Привітання з Днем ангела Аліни 2020: вірші, смс та проза на іменини

Красиві привітання з Днем ангела Аліни потішать власниць цього імені в їхнє свято. 29 травня 2020 року не забудьте поздоровити знайомих іменинниць – ось поздоровлення і картинки для Аліни!

Ім'я Аліна походить з латинської мови та означає "інша". Свій День ангела власниці цього імені відзначають кілька разів у рік: 23 березня, 26 квітня, 29 травня, 14 червня, 16 червня, 2 липня, 4 серпня, 29 вересня.

Тут більше: Привітання з Днем ангела українською мовою

Тож якщо у вас є знайомі Аліни – обов'язково поздоровте їх з іменинами! До вашої уваги найкращі вітання на українській мові у віршах, смс, прозі та картинках.

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***

Аліна, у свято це, мила,

Нехай буде радість на душі.

Хочу, щоб ти була щаслива,

Щасливіше всіх на всій Землі!

Бажаю життю дивуватися,

Бажаю нового хотіти,

З мрією своєї не розлучатися,

Бажаю багато чого втілити!

Любов нехай буде чистою, світлою

І триває довгі-довгі роки.

Дорога життя хай буде легкою,

Смуток не торкнеться нехай тебе!

***

Нехай будуть у тебе, Аліна,

Збуватися всі твої мрії:

Сім'я, квартира і машина,

І все, чого бажаєш, мила!

Бажаю міцного здоров'я,

Грошенят, посмішок й тепла,

Нехай життя наповниться любов'ю,

Щоб ти, як трояндочка, цвіла!

***

Зі святом тебе, Аліна!

Нехай у всьому буде успіх,

Життя хай буде як малина,

Йди сміливо тільки вперід.

В цей день тобі бажаю

Бути навічно молодою,

Не хворіти, а бути здоровою,

З ніг збивати всіх красою!

***

Тебе, Аліна, вітаю,

Всіх благ земних бажаю,

Зіркою яскраво нехай сяє

Доля щаслива твоя.

Бажаю, щоб бід не знала,

Посмішка на обличчі цвіла,

Бажаю, щоб тебе до успіху

Удача за руку вела!

Любов'ю, добротою і ласкою

Нехай буде повне життя твоє,

Нехай ранок починає фраза:

Аліна, я люблю тебе!

***

Їздити я тобі бажаю

Лише в салоні лімузина,

Життя нехай красивим буде,

Моя мила Аліна!

Гріє норка нехай взимку,

Влітку чекає карибський пляж,

Ніколи не залишають

Нехай харизма та кураж.

Нехай в коханні щастить, Алінка,

Буде все, як хочеш ти,

Я бажаю бути щасливою,

Та втілювати всі мрії!

***

Аліна! Процвітання, поваги,

Найтепліших та ніжних снів,

Нескінченного везіння

Й любові без тормозів!

***

Краси тобі, Аліна!

Втім, ти прекрасніша за всіх!

Тож від душі тобі бажаємо,

Щоб прийшов до тебе успіх!

***

Вітаю, наша мила Аліна –

Ти просто камінь діамант:

Акуратна і красива,

Є запал, є і талант!

***

Поздоровлення для Аліни

Нехай летять з усіх сторін,

Побажаю життя чудового

І посмішок від всіх!

***

Аліна – дівчина-кокетка:

В очах – вогонь, в душі – тепло.

Вона привітна і красива,

Нехай їй по життю все буде дано!

***

Мила Аліна, я тебе сьогодні вітаю і хочу побажати яскравих і барвистих миттєвостей життя, веселих і добрих емоцій, успішних справ і вдалих стартів, втілення ідей, гучних перемог і щирого щастя. З іменинами!

***

Аліна, вітаю тебе з чудовим святом – Днем Ангела! Бажаю щастя в широко розкритій душі. Величезного душевного спокою, добробуту, радості, любові, взаєморозуміння з дорогими людьми та дуже міцного здоров'я. Будь щаслива і завжди вір у краще!

***

Нехай твоя прекрасна посмішка, Алінко, ніколи не сходить з лиця! Бажаю тобі казкового щастя, величезної любові та веселих відданих друзів! Нехай у твоїх очах завжди сяє яскраве сонечко, адже ти, Аліно, дуже добра, світла і позитивна людина! Залишайся собою і вір у свої сили! Тобі підкоряться всі вершини!

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Аліно, красуня і розумниця, сьогодні я вітаю тебе з цим прекрасним святом Днем Ангела і від щирого серця бажаю, щоб дорогі серцю люди кожен день малювали на твоєму обличчі усмішку, щоб життя твоє з кожною новою миттю ставало все прекрасніше і прекрасніше. Ангельська, кохана, щира, неповторна, абсолютна, – така, Аліно, завжди й залишайся!

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Аліночко, сьогодні у тебе є особливо святкова нагода, з якою я хочу тебе привітати! Ти приваблива та добра, гостинна та усміхнена, а головне, що ти завжди вмієш себе правильно подавати. Я хочу, щоби в тебе було завжди все добре. Ти достойна цього! А у твій День Ангела я хочу побажати тобі успіху, щастя та ідилії. Нехай всі твої "хочу" здійсняться, нехай життя буде наповнене яскравими барвами та дивовижними пригодами!

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