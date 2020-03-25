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Мої думки тихі: дивіться онлайн хітову українську комедію
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Українська комедія "Мої думки тихі" Антоніо Лукіча стала справжньою сенсацією на початку 2020 року. Фільм настільки сподобався усім, що було б справжнім злочином не викласти його в мережу. Розповідаємо, як переглянути комедію з Ірмою Вітовською онлайн удома. Кличте маму та гайда дивитися!
Фільм "Мої думки тихі" вийшов у широкий український прокат 16 січня 2020 року. Загалом стрічку переглянули понад 108 тисяч глядачів, а сам фільм зібрав майже 10 мільйонів касових зборів.
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Тепер же для тих, хто не встиг переглянути фільм під час прокату або має бажання насолодитися стрічкою знову, є можливість зробити це без необхідності виходити з дому.
Для цього слід скористатися сервісом інтернет-телебачення OLL.TV.
Мої думки тихі – дивіться онлайн українську комедію
Для того, щоб отримати можливість подивитися фільм "Мої думки тихі" потрібно зареєструватися на сервісі OLL.TV.
Якщо ваш смарт-телевізор підтримує можливість встановлення сторонніх додатків – перевірте, чи доступний для нього додаток OLL.TV. Його встановлення дозволить насолоджуватися стрічкою на великому екрані.
Доступ до фільму "Мої думки тихі" на 7 днів коштує 49 гривень. Це значно дешевше, ніж традиційний похід у кіно, тож не нехтуйте можливістю переглянути стрічку.
Залишайтесь вдома та дивіться комедію "Мої думки тихі" разом із рідними. Гарантуємо позитивні емоції, а також поживу для роздумів. Бережіть себе, любіть маму та мийте руки з милом!
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