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Привітання з Днем ангела Лідії: вірші, смс і картинки на іменини

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З іменинами, Ліда - фото 1
З іменинами, Ліда

5 квітня – День ангела Лідії. У це свято поздоровте володарок цього імені, адже вони чекають на привітання з іменинами. Ось найкращі побажання українською у віршах, прозі, смс та картинках для них!

Ім'я Лідія походить зі староперської мови та означає "мешканка Лідії" (області в Середній Азії). Також його можна перекласти з італійської мови як "музична". Покровителькою жінок з таким іменем є свята Лідія – перша жінка, яку охрестив апостол Павло, прибувши до Європи.

Тут більше: Привітання з Днем ангела українською мовою

Свій день ангела власниці цього імені відзначають 5 квітня та 3 серпня, тож у ці дати не забудьте поздоровити з Днем ангела всіх Лід. Ось вітання на іменини українською мовою, які подарують винуватицям свята гарний настрій!

Тисніть на пункт та переходьте до потрібного вам розділу:

Привітання з Днем ангела Лідії 2019 у віршах

***

З днем ангела, Лідо, вітаю,
Здорoв'я міцнoго бажаю,
Хай здійсняться мрії,
Усі спoдівання і надії.
Місяць і зірoньки ясні,
Хай світять тoбі унoчі.
А в день хай сoнечкo сяє,
І свoїм теплoм зігріває.
Хай ангел тебе oберігає,
І завжди на допoмогу пoспішає!

***

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай сеpце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров'я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З Днем Ангела Ліда, найкращі привітання!

***

Твоє ім'я Ліда – найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!

***

Хай Ліду нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!

***

Всю доброту, яка існує у світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби квіти
Дарую вам, Лідо, в цей прекрасний день!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панує світла доброта,
Ісус Христос здоров'я посилає
На многії та благії літа!

Прикольний вірш іменинниці

***

Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров'я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у твоє серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у твою вдачу!

***

Сьогодні настали іменини
У Ліди, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріями тебе вінчає.

***

З днем Ангела, Лідо, ми тебе вітаємо,
Багато грошенят бажаємо,
Щоб не цуралось тебе щастя,
Щоб оминали всі напасті,
Щоб гори низовиною стали,
Хвилі в морі в шторм пропали,
Щоб усмішкою нас все тішила,
З кожним днем тільки гарнішала!

***

Приглядаюсь я у календар, що за така днина,
Це ж у тебе сьогoдні, Лідка, іменини!
Бажаю, щoб життя булo, як кажуть – малина,
Щoб у тебе десь за містoм вирoсла хатина,
Під вікнoм, щoби цвіла червoна калина,
А в гаражі, щoб гуркала нoвенька машина.
І щoб з цьoго збулoсь хoч би пoлoвина!

***

Для мене ти, моя Лідусю,
Прекрасна, ніжна і кохана,
Я так тебе люблю!
Мене бентежать твої очі,
З тобою разом бути хочу
Так, що ночей не сплю.
Для мене ти одна-єдина,
Моя царівна й господиня!

Квіти для Лідки - фото 318995
Квіти для Лідки

СМС поздоровлення з іменинами Ліди

***

Лідочко! З днем ангела вітаю,
Всього найкращого бажаю!
Хай буде життя для тебе прекрасне,
А небо завжди буде світле та ясне!

***

Усе найкраще, світле, гарне,
Лідо, бажаю щиро я тобі!
Везіння, успіху, таланту,
Щастя, радості й кохання!

***

З днем Лідії вітаю,
Здоров'я міцного бажаю.
Щоб щастям життя вирувало,
Все тільки приємне тобі дарувало!

***

Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами, Лідко, вітає!

***

В День Ангела Лідії бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я,
І хай тебе оберігає Бог!

***

Ми вітаємо тебе з Днем ангела, люба,
Хочем побажати щастя звідусюди.
Хочем побажати, наша мила пташко,
Щоб з тобою завжди був янгол, коли важко!

Букет іменинниці - фото 318994
Букет іменинниці

Вітання на День Ангела Лідії у прозі

***

Лідочко, вітаю тебе з днем Ангела! Щиро бажаю сяяти від щастя і яскравим промінцем любові світити для своїх близьких. Нехай у твоєму житті будуть тільки світлі почуття, світлі надії, світлі думки і світлі очікування. Цьом!

***

З днем Ангела, дорога Лідіє! Я бажаю тобі завжди сяяти від щастя, любити всім серцем і мріяти про все прекрасне і чудове. І нехай мрії всі ці збуваються!

***

Люба Лідочко! Бажаю тобі завжди бути такою ж легкою, радісною і сонячною. Підкорюй людські серця своєю відкритістю, товариськістю і доброзичливістю. З іменинами!

***

У день іменин бажаю тобі, Лідо, постійної світлої смуги в твоєму житті, чистої і щирої любові, красивих і щасливих історій. Будь завжди королевою, наповнюй цей світ своєю красою і завжди добивайся мети!

***

Вітаю тебе, Лідіє! Бажаю приємних несподіванок і сюрпризів у житті, безмежного щастя і рівної дороги до успіху. Моя дорога, будь завжди красивою та коханою!

***

Сонечко, вітаю тебе і щиро бажаю сяяти в цьому житті яскравою зіркою, впевнено йти до своїх цілей і вірити в свою мрію, завжди досягати успіху і удачі, жити з вірною любов'ю в серці і неймовірним щастям в душі!

***

Дорога наша Лідуся, я тебе від душі вітаю і хочу побажати добробуту і щастя в житті, великої любові і доброї надії в серці, щирої радості і яскравого світла в душі, неймовірної удачі і великого везіння на шляху!

***

Лідіє, від усього серця бажаю тобі завжди бути невиправною оптимісткою і ділитися промінчиками позитиву, отримуючи у відповідь тільки добро, щирі усмішки та море радості! Нехай твоє життя буде сповнене блискучими успіхами, яскравими враженнями та неймовірним щастям!

***

Дорога Ліда, я тебе вітаю і бажаю завжди бути щасливою. Нехай добра надія освітлює твій шлях до благополуччя, нехай тебе постійно оточує турбота рідних і любов друзів. Бажаю тобі, Лідочко, здоров'я, матеріальних благ, великих успіхів і тільки чудового настрою!

Картинки і листівки на іменини 5 квітня

Привітання з Днем ангела Лідії: вірші, смс і картинки на іменини - фото 318985

Привітання з Днем ангела Лідії: вірші, смс і картинки на іменини - фото 318986

Привітання з Днем ангела Лідії: вірші, смс і картинки на іменини - фото 318987

Привітання з Днем ангела Лідії: вірші, смс і картинки на іменини - фото 318988

Привітання з Днем ангела Лідії: вірші, смс і картинки на іменини - фото 318989

Привітання з Днем ангела Лідії: вірші, смс і картинки на іменини - фото 318990

Привітання з Днем ангела Лідії: вірші, смс і картинки на іменини - фото 318991

Привітання з Днем ангела Лідії: вірші, смс і картинки на іменини - фото 318992

Привітання з Днем ангела Лідії: вірші, смс і картинки на іменини - фото 318993

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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