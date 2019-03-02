Привітання з Днем ангела Мар'яни: побажання і картинки на іменини

2 березня в Україні святкують День ангела Мар'яни 2019. У цей день потіште власниць цього імені, їм будуть приємні на привітання з іменинами. Підготували для вас найкращі побажання українською у віршах, прозі, смс, а також картинках!

Ім'я Мар'яна походить з давньогрецької та означає "гірка", "терпка". В Україні День ангела Мар'яни відзначають двічі на рік: 2 березня і 22 червня.

Тут більше: Привітання з Днем ангела українською мовою

У цю дату не забудьте поздоровити з Днем ангела всіх Мар'ян та Мар'яночок. Обирайте вітання на іменини на українській мові, які змусять посміхатись винуватицям свята!

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День Мар'яни наступає,

Ясне сонечко вже сяє.

Веселку з променів складає,

З днем ангела тебе вітає.

Тебе я також хочу привітати,

З пташками пісню заспівати.

Здоров’я, щастя і добра,

Удачі, кохання на усі літа.

***

З днем Мар'яни вітаю,

Здоров’я міцного бажаю.

Щоб щастям життя вирувало,

Все тільки приємне тобі дарувало.

Щоб хліб завжди був на столі,

Й стрічались добрі люди на путі.

Хай Матінка Божа тебе оберігає,

І завжди з тобою в дорогу ступає.

***

Сьогодні Мар'яни,

Бажаю людської пошани.

Здоров’я міцного,

Кохання палкого.

Щоб доля твоя,

Мов казка була.

Щоб серце співало,

Всяке лихо минало.

Щоб ангел охороняв,

Твою душу і тіло.

А Господь щоб тобі посилав,

Усе те, чого ти просила.

***

Свят у світі є багато.

Лиш в Мар’яни нині свято -

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх -

Все - тобі, усе - для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Добра будь та люби Бога,

І молися до святого -

Й кожен день свій іменин,

Будь щаслива разом з ним!

***

Ти Мар’яна наше чудо,

В світі кращої нема.

Добра ти і благородна,

І красива і мила.

З іменинами вітаєм,

І бажаєм ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлем тобі пісень!

***

У День Ангела Мар’яни,

Ми бажаєм повні сани:

Злетів, успіхів, натхнення,

Божого благословення!

Ще родинного тепла,

Ангел щоб беріг від зла,

Щоби все в житті вдавалось,

Гарно щоби святкувалось!

***

Сьогодні хороший день,

День імені твого – Мар’яни.

Вітання тобі, складаєм пісень,

Бажаєм від людей великої шани.

Хай Господь тобі пошле,

Ангела охоронця,

А він хай тебе береже,

Бо ти для нас є промінчиком сонця.

***

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Мар’яні помагає,

Ангел покровитель!

Відкритка з днем ангела Мар'яни

Будь здорова та квітуча,

В усіх справа будь везуча,

Будь щаслива та кохана,

З іменинами — Мар’яна!

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Мар’яна - покровителька з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров’я і чудес!

***

З Днем Ангела Мар’яни мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

В День Ангела Мар’яні бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!



***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем Ангела Мар’яна, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все - щоб була ти щаслива!



***

Нехай під крилами своїми

Мар’яну ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.



***

Сьогодні настали іменини

У Мар’яни, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Листівка на день ангела Мар'яни

***

Вітаємо тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості і в хвилини смутку, любові і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він - підніме, коли ти заплачеш - втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою буде радіти.

***

У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах - домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.

***

Вітаю тебе з днем Ангела і бажаю, щоб за допомогою його молитв влаштувалися всі твої справи, і ти знайшла б спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії і благії літа. Ще раз зі святом!



***

Вітаю тебе з днем Ангела і бажаю тобі: здорового тіла, смирення душі, терпіння, стриманості мови. Бажаю, щоб пам'ять про Бога завжди була в тебе в твоїй душі. Нехай Господь Бог благословить тебе на добрі справи!



***

Сьогодні день твого Ангела - Хоронителя. Я тебе вітаю і хочу побажати, щоб твій невидимий захисник оберігав тебе від різних бід і напастей, щоб направляв тебе на вірний шлях, не давав тобі сумувати та впадати в депресію, щоб відганяв від тебе дурні і не потрібні думки, які дуже псують тобі настрій. Я хочу тобі побажати, щоб ти частіше посміхалася, адже, коли ти посміхаєшся, твій Ангел світиться від щастя і це світло відбивається у тебе в очах. Нехай твій Ангел зберігає тебе! Будь щаслива!



***

Щиро вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай цей день буде для тебе дійсно радісним і наповненим Божою присутністю!

***

Я бачу перед собою дуже хорошу людину. Я хочу побажати, щоб в його житті не було ні одного похмурого дня! Щоб ангел оберігав кожен його рух, допомагав в будь-яких починаннях, висвітлював життєвий шлях і прикривав своїм крилом! А ще мені хочеться сказати, що ця людина гідна, бути найкращим моїм другом, йому я бажаю, щоб він знайшов підтримку не тільки на небі, але й тут серед нас, його друзів!

З днем Ангела тебе!

***

В цей день ти справляєшся не свій день народження, а день народження свого ангела. Я хочу привітати його з цією датою. Я не знаю, скільки йому століть, але саме сьогодні він найкрасивіший і найпернатіший. Ну, а тобі, я хочу побажати, щоб ви ніколи не розлучалися, щоб твій ангел завжди перебував у тебе за спиною, оберігаючи від усіх бід і напастей. Я бажаю тобі доброго і вірного помічника, який вкриє тебе від будь-якої негоди своїм крилом!

Картинка для Мар'яни

Букет іменинниці

Привітання з іменинами Мар'яни

З Днем ангела

Відкритка з іменинами Мар'яни

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