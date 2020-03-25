Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Мої думки тихі: дивіться онлайн хітову українську комедію

  • 108
Дивіться фільм Мої думки тихі - фото 1
Дивіться фільм Мої думки тихі

Українська комедія "Мої думки тихі" Антоніо Лукіча стала справжньою сенсацією на початку 2020 року. Фільм настільки сподобався усім, що було б справжнім злочином не викласти його в мережу. Розповідаємо, як переглянути комедію з Ірмою Вітовською онлайн удома. Кличте маму та гайда дивитися!

Фільм "Мої думки тихі" вийшов у широкий український прокат 16 січня 2020 року. Загалом стрічку переглянули понад 108 тисяч глядачів, а сам фільм зібрав майже 10 мільйонів касових зборів.

Вам сподобається: Ностальгійні серіали, які варто передивитись на карантині

Тепер же для тих, хто не встиг переглянути фільм під час прокату або має бажання насолодитися стрічкою знову, є можливість зробити це без необхідності виходити з дому.

Для цього слід скористатися сервісом інтернет-телебачення OLL.TV.

Мої думки тихі – дивіться онлайн українську комедію

Для того, щоб отримати можливість подивитися фільм "Мої думки тихі" потрібно зареєструватися на сервісі OLL.TV.

Якщо ваш смарт-телевізор підтримує можливість встановлення сторонніх додатків – перевірте, чи доступний для нього додаток OLL.TV. Його встановлення дозволить насолоджуватися стрічкою на великому екрані.

Доступ до фільму "Мої думки тихі" на 7 днів коштує 49 гривень. Це значно дешевше, ніж традиційний похід у кіно, тож не нехтуйте можливістю переглянути стрічку.

Мої думки тихі: дивіться онлайн хітову українську комедію - фото 394184

Залишайтесь вдома та дивіться комедію "Мої думки тихі" разом із рідними. Гарантуємо позитивні емоції, а також поживу для роздумів. Бережіть себе, любіть маму та мийте руки з милом!

Читайте також: Який фільм подивитись ввечері: три перевірені стрічки, які не розчарують

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
10 важливих запитань інфекціоністу про коронавірус
  • 21 березня, 15:51
  • 1167
Не лише Друзі: ностальгійні серіали, які варто передивитись на карантині
  • Вчора, 16:30
  • 176
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2185530
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз