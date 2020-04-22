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Привітання з днем народження брату: картинки, вірші, смс і проза
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Найкращі привітання для брата з днем народження українською мовою – у нашій добірці! Підготували для вас гарні поздоровлення прозою, оригінальні вірші, прикольні короткі СМС вітання та картинки для братиків.
Оригінальні привітання брату на українській мові – чудова ідея з нагоди його дня народження. Не лінуйтеся пошукати оригінальні поздоровлення, адже ваш улюблений брат заслуговує на найкращі слова. Тисніть на пункт та переходьте до потрібного розділу:
- Привітання у віршах
- Побажання прозою і своїми словами
- Короткі смс вітання
- Вітальні відкритки та листівки
Привітання з днем народження брату у віршах
***
Сьогодні п'ю за тебе!
Будь позитивним ти завжди,
Здоров'я братик, бережи,
І життя прожити ти не спіши.
Тримай від долі будь-який удар,
І приймай добро як дар,
Завжди собою братик будь,
Про всі негаразди забудь!
***
Твою руку міцно тисну,
Брате мій, тебе люблю,
І за тебе сьогодні п'ю,
Благ тобі побажати спішу!
Щоб, брате, ти не сумував,
Щоб мрії всі втілював,
Щоб здоровим завжди був,
Щоб на повну себе чув!
***
вітання братові
Всією душею тебе ми любимо,
Від негараздів берегти будемо,
Ти ж, брате, не хворій,
Будь здоровим, багатій!
Нехай на Кубі буде дача,
Яхта з пристанню на додачу,
Нехай весь наступний рік
Не впізнаєш ти бід!
***
Братик, за тебе сьогодні,
Я вип'ю чарочку до дна,
Бажаю бути тобі щасливим,
Удачі, щастя і добра!
Щоб всі образи забувалися,
Щоб не знав ти горя й зла,
Щоб всі мрії твої збувалися,
З Днем народження вітаю я!
***
Братика улюбленого прийшов привітати,
Здивувавши всіх, вітання йому надіслати.
Але зараз наллю в келихи вина,
Тост вимовлю, що склав для тебе я.
Вип'ємо ми за те, щоб був ти молодий,
Щоб ніколи не знав ти голод,
Щоб біди обходили стороною,
А життя летіло лише саме собою!
***
Мій братик, один хороший,
За тебе сьогодні п'ю,
І тобі мій брат бажаю,
Втілити свою мрію!
Ти живи завжди в достатку,
І щасливим брат мій будь,
І нехай буде все в порядку,
Про печалі забудь!
***
Нехай буде в житті все стабільно,
І по-чоловічому надійно, сильно.
Кар'єра міцнішає і зростає,
Кохана з роботи чекає,
Друзі тебе не забувають,
На відпочинок часто запрохають,
Лікарі обходять стороною,
На серці буде радість і покой,
І слідом всі дивляться з повагою.
Всіх благ тобі! І з днем народження!
Тут більше: 54 найкращі привітання з дн у віршах
Поздоровлення на день народження брата у прозі
***
Для молодшого брата
Братик, ось ти й став ще на рік дорослішими, трішки мудрішими та розумнішими. Бажаю не втрачати сил, ніколи не опускати рук, піклуватися про близьких і допомагати їм у скрутну хвилину. Нехай серце твоє буде спокійним! Вітаю!
***
Для двоюрідного брата
Одного разу хтось мудрий сказав, що не треба шукати своє щастя, треба бути його джерелом. Я хочу підняти цей келих і випити за тебе, братику. Щоб ти був джерелом щастя не тільки для себе, але і для твоїх близьких і рідних. За тебе!
***
Для старшого брата
У найсильнішого, найрозумнішого і найкращого чоловіка в цьому світі сьогодні день народження! Мій брат – найкращий друг, захисник і рідна душа. Не уявляю своє життя без тебе! Хочу випити за те, що б наш з тобою зв'язок ніколи не розривався. Хочу, що б ти завжди був щасливий і успішний, адже, якщо добре тобі, то добре і мені. Пам'ятай, завжди, що б не сталося – я твоя сім'я, опора і підтримка, і я завжди з тобою!
***
Від брата
Підіймаємо сьогодні за тебе келихи, братик! За твій день народження. Бажаємо сімейної ідилії, кар'єрних звершень, добрих людей на життєвому шляху. Приймай тільки правильні рішення і не відступай від намічених цілей. Нехай рулетка життя завжди видає виграшну комбінацію, а любляча сім'я і надійні друзі завжди були поруч, щоб розділити твій успіх.
***
Від сестри
Брат – не просто родич, не просто мамин і татів син. Брат – це той, у кого завжди все виходить. Це той, хто завжди тримає своє слово, свої обіцянки. Дорогий, ти став уже зовсім дорослим. І цей день народження ти просто зобов'язаний провести незвично і круто. Загадуй все що захочеш, а вже над виконанням попрацюють всі гості!
***
Вітаю, мій дорогий брате, з днем народження! Нехай будинок твій буде сповнений тільки приємними подіями, душа наповнена позитивними емоціями, а серце наповнене радістю і любов'ю! Ти той самий брат, який захистить і підтримає. Навіть знаючи, що правда не на моїй стороні, ти завжди будеш за мене до кінця. Вип'ємо ж за безтурботне життя!
***
Братик, підіймаю келих за тебе! Залишайся таким же порядним та поважним, завжди будь справжнім чоловіком, опорою і підтримкою для близьких. З Днем народження!
Короткі смс вітання для брата на дн
***
Свій келих за тебе підіймаю,
І тобі мій братик побажаю,
Щоб грошей вистачало завжди,
І не знав ти проблем ніколи!
***
Дорогий брате, ти завжди був і будеш моєю опорою і міцною стіною. Нехай в цей день твого народження збудеться все те, що ми загадували ще в глибокому дитинстві, те, що було для нас під забороною. Цінуй кожну мить!
***
П'ю я, брате, за здоров'я,
Щоб ти, братик, не хворів,
Щоб успішним був, щасливим,
І душею не старів!
***
Брате, випити я хочу вже,
За особливий, святковий день!
Щоб таким ти був завжди,
Щоб не псували тебе роки!
***
Любий брате! Нехай на твоєму подальшому шляху не зустрічається небажаних "але", відмов і невдач. Нехай дорога твого щастя буде легкою і вільною!
***
Знаю, будеш ти крутим,
Мудрим, сильним, вольовим!
З Днем народження в цю днину!
Вітаю! Ми з тобою, одна родина!
***
З Днем народження, братику! Нехай цей рік принесе тобі багато нових подій і щасливих моментів. Пам'ятай, що життя, як лотерея – ніколи не знаєш, коли пощастить!
Вітальні картинки, листівки і відкритки брату
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