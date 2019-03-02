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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Привітання з Днем ангела Мар'яни: побажання і картинки на іменини

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З іменинами, Мар'яно! - фото 1
З іменинами, Мар'яно!

2 березня в Україні святкують День ангела Мар'яни 2019. У цей день потіште власниць цього імені, їм будуть приємні на привітання з іменинами. Підготували для вас найкращі побажання українською у віршах, прозі, смс, а також картинках!

Ім'я Мар'яна походить з давньогрецької та означає "гірка", "терпка". В Україні День ангела Мар'яни відзначають двічі на рік: 2 березня і 22 червня.

Тут більше: Привітання з Днем ангела українською мовою

У цю дату не забудьте поздоровити з Днем ангела всіх Мар'ян та Мар'яночок. Обирайте вітання на іменини на українській мові, які змусять посміхатись винуватицям свята!

Тисніть на пункт та переходьте до потрібного вам розділу:

Привітання з Днем ангела Мар'яни у віршах

День Мар'яни наступає,
Ясне сонечко вже сяє.
Веселку з променів складає,
З днем ангела тебе вітає.
Тебе я також хочу привітати,
З пташками пісню заспівати.
Здоров’я, щастя і добра,
Удачі, кохання на усі літа.

***
З днем Мар'яни вітаю,
Здоров’я міцного бажаю.
Щоб щастям життя вирувало,
Все тільки приємне тобі дарувало.
Щоб хліб завжди був на столі,
Й стрічались добрі люди на путі.
Хай Матінка Божа тебе оберігає,
І завжди з тобою в дорогу ступає.

***

Сьогодні Мар'яни,
Бажаю людської пошани.
Здоров’я міцного,
Кохання палкого.
Щоб доля твоя,
Мов казка була.
Щоб серце співало,
Всяке лихо минало.
Щоб ангел охороняв,
Твою душу і тіло.
А Господь щоб тобі посилав,
Усе те, чого ти просила.

***

Свят у світі є багато.
Лиш в Мар’яни нині свято -
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх -
Все - тобі, усе - для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добра будь та люби Бога,
І молися до святого -
Й кожен день свій іменин,
Будь щаслива разом з ним!

***
Ти Мар’яна наше чудо,
В світі кращої нема.
Добра ти і благородна,
І красива і мила.

З іменинами вітаєм,
І бажаєм ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлем тобі пісень!

***

У День Ангела Мар’яни,
Ми бажаєм повні сани:
Злетів, успіхів, натхнення,
Божого благословення!
Ще родинного тепла,
Ангел щоб беріг від зла,
Щоби все в житті вдавалось,
Гарно щоби святкувалось!

***

Сьогодні хороший день,
День імені твого – Мар’яни.
Вітання тобі, складаєм пісень,
Бажаєм від людей великої шани.
Хай Господь тобі пошле,
Ангела охоронця,
А він хай тебе береже,
Бо ти для нас є промінчиком сонця.

***

В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай Мар’яні помагає,
Ангел покровитель!

Відкритка з днем ангела Мар'яни - фото 311124
Відкритка з днем ангела Мар'яни

СМС поздоровлення з іменинами Мар'яні

Будь здорова та квітуча,
В усіх справа будь везуча,
Будь щаслива та кохана,
З іменинами — Мар’яна!

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Мар’яна - покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров’я і чудес!

***

З Днем Ангела Мар’яни мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!

***

В День Ангела Мар’яні бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!


***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела Мар’яна, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все - щоб була ти щаслива!


***

Нехай під крилами своїми
Мар’яну ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.


***

Сьогодні настали іменини
У Мар’яни, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.

Листівка на день ангела Мар'яни - фото 311125
Листівка на день ангела Мар'яни

Вітання на День Ангела Мар'яни у прозі

***
Вітаємо тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості і в хвилини смутку, любові і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він - підніме, коли ти заплачеш - втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою буде радіти.

***

У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах - домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.

***

Вітаю тебе з днем Ангела і бажаю, щоб за допомогою його молитв влаштувалися всі твої справи, і ти знайшла б спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії і благії літа. Ще раз зі святом!


***

Вітаю тебе з днем Ангела і бажаю тобі: здорового тіла, смирення душі, терпіння, стриманості мови. Бажаю, щоб пам'ять про Бога завжди була в тебе в твоїй душі. Нехай Господь Бог благословить тебе на добрі справи!


***

Сьогодні день твого Ангела - Хоронителя. Я тебе вітаю і хочу побажати, щоб твій невидимий захисник оберігав тебе від різних бід і напастей, щоб направляв тебе на вірний шлях, не давав тобі сумувати та впадати в депресію, щоб відганяв від тебе дурні і не потрібні думки, які дуже псують тобі настрій. Я хочу тобі побажати, щоб ти частіше посміхалася, адже, коли ти посміхаєшся, твій Ангел світиться від щастя і це світло відбивається у тебе в очах. Нехай твій Ангел зберігає тебе! Будь щаслива!


***

Щиро вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай цей день буде для тебе дійсно радісним і наповненим Божою присутністю!

***

Я бачу перед собою дуже хорошу людину. Я хочу побажати, щоб в його житті не було ні одного похмурого дня! Щоб ангел оберігав кожен його рух, допомагав в будь-яких починаннях, висвітлював життєвий шлях і прикривав своїм крилом! А ще мені хочеться сказати, що ця людина гідна, бути найкращим моїм другом, йому я бажаю, щоб він знайшов підтримку не тільки на небі, але й тут серед нас, його друзів!
З днем Ангела тебе!

***

В цей день ти справляєшся не свій день народження, а день народження свого ангела. Я хочу привітати його з цією датою. Я не знаю, скільки йому століть, але саме сьогодні він найкрасивіший і найпернатіший. Ну, а тобі, я хочу побажати, щоб ви ніколи не розлучалися, щоб твій ангел завжди перебував у тебе за спиною, оберігаючи від усіх бід і напастей. Я бажаю тобі доброго і вірного помічника, який вкриє тебе від будь-якої негоди своїм крилом!

Картинки і листівки на іменини Мар'яни

Картинка для Мар'яни - фото 311127
Картинка для Мар'яни
Букет іменинниці - фото 311123
Букет іменинниці

Привітання з іменинами Мар'яни - фото 311121
Привітання з іменинами Мар'яни
З Днем ангела - фото 311122
З Днем ангела
Відкритка з іменинами Мар'яни - фото 311120
Відкритка з іменинами Мар'яни

Читайте також: Найкращі привітання з 8 березня 2019 українською

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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