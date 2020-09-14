Привітання другу з днем народження: проза, вірші, смс і картинки

Привітання другові з днем народження українською мовою – у нашій добірці! Підготували для вас красиві поздоровлення у прозі своїми словами, оригінальні вірші, прикольні СМС вітання та картинки для друга.

Гарні привітання для друга на українській мові – чудова ідея, яка сподобається іменинникам в їх день народження. Не лінуйтеся пошукати оригінальні поздоровлення, адже ваш друг заслуговує на красивий текст. Тисніть на пункт та переходьте до потрібного розділу:

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Найкращому другу

Дорогий мій найкращий друже, я вітаю тебе з днем народження! Нехай у тебе все складається щасливо і найкращим чином, щоб везіння завжди було на твоєму боці, і твоя цілеспрямованість допомогла досягти високої мети в житті. Щастя тобі величезного і щирого, любові безхмарної та чистої, ясних днів і яскравих ночей, зоряного неба і приємних дрібниць. Здоровим будь і не сумуй навіть хвилинки. Нехай посмішка світиться частіше, а для більшої радості бажаю грошенят більше та у величезних кількостях.

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Від друзів

Дорогий наш друже, ми вітаємо тебе та у твій день народження хочемо побажати ні разу не наштовхнутися на обман або зраду, завжди вміти уникати дурних ситуацій і невдач, постійно домагатися високих результатів в будь-якій своїй діяльності, завжди відчувати себе впевнено і відчувати навколо себе справжнє щастя.

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Від подруги

Вітаю не просто друга, а дуже близького і рідного мені чоловіка, на чиє міцне плече я завжди можу сміливо розраховувати. Я дуже вдячна долі, що вона подарувала мені таку чудову людину, вірного друга і просто прекрасного хлопця. Я бажаю тобі величезного добра в житті, щоб тобі вистачило здоров'я і сил заробити, знайти та домогтися всіх тих благ, які зроблять тебе щасливим. А найголовніше, нехай у твоєму житті завжди буде присутня справжня любов, яка буде зігрівати душу і стимулювати на подальші кроки, назустріч до свого щастя. З Днем народження!

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Другу дитинства

Друже, я знаю тебе з самого дитинства і тому бажаю тобі завжди бути таким же веселим, життєрадісним і добрим чоловіком! Нехай все хороше притягується у твоє життя! Бажаю, щоб у твоїх очах постійно було видно щасливий блиск! Наповнюй свій кожен день відмінним настроєм, новими успіхами та радісними подіями!

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Другу сім'ї

Дорогий друже нашої сім'ї, ми вітаємо тебе з днем народження! Бажаємо тобі міцного здоров'я і справжнього щастя в житті, а що для тебе щастя, що для тебе головне і найважливіше завжди вирішуй сам. Нехай також у твоєму житті буде присутня удача, нехай в потрібну хвилину виручає наша дружба, нехай завжди у твоєму серці живе любов. Всіх благ, дорогий, і веселощів душі!

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Другові чоловіка

Вітаю з днем народження чудову людину і за сумісництвом друга мого чоловіка! Бажаю, щоб у твоєму житті було багато веселощів, легкості та тепла! Нехай всі твої задуми втілюються в реальність. Нехай запаморочливим буде твоє особисте життя. Надійних друзів, прекрасного самопочуття і величезних перспектив!

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З днем народження, дорогий для душі друг! Хочу привітати тебе і побажати тобі міцного здоров'я, здійснення всіх твоїх бажань, досягнення всіх твоїх цілей, везіння у всіх твоїх починаннях. Нехай у твоєму житті будуть тільки радісні події, а негаразди та печаль обходить стороною, а удача і везіння переслідують тебе! Бажаю тобі людського щастя, нехай в житті тебе завжди оточують вірні й віддані друзі, в яких ти будеш впевнений на всі 100%!

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Вітаю з днем народження! Бажаю сто причин для щастя, тисячу приводів для веселощів і мільйон можливостей для безтурботного життя. Залишайся завжди та всюди самим собою і бережи в собі людину. Будь вільний в думках, вчинках, почуттях. Живи душею, мрій серцем, посміхайся думкам. Нехай життя буде прекрасною піснею. Дорожу нашою дружбою!

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Друже, приймай від мене щирі вітання! Сьогодні твій день народження, і нехай все загадане обов'язково збувається і з'являються нові мрії. Бажаю реалізувати задумані плани, бути впевненим у завтрашньому дні та не переживати через дрібниці. Пам'ятай, в житті завжди є місце під сонцем для таких людей як ти: впевнених, сміливих, позитивних і цілеспрямованих. Всього тобі класного і будь щасливий, ти цього заслуговуєш!

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Дорогий друже, вітаю тебе з днем ​​народження! Бажаю тобі, від щирого серця, щастя, здоров'я, добробуту, успіхів у всіх починаннях, нехай життя йде плавно і розмірено, нехай везіння не покидає тебе жодну хвилину твого життя. Бажаю бути здоровим, адже коли людина здорова, вона може подолати всі перешкоди та добитися успіху. Бажаю, щоб тебе любили, адже коли людина кохана і в серці живе любов, вона готова перевернути гори. Бажаю бути багатим і успішним, а головне веселим, душевним і щирим другом на якого можна завжди покластися, людиною з гарячим серцем, яким я тебе знаю і люблю. З днем ​​народження, друже! Ура!

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Друже дорогий, с днюхой тебе! Бажаю тобі бути завжди в шоколаді, кататися по життю як кіт у сметані, нічого і ніколи не потребувати, відриватися по повній, летіти назустріч до своїх мрій і бути на позитивній хвилі життя!

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Друже дорогий, вітаю тебе з твоїм днем! Нехай в тобі завжди поєднується істинний філософ, всебічний діяч, талановитий гуморист, успішний спортсмен, чоловік-герой, людина-загадка і душа компанії!

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Друже, вітаю тебе з днем народження! Хочу побажати, щоб сьогоднішній день приніс тобі максимум позитиву і якомога більше веселих моментів, про які хотілося б згадувати пізніше. Бажаю тобі залишатися таким же чудовим другом, а також ніколи не втрачати тих, хто тобі дорогий! Зі святом!

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Друже, з днем народження тебе! Бажаю тобі бути та залишатися пекучим, зухвалим, креативним, сексуальним, крутим перцем, у якого завжди все на мазі. Бажаю грошей, а не грошенят, перспектив, а не якихось маленьких можливостей. Удачі, здоров'я і мужицького щастя!

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Вітаю з днем народження, друже мій! Бажаю класти лимони не в чай, а у швейцарські банки, бажаю зривати не сусідські сливи, а джек-поти в лотереї, бажаю відіпрати не шкарпетки, а весь негатив зі свого життя, бажаю збуджувати не кримінальні справи, а кожну вподобану тобою красуню. Респект тобі, друже, і кайфового життя!

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Бажаю головного болю, поганого самопочуття і невгамовного похмілля! Прокинутися не у своєму ліжку, а десь за містом, в костюмі балерини та кирзових чоботях, з татуюванням у вигляді торта з написом "Незабутній день!". Бажаю не розгубитися, знайти телефон і додзвонитися мені – найвідданішому другу, а я вже тебе скоординую!

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Друже, вітаю тебе з днем народження! Бажаю йти по життю з гумором і натхненням, будь-яку проблему перетворювати в добрий жарт, з кожним днем ставати тільки впевненіше і міцніше, як олов'яний солдатик, робити своє життя солодким, як варення, поширювати світом тільки радість і любов.

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Друже, happy birthday! Бажаю завжди залишатися молодим і гарячим перцем, бажаю вміти дати хорошої прочуханки будь-якому ворогові та відстояти своє "я" в будь-якій ситуації. Бажаю впевнено сидіти на своєму троні, видаючи укази для щастя, веселощів і любові.

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Друже! Вітаю тебе з днюхою! Бажаю, щоб тобі завжди щастило, а самого тебе везла найкрутіша тачка. І щоб не траплялися на шляху круті гірки. Нехай життя твоє б'є ключем, а в кишенях твоїх завжди будуть ключі від дверей, які необхідно відкрити. Нехай дружить з тобою пані Удача. Будь щасливий і здоровий!

***

Дружбан, від душі вітаю з твоїм днем, бажаю по життю вічної прухи, бажаю великих мані на кишені, кльових ідей і задумів, добрих приколів і відсутності проколів, щастя в невагомості та в ліжку бадьорості.

***

Позитивним будь, веселим,

Кльовим, добрим і здоровим.

Будь завжди на висоті.

Рухайся до своєї мети,

Життям вічно насолоджуйся,

Загалом, друже, не змінюйся.

Щастя щиро бажаю,

З Днем народження вітаю!

***

Нехай щастить завжди тобі,

Щастя, радості у долі.

Гаманець, щоб не порожнів,

Було б все, чого хотів.

Життя тебе нехай балує,

Все завжди відмінно буде,

Безмежного везіння.

Вітаю з днем народження!

***

З днем народження вітаю!

І, мій друже, тобі бажаю

Щастя в житті дуже багато,

Буде рівною нехай дорога.

Найчастіше світу посміхайся.

Якщо важко, не здавайся.

Вічно будь на висоті,

Перемагай завжди та всюди,

Ніколи не сумуй.

Ти все зможеш, так і знай!

***

З днем народження, друже!

Веселіше на світ дивись!

Нехай здійсняться швидше

Всі бажання твої.

Нехай в руці хрумтять банкноти:

Євро, гривні, долари...

Не підводить нехай здоров'я.

Смійся, пий та життя люби!

***

Мій друже, тебе я вітаю,

Бажаю щастя та любові.

Вершини в життя підкоряючи,

Себе цінуй і бережи!

Хай буде все завжди успішно:

Кар'єра, плани, друзі.

І міцною буде нехай підтримка –

Твоя улюблена сім'я!

Будь мудрим, чесним і впертим –

Таким, яким ти був завжди.

Нехай життя подарує багато щастя,

І яскравою буде нехай доля!

***

Друже, с днюхой вітаю!

Класного життя я бажаю.

Щоб було в житті все,

Щоб тобі у всьому везло.

Щоб збувалися всі мрії,

Світом сміливо ти кермував.

Проблеми є – не засмучуйся,

Упав – вставай і досягай!

***

Другу в день народження

Бажаю я везіння,

Море щастя, усіх благ,

Бути весь час при грошах,

При здоров'ї, без сумнівів,

І у відмінному настрої.

Йди до своєї мети –

Цього гідний ти!

***

В цей день тобі бажаю

Щастя, вірності, любові,

Нехай мрії і чекання

Всі здійсняться твої.

Обійдуть нехай образи

І печалі стороною,

Будуть всі шляхи відкриті.

З днем народження, друже дорогий!

***

Ти сьогодні іменинник,

І хочу я побажати:

Бути тобі здоровим, сильним,

Ніколи не сумувати.

Нехай щастить,

І любов приходить в дім.

Нехай душа твоя не плаче,

Радості тобі багато.

І, звичайно, поваги

Від колег і від друзів,

Нескінченного везіння,

Світлих і щасливих днів!

***

Знайомство наше давнє

Раптово дружбою стало.

Привітати зі святом тебе

Зараз пора настала.

Так багато хочеться сказати

Слів теплих і красивих ...

Більше радості бажати,

Менше днів дощових.

Щоб з тобою поруч йшли

Хороші лише люди.

А якщо помилку зробиш,

Ніхто нехай не засудить.

Щоб ніколи не покидали

Любов, надія, віра.

Здоров'я не слабшало,

Летіла вгору кар'єра.

Тобою я дуже дорожу

І знаю, без сумніву,

Що щастя я тобі хочу.

Успіхів! З Днем народження!

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