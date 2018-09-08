Привітання з Днем ангела Наталії: побажання і картинки з іменинами

Привітання для Наталії в День Ангела потішать власниць цього чарівного імені. 8 серпня не забудьте поздоровити знайомих Наталь зі святом, адже вони так чекають на вітання з іменинами! Ось красиві побажання та картинки, які стануть вам у пригоді.

Ім'я Наталія у перекладі з латини означає "рідний", а також походить від латинської назви свята народження – "Діжс Наталіс" – день різдва". Свій День ангела Наталії святкують всього раз у році – 8 вересня.

Тут більше: Привітання з Днем ангела: найкращі побажання українською мовою

До вашої уваги привітання з іменинами у віршах, смс та прозі українською мовою, а також картинки для винуватиць свята :) Надішліть Наталії найкраще поздоровлення!

***

Сьогодні настали іменини

У Наталії, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.



***

З Днем Ангела Наталії мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

Хай Наталку нашу ангел вберігає

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Яскраве сонечко всміхається Тобі,

А стежку застеляють ніжні квіти.

У небі хмаринки ніжно-голубі,

І усмішкою вабить літо.

І Ти, мов квіточка ясна,

В цей світлий день святкуєш іменини.

Чарівна усмішка Твоя

Дарує радість щохвилини.

***

Вітаючи Тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм Тобі дарує.

***

У день ангела Наталки,

Хай в душі цвітуть фіалки,

Сині,як шматочок неба,

В житті кращого не треба,

Трішки настрою веселки,

Щоб співали соловейки,

Щоби жити було мило,

Щоб тебе усі любили!

Вітаю з іменинами Наталі!

***

Нехай під крилами своїми

Наталку ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

***

Ти, Наталко, наше чудо,

В світі кращої нема.

Добра ти і благородна,

І красива і мила.

З іменинами вітаєм,

І бажаєм ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлем тобі пісень!

***

В День Ангела Наталії, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно так живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров'я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

***

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Ви, Наталко наша люба,

Завжди радуєте нас.

Хочем побажать сьогодні

В цей святковий для Вас час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для Вас!

***

Хай маленьке ангелятко,

Принесе любов у хатку,

Хай дитинку звеселяє,

Сон її охороняє,

У дитини нині свято-

Іменини ангеляти!

***

Нехай в день ангела красою квітне світ,

Стають життям усі найкращі мрії,

Нехай дарує доля сотню літ,

У щасті й радості,любові та надії!

***

Ніжність небес нехай ангел дарує,

Пензлем чарівним хай в серці малює,

Світлі надії,мрії прекрасні,

Щире кохання,радість і щастя!

***

В День Ангела, Наталю, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Щиро вітаю Тебе з Днем Ангела! Нехай цей день буде для Тебе справді глибокорадісним і наповненим Божою присутністю!

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову з своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти в свою чергу не змушувала його за тебе червоніти!

***

Дорога моя подруго! У кожного з нас є ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнена, що він завжди поруч. Хочу в цей святковий день побажати тобі і твоєму ангелові побільше сонячних днів, радості в житті й любові до ближнього свого.

***

Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч Тебе у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він - підніме, коли ти заплачеш - втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.

***

Дорога моя Наталіє, щиро вітаю тебе з красивим святом - Днем ангела. Хочу в цей день побажати тобі тільки одного: нехай твій ангел охоронець допомагає тобі летіти ... коли твої крила будуть опускатися вниз.

***

Вітаю з днем ангела. Нехай Ваш ангел просвічує Вас на всяк час, хоронить від усього злого і заохочує до добрих діл.

***

Вітаю тебе з днем Ангела і бажаю тобі: здорового тіла, смирення душі, терпіння, стриманості мови. Бажаю, щоб пам'ять про Бога завжди була в тебе в твоїй душі. Нехай Господь Бог благословить тебе на добрі справи!

Красива листівка для Наталії

Віршоване побажання на іменини

Відкритка з днем ангела Наталії

Вітальна листівка для Наталії

Картинка з Днем Ангела Наталії

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