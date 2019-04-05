Привітання з Днем ангела Лідії: вірші, смс і картинки на іменини

5 квітня – День ангела Лідії. У це свято поздоровте володарок цього імені, адже вони чекають на привітання з іменинами. Ось найкращі побажання українською у віршах, прозі, смс та картинках для них!

Ім'я Лідія походить зі староперської мови та означає "мешканка Лідії" (області в Середній Азії). Також його можна перекласти з італійської мови як "музична". Покровителькою жінок з таким іменем є свята Лідія – перша жінка, яку охрестив апостол Павло, прибувши до Європи.

Тут більше: Привітання з Днем ангела українською мовою

Свій день ангела власниці цього імені відзначають 5 квітня та 3 серпня, тож у ці дати не забудьте поздоровити з Днем ангела всіх Лід. Ось вітання на іменини українською мовою, які подарують винуватицям свята гарний настрій!

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***

З днем ангела, Лідо, вітаю,

Здорoв'я міцнoго бажаю,

Хай здійсняться мрії,

Усі спoдівання і надії.

Місяць і зірoньки ясні,

Хай світять тoбі унoчі.

А в день хай сoнечкo сяє,

І свoїм теплoм зігріває.

Хай ангел тебе oберігає,

І завжди на допoмогу пoспішає!

***

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай сеpце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров'я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем Ангела Ліда, найкращі привітання!

***

Твоє ім'я Ліда – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

Хай Ліду нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Всю доброту, яка існує у світі,

Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі всі, що до вподоби квіти

Дарую вам, Лідо, в цей прекрасний день!

Хай Матір Божа Вас охороняє,

В душі панує світла доброта,

Ісус Христос здоров'я посилає

На многії та благії літа!

Прикольний вірш іменинниці

***

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров'я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у твоє серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у твою вдачу!

***

Сьогодні настали іменини

У Ліди, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріями тебе вінчає.

***

З днем Ангела, Лідо, ми тебе вітаємо,

Багато грошенят бажаємо,

Щоб не цуралось тебе щастя,

Щоб оминали всі напасті,

Щоб гори низовиною стали,

Хвилі в морі в шторм пропали,

Щоб усмішкою нас все тішила,

З кожним днем тільки гарнішала!

***

Приглядаюсь я у календар, що за така днина,

Це ж у тебе сьогoдні, Лідка, іменини!

Бажаю, щoб життя булo, як кажуть – малина,

Щoб у тебе десь за містoм вирoсла хатина,

Під вікнoм, щoби цвіла червoна калина,

А в гаражі, щoб гуркала нoвенька машина.

І щoб з цьoго збулoсь хoч би пoлoвина!

***

Для мене ти, моя Лідусю,

Прекрасна, ніжна і кохана,

Я так тебе люблю!

Мене бентежать твої очі,

З тобою разом бути хочу

Так, що ночей не сплю.

Для мене ти одна-єдина,

Моя царівна й господиня!

Квіти для Лідки

***

Лідочко! З днем ангела вітаю,

Всього найкращого бажаю!

Хай буде життя для тебе прекрасне,

А небо завжди буде світле та ясне!

***

Усе найкраще, світле, гарне,

Лідо, бажаю щиро я тобі!

Везіння, успіху, таланту,

Щастя, радості й кохання!

***

З днем Лідії вітаю,

Здоров'я міцного бажаю.

Щоб щастям життя вирувало,

Все тільки приємне тобі дарувало!

***

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами, Лідко, вітає!

***

В День Ангела Лідії бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Ми вітаємо тебе з Днем ангела, люба,

Хочем побажати щастя звідусюди.

Хочем побажати, наша мила пташко,

Щоб з тобою завжди був янгол, коли важко!

Букет іменинниці

***

Лідочко, вітаю тебе з днем Ангела! Щиро бажаю сяяти від щастя і яскравим промінцем любові світити для своїх близьких. Нехай у твоєму житті будуть тільки світлі почуття, світлі надії, світлі думки і світлі очікування. Цьом!

***

З днем Ангела, дорога Лідіє! Я бажаю тобі завжди сяяти від щастя, любити всім серцем і мріяти про все прекрасне і чудове. І нехай мрії всі ці збуваються!

***

Люба Лідочко! Бажаю тобі завжди бути такою ж легкою, радісною і сонячною. Підкорюй людські серця своєю відкритістю, товариськістю і доброзичливістю. З іменинами!

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У день іменин бажаю тобі, Лідо, постійної світлої смуги в твоєму житті, чистої і щирої любові, красивих і щасливих історій. Будь завжди королевою, наповнюй цей світ своєю красою і завжди добивайся мети!

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Вітаю тебе, Лідіє! Бажаю приємних несподіванок і сюрпризів у житті, безмежного щастя і рівної дороги до успіху. Моя дорога, будь завжди красивою та коханою!

***

Сонечко, вітаю тебе і щиро бажаю сяяти в цьому житті яскравою зіркою, впевнено йти до своїх цілей і вірити в свою мрію, завжди досягати успіху і удачі, жити з вірною любов'ю в серці і неймовірним щастям в душі!

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Дорога наша Лідуся, я тебе від душі вітаю і хочу побажати добробуту і щастя в житті, великої любові і доброї надії в серці, щирої радості і яскравого світла в душі, неймовірної удачі і великого везіння на шляху!

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Лідіє, від усього серця бажаю тобі завжди бути невиправною оптимісткою і ділитися промінчиками позитиву, отримуючи у відповідь тільки добро, щирі усмішки та море радості! Нехай твоє життя буде сповнене блискучими успіхами, яскравими враженнями та неймовірним щастям!

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Дорога Ліда, я тебе вітаю і бажаю завжди бути щасливою. Нехай добра надія освітлює твій шлях до благополуччя, нехай тебе постійно оточує турбота рідних і любов друзів. Бажаю тобі, Лідочко, здоров'я, матеріальних благ, великих успіхів і тільки чудового настрою!

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