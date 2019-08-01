Привітання з Днем ангела Іллі 2019: побажання і картинки на іменини

Привітання з Днем Ангела Іллі подарують гарний настрій усім власникам цього імені. Не забудьте поздоровити знайомих Іллів з їхнім святом, адже вони чекають на красиві вітання з іменинами. До вашої уваги найкращі побажання та картинки!

Ілля – це давньоєврейське ім'я, яке в перекладі означає "фортеця Господня". Власники цього імені свій День Ангела відзначають кілька разів на рік: 2 серпня, а також 30 вересня, 11 жовтня, 22 листопада, 18, грудня, 27 січня, 3 лютого, 1 березня, 10 квітня.

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При цьому саме іменини 2 серпня є найбільшим святом, тож у цей день поздоровте знайомих чоловіків з іменем Ілля, а також друзів, з по батькові Ілліч або Іллівна. Зібрали для вас привітання з Днем ангела у віршах, у прозі та в картинках українською мовою.

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***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Іллі,

Прийми привітання!

***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно тобі, Ілля, живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров’я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

***

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято –

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг -

Все Ілля, усе – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого –

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

***

Рано-вранці, до схід сонця

Ангел постукав у віконце

І сказав мені новину,

Що в Іллюші іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось лиш одного!

***



Твоє ім'я Ілля – тверде, мов скеля,

На якій твій покровитель збудував

Христову церкву, що стоїть віками,

І за яку він до кінця стояв.

Тож будь також завжди рішучий,

Щоб ангел тебе надихав,

У всіх ділах і добрих починаннях,

Завжди тобі допомагав.

Живи з любов'ю до людей,

І ця любов тобі воздасться,

Здоров'ям, радістю душі,

Роками довгими віддасться!

***

Хай добрий Ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань.

Будьте завжди гарними і молодими,

Бажаними, добрими і простими.

Зажди усміхненими і милими,

Зажди коханими і єдиними.

***

Хай Іллі життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров'я і довгого віку.

***

Щоб ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з вами Ангел ваш летить,

Убереже від біди Вас повсюди,

Нехай несе вам радість кожна мить,

І благодать Господня лиш з Іллею буде.

***

Жартівливий вірш

З днем Ангела Іллю я вітаю,

Лантух радості бажаю.

Будь ти дужий і проворний,

По-козацькому моторний,

З хлібом щедрим на столі,

З добрим словом у душі!

***

Прикольні побажання

Ілля – ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м'ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Нині в гарної людини

Найкрутіші іменини.

Будуть в тебе подарунки,

Привітання й поцілунки...

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров'я не підводить,

Й грошенята хай підходять!

***

В День Ангела, Ілля, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Ілле, нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

***

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела, Ілле,

Прийми привітання!

***

Хай кожен твій день буде схожий на диво,

А доля хай буде безмежно щаслива,

Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,

І все у житті буде на висоті!

***

Хай Ангел простелить квіти прекрасні

На довгій життєвій стежині.

Хай тануть у серці щастя й кохання

І радістю повниться кожна година!

***

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання!

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову з своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти в свою чергу не змушув його за тебе червоніти.

***

З Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч тебе у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.

***

З Днем Ангела тебе вітаю й бажаю тобі ніколи не здаватися. Нехай твій Ангел Охоронець допомагає тобі летіти … коли твої крила опускаються!

***

Бажаю тобі, Ілля, йти до своєї мети, легко долаючи перепони долі, тримаючи за руку вірну супутницю, і озиратися назад тільки для того, щоб побачити ангела-охоронця, який невідступно слідує за тобою по життєвому шляху.

***

Дорогий друже, у кожного з нас є ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи не бачив, але все одно я впевнений, що він завжди поряд. У цей радісний святковий день бажаю тобі і твоєму ангелові побільше радості в житті й безмежного щастя.

Картинка для Іллі

Прикольна листівка на іменини

Відкритка на іменини Іллі

Вітальна картинка на день Ангела

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