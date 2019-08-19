Пристрасний поцілунок MARUV з танцівницею (18+)

Співачка MARUV розбурхала відвідувачів концерту в Монако, поцілувавшись прямо на сцені з однією зі своїх танцівниць!

Епатажна українська співачка Анна Корсун, яка виступає під сценічним ім'ям MARUV, поцілувалася з дівчиною. Пікантний момент потрапив на фото.

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Під час виступу на концерті в Монако зірка несподівано поцілувала одну з танцівниць. На знімку видно, як дівчина з балету стоїть на одному коліні, спершись однією рукою в підлогу, піднявши при цьому іншу руку і ногу вгору. MARUV стоїть над танцівницею і, нахилившись, цілує її. Обидві дівчини одягнені у відверті наряди з червоного і чорного латексу. Після поцілунку співачка пристрасно подивилася на дівчину, тримаючи її за підборіддя.

Нагадаємо, до старту нового сезону популярного шоу "Танці з зірками" залишилися лічені тижні. В мережі з кожним днем з'являється усе більше інформації про тренерів і потенційних учасників. Зокрема, до зірок серіалу "Кріпосна" та ведучої Людмили Барбір долучилася епатажна MARUV.

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