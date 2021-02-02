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Привітання з Днем ангела Інни: вірші, проза і картинки на іменини

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Вітальна картинка Інні - фото 1
Вітальна картинка Інні

Красиві привітання в День Ангела Інни 2021 потішать усіх власниць цього імені. У цей день не забудьте поздоровити знайомих Інночок, надіславши красиве вітання з іменинами! Зібрали найкращі вірші, прозу та картинки для цих красунь.

Ім'я Інна походить з латинської мови та перекладається як "бурхлива". Припускають, що воно пов'язане з зіркою ранового сходу та богинею родючості. Спершу це ім'я було популярним серед чоловіків, а згодом стало традиційним для жінок. Свій День ангела власниці цього імені відзначають двічі на рік: 2 лютого та 3 липня.

Тут більше: Привітання з Днем ангела українською мовою

Зібрали для вас найкрасивіші привітання з іменинами українською мовою у віршах, прозі та у картинках, які точно подарують хороший настрій іменинницям! Надішліть Інні найкращі поздоровлення, адже вона того варта!

Вірші для привітання з Днем ангела Інни

***

Сьогодні у твій День Ангела ми хочемо побажати:
Щоб у житті твоїм було багато свята,
Завжди щоб радість і достаток несло з собою майбуття,
І щоб наснагу і здоров'я ти мала на усе життя.
Хай Інна свята піклується про Тебе,
Охороняє від біди, задовільняє всі твої потреби.
Добром наповниться твоє буття, здійсняться усі мрії,
Крокуй із мудрістю в життя, цього бажаю тобі щиро!

***

Твоє ім’я Інна — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!

***

Сьогодні настали іменини
В Іннусі, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові й радості щиро бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь тебе оберігає!

***

З Днем ангела Інночку вітаю
І щастя, і радості сьогодні їй бажаю
Хай все вдається у житті без перепон
І твоя усмішка працює, як закон!

***
Хай Інну нашу ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!

***

Нехай під крилами своїми
Інну ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.

***

Поздоровлення Інні на іменини у прозі

***

Вітаю, Інно, з Днем твого ангела!! Бажаю, щоб у житті все складалось так, як ти собі того бажаєш! Хай твій янгол-охоронець завжди турбується про тебе і не підпускає поганих людей. Хай сонце завжди сяє лише для тебе, а щастя ніколи не покидає серце.


***

Вітаю з іменинами Інни, бажаю, щоб не лише сьогодні, а й в інший час твій ангел оберігав тебе від всього неприємного та невдалого. А ти не забувай піклуватись про нього, тримаючи у серці та в розумі лише хороші емоції та думки! Зі святом!


***

Інночко, вітаю тебе зі святом! Щиро бажаю тобі справжнього жіночого щастя. Щоб твої очі завжди усміхалися, а серце випромінювало гармонію. Будь справжньою леді, завжди красивою і привабливою. Здоров'я, достатку і насолоди від життя!


***

Сьогодні, Інно, я хочу побажати тобі всіх благ і неземного щастя! Нехай твоя розкішна усмішка якомога частіше з'являється на твоїх устах! Нехай кожна мить твого життя дарує тобі радість! Інночко, залишайся такою ж красивою і прекрасною, адже ти народжена, щоб сяяти!

***

Вітаю тебе, Інно, зі святом іменин! Хай все у твоєму житті йде лише за твоїм планом, дрібні неприємності не збивають зі шляху, а ангел направляє тебе і допомагає у всьому. Хай поряд завжди будуть лише найкращі люди, мрії завжди збуваються, а кожен день приносить радість!

***

Картинки і листівки у День ангела Інни

Привітання з Днем ангела Інни: вірші, проза і картинки на іменини - фото 445923

Привітання з Днем ангела Інни: вірші, проза і картинки на іменини - фото 445924

Привітання з Днем ангела Інни: вірші, проза і картинки на іменини - фото 445925

Привітання з Днем ангела Інни: вірші, проза і картинки на іменини - фото 445926

Привітання з Днем ангела Інни: вірші, проза і картинки на іменини - фото 445927

Привітання з Днем ангела Інни: вірші, проза і картинки на іменини - фото 445928

Вам знадобиться: Гарні привітання з Днем народження українською мовою

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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