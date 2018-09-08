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Привітання з Днем ангела Наталії: побажання і картинки з іменинами
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Привітання для Наталії в День Ангела потішать власниць цього чарівного імені. 8 серпня не забудьте поздоровити знайомих Наталь зі святом, адже вони так чекають на вітання з іменинами! Ось красиві побажання та картинки, які стануть вам у пригоді.
Ім'я Наталія у перекладі з латини означає "рідний", а також походить від латинської назви свята народження – "Діжс Наталіс" – день різдва". Свій День ангела Наталії святкують всього раз у році – 8 вересня.
Тут більше: Привітання з Днем ангела: найкращі побажання українською мовою
До вашої уваги привітання з іменинами у віршах, смс та прозі українською мовою, а також картинки для винуватиць свята :) Надішліть Наталії найкраще поздоровлення!
- Привітання у віршах
- Короткі SMS побажання
- Поздоровлення своїми словами (прозою)
- Вітальні листівки і картинки
Вірші для привітання Наталії з Днем Ангела
***
Сьогодні настали іменини
У Наталії, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
***
З Днем Ангела Наталії мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
***
Хай Наталку нашу ангел вберігає
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Яскраве сонечко всміхається Тобі,
А стежку застеляють ніжні квіти.
У небі хмаринки ніжно-голубі,
І усмішкою вабить літо.
І Ти, мов квіточка ясна,
В цей світлий день святкуєш іменини.
Чарівна усмішка Твоя
Дарує радість щохвилини.
***
Вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує.
***
У день ангела Наталки,
Хай в душі цвітуть фіалки,
Сині,як шматочок неба,
В житті кращого не треба,
Трішки настрою веселки,
Щоб співали соловейки,
Щоби жити було мило,
Щоб тебе усі любили!
Вітаю з іменинами Наталі!
***
Нехай під крилами своїми
Наталку ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.
***
Ти, Наталко, наше чудо,
В світі кращої нема.
Добра ти і благородна,
І красива і мила.
З іменинами вітаєм,
І бажаєм ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлем тобі пісень!
СМС вітання з іменинами Наталії
***
В День Ангела Наталії, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно так живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров'я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!
***
Наче зіронька у небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Ви, Наталко наша люба,
Завжди радуєте нас.
Хочем побажать сьогодні
В цей святковий для Вас час,
Море радості й кохання,
Поцілунок – ось для Вас!
***
Хай маленьке ангелятко,
Принесе любов у хатку,
Хай дитинку звеселяє,
Сон її охороняє,
У дитини нині свято-
Іменини ангеляти!
***
Нехай в день ангела красою квітне світ,
Стають життям усі найкращі мрії,
Нехай дарує доля сотню літ,
У щасті й радості,любові та надії!
***
Ніжність небес нехай ангел дарує,
Пензлем чарівним хай в серці малює,
Світлі надії,мрії прекрасні,
Щире кохання,радість і щастя!
***
В День Ангела, Наталю, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
Поздоровлення на іменини Наталії у прозі
***
Щиро вітаю Тебе з Днем Ангела! Нехай цей день буде для Тебе справді глибокорадісним і наповненим Божою присутністю!
***
Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову з своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти в свою чергу не змушувала його за тебе червоніти!
***
Дорога моя подруго! У кожного з нас є ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнена, що він завжди поруч. Хочу в цей святковий день побажати тобі і твоєму ангелові побільше сонячних днів, радості в житті й любові до ближнього свого.
***
Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч Тебе у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він - підніме, коли ти заплачеш - втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.
***
Дорога моя Наталіє, щиро вітаю тебе з красивим святом - Днем ангела. Хочу в цей день побажати тобі тільки одного: нехай твій ангел охоронець допомагає тобі летіти ... коли твої крила будуть опускатися вниз.
***
Вітаю з днем ангела. Нехай Ваш ангел просвічує Вас на всяк час, хоронить від усього злого і заохочує до добрих діл.
***
Вітаю тебе з днем Ангела і бажаю тобі: здорового тіла, смирення душі, терпіння, стриманості мови. Бажаю, щоб пам'ять про Бога завжди була в тебе в твоїй душі. Нехай Господь Бог благословить тебе на добрі справи!
Картинки і листівки з Днем ангела Наталії
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