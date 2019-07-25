Сексуальна MARUV шокувала стрункими ногами у латексі

MARUV анонсувала новий кліп. Шанувальники у захваті від оприлюдненого уривку з нової роботи співачки!

Українська співачка MARUV після відмови від участі в Євробаченні 2019 вирушила на гастролі до Росії.

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Зараз MARUV взагалі багато виступає в Росії і Україні, знімає кліпи і записує пісні. А публіку і надалі цікавить її особисте життя, адже крім того, що співачка заміжня, про неї нічого не відомо.

Цього разу екстравагантна співачка вирішила вбити наповал уривком зі свого нового кліпу на пісню Між нами. Як написала сама Анна, кліп вийде вже 2 серпня 2019 року. Перед глядачами знову з'являться довгі ноги виконавиці у витонченому шпагаті... Фоловери з радістю підтримали MARUV і вже очікують на вихід нового ролика!

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