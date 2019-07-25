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Парламентські вибори 2019

Сексуальна MARUV шокувала стрункими ногами у латексі

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Новий кліп MARUV вийде вже 2 серпня - фото 1
Новий кліп MARUV вийде вже 2 серпня / instagram

MARUV анонсувала новий кліп. Шанувальники у захваті від оприлюдненого уривку з нової роботи співачки!

Українська співачка MARUV після відмови від участі в Євробаченні 2019 вирушила на гастролі до Росії.

І ще: Гарячі поліцейські: MARUV захопила мережу провокаційним нарядом

Зараз MARUV взагалі багато виступає в Росії і Україні, знімає кліпи і записує пісні. А публіку і надалі цікавить її особисте життя, адже крім того, що співачка заміжня, про неї нічого не відомо.

Цього разу екстравагантна співачка вирішила вбити наповал уривком зі свого нового кліпу на пісню Між нами. Як написала сама Анна, кліп вийде вже 2 серпня 2019 року. Перед глядачами знову з'являться довгі ноги виконавиці у витонченому шпагаті... Фоловери з радістю підтримали MARUV і вже очікують на вихід нового ролика!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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