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Привітання з Днем ангела Мар'яни: побажання і картинки на іменини
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2 березня в Україні святкують День ангела Мар'яни 2019. У цей день потіште власниць цього імені, їм будуть приємні на привітання з іменинами. Підготували для вас найкращі побажання українською у віршах, прозі, смс, а також картинках!
Ім'я Мар'яна походить з давньогрецької та означає "гірка", "терпка". В Україні День ангела Мар'яни відзначають двічі на рік: 2 березня і 22 червня.
Тут більше: Привітання з Днем ангела українською мовою
У цю дату не забудьте поздоровити з Днем ангела всіх Мар'ян та Мар'яночок. Обирайте вітання на іменини на українській мові, які змусять посміхатись винуватицям свята!
Тисніть на пункт та переходьте до потрібного вам розділу:
- Красиві вірші для привітання
- Короткі SMS побажання
- Вітання своїми словами (прозою)
- Картинки і відкритки на іменини
Привітання з Днем ангела Мар'яни у віршах
День Мар'яни наступає,
Ясне сонечко вже сяє.
Веселку з променів складає,
З днем ангела тебе вітає.
Тебе я також хочу привітати,
З пташками пісню заспівати.
Здоров’я, щастя і добра,
Удачі, кохання на усі літа.
***
З днем Мар'яни вітаю,
Здоров’я міцного бажаю.
Щоб щастям життя вирувало,
Все тільки приємне тобі дарувало.
Щоб хліб завжди був на столі,
Й стрічались добрі люди на путі.
Хай Матінка Божа тебе оберігає,
І завжди з тобою в дорогу ступає.
***
Сьогодні Мар'яни,
Бажаю людської пошани.
Здоров’я міцного,
Кохання палкого.
Щоб доля твоя,
Мов казка була.
Щоб серце співало,
Всяке лихо минало.
Щоб ангел охороняв,
Твою душу і тіло.
А Господь щоб тобі посилав,
Усе те, чого ти просила.
***
Свят у світі є багато.
Лиш в Мар’яни нині свято -
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх -
Все - тобі, усе - для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добра будь та люби Бога,
І молися до святого -
Й кожен день свій іменин,
Будь щаслива разом з ним!
***
Ти Мар’яна наше чудо,
В світі кращої нема.
Добра ти і благородна,
І красива і мила.
З іменинами вітаєм,
І бажаєм ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлем тобі пісень!
***
У День Ангела Мар’яни,
Ми бажаєм повні сани:
Злетів, успіхів, натхнення,
Божого благословення!
Ще родинного тепла,
Ангел щоб беріг від зла,
Щоби все в житті вдавалось,
Гарно щоби святкувалось!
***
Сьогодні хороший день,
День імені твого – Мар’яни.
Вітання тобі, складаєм пісень,
Бажаєм від людей великої шани.
Хай Господь тобі пошле,
Ангела охоронця,
А він хай тебе береже,
Бо ти для нас є промінчиком сонця.
***
В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай Мар’яні помагає,
Ангел покровитель!
СМС поздоровлення з іменинами Мар'яні
Будь здорова та квітуча,
В усіх справа будь везуча,
Будь щаслива та кохана,
З іменинами — Мар’яна!
***
Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Мар’яна - покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров’я і чудес!
***
З Днем Ангела Мар’яни мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
***
В День Ангела Мар’яні бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела Мар’яна, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все - щоб була ти щаслива!
***
Нехай під крилами своїми
Мар’яну ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.
***
Сьогодні настали іменини
У Мар’яни, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Вітання на День Ангела Мар'яни у прозі
***
Вітаємо тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості і в хвилини смутку, любові і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він - підніме, коли ти заплачеш - втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою буде радіти.
***
У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах - домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.
***
Вітаю тебе з днем Ангела і бажаю, щоб за допомогою його молитв влаштувалися всі твої справи, і ти знайшла б спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії і благії літа. Ще раз зі святом!
***
Вітаю тебе з днем Ангела і бажаю тобі: здорового тіла, смирення душі, терпіння, стриманості мови. Бажаю, щоб пам'ять про Бога завжди була в тебе в твоїй душі. Нехай Господь Бог благословить тебе на добрі справи!
***
Сьогодні день твого Ангела - Хоронителя. Я тебе вітаю і хочу побажати, щоб твій невидимий захисник оберігав тебе від різних бід і напастей, щоб направляв тебе на вірний шлях, не давав тобі сумувати та впадати в депресію, щоб відганяв від тебе дурні і не потрібні думки, які дуже псують тобі настрій. Я хочу тобі побажати, щоб ти частіше посміхалася, адже, коли ти посміхаєшся, твій Ангел світиться від щастя і це світло відбивається у тебе в очах. Нехай твій Ангел зберігає тебе! Будь щаслива!
***
Щиро вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай цей день буде для тебе дійсно радісним і наповненим Божою присутністю!
***
Я бачу перед собою дуже хорошу людину. Я хочу побажати, щоб в його житті не було ні одного похмурого дня! Щоб ангел оберігав кожен його рух, допомагав в будь-яких починаннях, висвітлював життєвий шлях і прикривав своїм крилом! А ще мені хочеться сказати, що ця людина гідна, бути найкращим моїм другом, йому я бажаю, щоб він знайшов підтримку не тільки на небі, але й тут серед нас, його друзів!
З днем Ангела тебе!
***
В цей день ти справляєшся не свій день народження, а день народження свого ангела. Я хочу привітати його з цією датою. Я не знаю, скільки йому століть, але саме сьогодні він найкрасивіший і найпернатіший. Ну, а тобі, я хочу побажати, щоб ви ніколи не розлучалися, щоб твій ангел завжди перебував у тебе за спиною, оберігаючи від усіх бід і напастей. Я бажаю тобі доброго і вірного помічника, який вкриє тебе від будь-якої негоди своїм крилом!
Картинки і листівки на іменини Мар'яни
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