Привітання з днем народження брату: картинки, вірші, смс і проза

Найкращі привітання для брата з днем народження українською мовою – у нашій добірці! Підготували для вас гарні поздоровлення прозою, оригінальні вірші, прикольні короткі СМС вітання та картинки для братиків.

Оригінальні привітання брату на українській мові – чудова ідея з нагоди його дня народження. Не лінуйтеся пошукати оригінальні поздоровлення, адже ваш улюблений брат заслуговує на найкращі слова. Тисніть на пункт та переходьте до потрібного розділу:​

***

Сьогодні п'ю за тебе!

Будь позитивним ти завжди,

Здоров'я братик, бережи,

І життя прожити ти не спіши.

Тримай від долі будь-який удар,

І приймай добро як дар,

Завжди собою братик будь,

Про всі негаразди забудь!

***

Твою руку міцно тисну,

Брате мій, тебе люблю,

І за тебе сьогодні п'ю,

Благ тобі побажати спішу!

Щоб, брате, ти не сумував,

Щоб мрії всі втілював,

Щоб здоровим завжди був,

Щоб на повну себе чув!

***

вітання братові

Всією душею тебе ми любимо,

Від негараздів берегти будемо,

Ти ж, брате, не хворій,

Будь здоровим, багатій!

Нехай на Кубі буде дача,

Яхта з пристанню на додачу,

Нехай весь наступний рік

Не впізнаєш ти бід!

***

Братик, за тебе сьогодні,

Я вип'ю чарочку до дна,

Бажаю бути тобі щасливим,

Удачі, щастя і добра!

Щоб всі образи забувалися,

Щоб не знав ти горя й зла,

Щоб всі мрії твої збувалися,

З Днем народження вітаю я!

***

Братика улюбленого прийшов привітати,

Здивувавши всіх, вітання йому надіслати.

Але зараз наллю в келихи вина,

Тост вимовлю, що склав для тебе я.

Вип'ємо ми за те, щоб був ти молодий,

Щоб ніколи не знав ти голод,

Щоб біди обходили стороною,

А життя летіло лише саме собою!

***

Мій братик, один хороший,

За тебе сьогодні п'ю,

І тобі мій брат бажаю,

Втілити свою мрію!

Ти живи завжди в достатку,

І щасливим брат мій будь,

І нехай буде все в порядку,

Про печалі забудь!

***

Нехай буде в житті все стабільно,

І по-чоловічому надійно, сильно.

Кар'єра міцнішає і зростає,

Кохана з роботи чекає,

Друзі тебе не забувають,

На відпочинок часто запрохають,

Лікарі обходять стороною,

На серці буде радість і покой,

І слідом всі дивляться з повагою.

Всіх благ тобі! І з днем народження!

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***

Для молодшого брата

Братик, ось ти й став ще на рік дорослішими, трішки мудрішими та розумнішими. Бажаю не втрачати сил, ніколи не опускати рук, піклуватися про близьких і допомагати їм у скрутну хвилину. Нехай серце твоє буде спокійним! Вітаю!

***

Для двоюрідного брата

Одного разу хтось мудрий сказав, що не треба шукати своє щастя, треба бути його джерелом. Я хочу підняти цей келих і випити за тебе, братику. Щоб ти був джерелом щастя не тільки для себе, але і для твоїх близьких і рідних. За тебе!

***

Для старшого брата

У найсильнішого, найрозумнішого і найкращого чоловіка в цьому світі сьогодні день народження! Мій брат – найкращий друг, захисник і рідна душа. Не уявляю своє життя без тебе! Хочу випити за те, що б наш з тобою зв'язок ніколи не розривався. Хочу, що б ти завжди був щасливий і успішний, адже, якщо добре тобі, то добре і мені. Пам'ятай, завжди, що б не сталося – я твоя сім'я, опора і підтримка, і я завжди з тобою!

***

Від брата

Підіймаємо сьогодні за тебе келихи, братик! За твій день народження. Бажаємо сімейної ідилії, кар'єрних звершень, добрих людей на життєвому шляху. Приймай тільки правильні рішення і не відступай від намічених цілей. Нехай рулетка життя завжди видає виграшну комбінацію, а любляча сім'я і надійні друзі завжди були поруч, щоб розділити твій успіх.

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Від сестри

Брат – не просто родич, не просто мамин і татів син. Брат – це той, у кого завжди все виходить. Це той, хто завжди тримає своє слово, свої обіцянки. Дорогий, ти став уже зовсім дорослим. І цей день народження ти просто зобов'язаний провести незвично і круто. Загадуй все що захочеш, а вже над виконанням попрацюють всі гості!

***

Вітаю, мій дорогий брате, з днем народження! Нехай будинок твій буде сповнений тільки приємними подіями, душа наповнена позитивними емоціями, а серце наповнене радістю і любов'ю! Ти той самий брат, який захистить і підтримає. Навіть знаючи, що правда не на моїй стороні, ти завжди будеш за мене до кінця. Вип'ємо ж за безтурботне життя!

***

Братик, підіймаю келих за тебе! Залишайся таким же порядним та поважним, завжди будь справжнім чоловіком, опорою і підтримкою для близьких. З Днем народження!

***

Свій келих за тебе підіймаю,

І тобі мій братик побажаю,

Щоб грошей вистачало завжди,

І не знав ти проблем ніколи!

***

Дорогий брате, ти завжди був і будеш моєю опорою і міцною стіною. Нехай в цей день твого народження збудеться все те, що ми загадували ще в глибокому дитинстві, те, що було для нас під забороною. Цінуй кожну мить!

***

П'ю я, брате, за здоров'я,

Щоб ти, братик, не хворів,

Щоб успішним був, щасливим,

І душею не старів!

***

Брате, випити я хочу вже,

За особливий, святковий день!

Щоб таким ти був завжди,

Щоб не псували тебе роки!

***

Любий брате! Нехай на твоєму подальшому шляху не зустрічається небажаних "але", відмов і невдач. Нехай дорога твого щастя буде легкою і вільною!

***

Знаю, будеш ти крутим,

Мудрим, сильним, вольовим!

З Днем народження в цю днину!

Вітаю! Ми з тобою, одна родина!

***

З Днем народження, братику! Нехай цей рік принесе тобі багато нових подій і щасливих моментів. Пам'ятай, що життя, як лотерея – ніколи не знаєш, коли пощастить!

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