Привітання з Днем ангела Інни: вірші, проза і картинки на іменини

Красиві привітання в День Ангела Інни 2021 потішать усіх власниць цього імені. У цей день не забудьте поздоровити знайомих Інночок, надіславши красиве вітання з іменинами! Зібрали найкращі вірші, прозу та картинки для цих красунь.

Ім'я Інна походить з латинської мови та перекладається як "бурхлива". Припускають, що воно пов'язане з зіркою ранового сходу та богинею родючості. Спершу це ім'я було популярним серед чоловіків, а згодом стало традиційним для жінок. Свій День ангела власниці цього імені відзначають двічі на рік: 2 лютого та 3 липня.

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Зібрали для вас найкрасивіші привітання з іменинами українською мовою у віршах, прозі та у картинках, які точно подарують хороший настрій іменинницям! Надішліть Інні найкращі поздоровлення, адже вона того варта!

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Сьогодні у твій День Ангела ми хочемо побажати:

Щоб у житті твоїм було багато свята,

Завжди щоб радість і достаток несло з собою майбуття,

І щоб наснагу і здоров'я ти мала на усе життя.

Хай Інна свята піклується про Тебе,

Охороняє від біди, задовільняє всі твої потреби.

Добром наповниться твоє буття, здійсняться усі мрії,

Крокуй із мудрістю в життя, цього бажаю тобі щиро!

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Твоє ім’я Інна — найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

Сьогодні настали іменини

В Іннусі, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові й радості щиро бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь тебе оберігає!

***

З Днем ангела Інночку вітаю

І щастя, і радості сьогодні їй бажаю

Хай все вдається у житті без перепон

І твоя усмішка працює, як закон!

***

Хай Інну нашу ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

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Нехай під крилами своїми

Інну ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

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Вітаю, Інно, з Днем твого ангела!! Бажаю, щоб у житті все складалось так, як ти собі того бажаєш! Хай твій янгол-охоронець завжди турбується про тебе і не підпускає поганих людей. Хай сонце завжди сяє лише для тебе, а щастя ніколи не покидає серце.



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Вітаю з іменинами Інни, бажаю, щоб не лише сьогодні, а й в інший час твій ангел оберігав тебе від всього неприємного та невдалого. А ти не забувай піклуватись про нього, тримаючи у серці та в розумі лише хороші емоції та думки! Зі святом!



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Інночко, вітаю тебе зі святом! Щиро бажаю тобі справжнього жіночого щастя. Щоб твої очі завжди усміхалися, а серце випромінювало гармонію. Будь справжньою леді, завжди красивою і привабливою. Здоров'я, достатку і насолоди від життя!



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Сьогодні, Інно, я хочу побажати тобі всіх благ і неземного щастя! Нехай твоя розкішна усмішка якомога частіше з'являється на твоїх устах! Нехай кожна мить твого життя дарує тобі радість! Інночко, залишайся такою ж красивою і прекрасною, адже ти народжена, щоб сяяти!

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Вітаю тебе, Інно, зі святом іменин! Хай все у твоєму житті йде лише за твоїм планом, дрібні неприємності не збивають зі шляху, а ангел направляє тебе і допомагає у всьому. Хай поряд завжди будуть лише найкращі люди, мрії завжди збуваються, а кожен день приносить радість!

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