! Нехай цей день буде для Тебе справді глибокорадісним і наповненим Божою присутністю!

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову з своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти в свою чергу не змушувала його за тебе червоніти!

***

Дорога моя подруго! У кожного з нас є ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнена, що він завжди поруч. Хочу в цей святковий день побажати тобі і твоєму ангелові побільше сонячних днів, радості в житті й любові до ближнього свого.

***

Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч Тебе у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він - підніме, коли ти заплачеш - втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.

***

Дорога моя Наталіє, щиро вітаю тебе з красивим святом - Днем ангела. Хочу в цей день побажати тобі тільки одного: нехай твій ангел охоронець допомагає тобі летіти ... коли твої крила будуть опускатися вниз.

***

Вітаю з днем ангела. Нехай Ваш ангел просвічує Вас на всяк час, хоронить від усього злого і заохочує до добрих діл.

***

Вітаю тебе з днем Ангела і бажаю тобі: здорового тіла, смирення душі, терпіння, стриманості мови. Бажаю, щоб пам'ять про Бога завжди була в тебе в твоїй душі. Нехай Господь Бог благословить тебе на добрі справи!

Картинки і листівки з Днем ангела Наталії

Красива листівка для Наталії - фото 274825
Красива листівка для Наталії
Віршоване побажання на іменини - фото 274828
Віршоване побажання на іменини
Відкритка з днем ангела Наталії - фото 274826
Відкритка з днем ангела Наталії
Вітальна листівка для Наталії - фото 274827
Вітальна листівка для Наталії
Картинка з Днем Ангела Наталії - фото 274829
Картинка з Днем Ангела Наталії

Читайте також: Вірші з Днем народження: 54 найкращі привітання у віршах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
5 нових книжок вересня, вартих вашої уваги
  • 13:45, 06 вересня
  • 259
Як правильно варити гречку: прості поради
  • 15:22, 07 вересня
  • 242
Максимум драйву! Плейлист нових рок-пісень вересня
  • 12:00, 07 вересня
  • 205
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Привітання