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Це шоу не для слабаків: користувачі мережі зовсім не раді появі MARUV у Танцях з зірками
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Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам. Цього разу жертвами "диванних критиків" стали сексуальні співачки MARUV і Настя Каменських.
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.
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Ні для кого не секрет, що епатажна співачка MARUV стала учасницею нового сезону шоу "Танці з зірками". Виконавиця наразі активно ділиться світлинами зі зйомки промо та вже не може дочекатися першого випуску. Він, до слова, вийде 25 серпня. Натомість під її постами у мережі можна прочитати як сотні схвальних відгуків так і низку критичних слів: "Знайшли кого запросити... в Росії більше бабла платять ??? продажна і безпринципна! Бажаю вилетіти після першого ж ефіру", "Будуть танці як у Полякової... не пластична, не енергійна... тільки прогинатися і вульгарно поводитися – все, що може Анна. Нудно вже", "Бл*... навіть не знаю. Мені здається для Ані це буде дуже складний проект. Це вам не Євробачення. Упевнений, Аня прозріє вже після другого/третього ефіру. Це колосальні навантаження. Але зате після проекту "Танці з зірками" – обнулиться, видихне і зможе створити СПРАВЖНІЙ хіт, а не такий трешняк як "Между нами"... Чи зможе перемогти? Або хоча б у фінал потрапити? Ну... навіть не знаю. Це шоу не для слабаків..."
Цього тижня Настя Каменських виклала кілька кадрів у спідній білизні, але користувачів мережі це, традиційно, не влаштувало. І не тому, що "тема грудей не розкрита", а тому, що: "Фу, вульгарність", "Ну таке. Уже не дивує якщо чесно. Відвертих образів безліч", "Навіщо такі фото виставляти, а? Це порножурнал?", "Труси ще вище підтягни!", "Що таке? Пукнула?", "Зіпсувалася Настя, одну вульгарщину виставляє. Де твоя гордість, ти ж заміжня, або Потапу все одно!?!?!", "Заміж вийшла, можна і в трусах показуватися".
Не обійшлося й без критики неймовірної супермоделі Алли Костромічової, котра є ведучою проекту "Топ-модель по-українськи". Цього разу користувачі мережі жорстко пройшлися по фігурі Алли: "Не розумію що красивого в такій худобі, таке відчуття що Алла хворіє на анорексію", "Просто огида від кісток, що випирають", "Від слова "модель" стає смішно", "Ем, кричу купальник не дуже", "Все-таки кістки, що випирають на стегнах виглядають непривабливо".
Співачка Тіна Кароль теж цього тижня потрапила під приціл "диванних критиків". Цього разу всі (і ми теж) звернули увагу на те, що вона знялась у тісненькій футболці без бюстгальтера. Просто читайте коментарі: "Є картини, на яких очі "стежать" за нами. На цій картині теж спостерігається подібне "стеження" Кхм. Кхм-Кхм...", "Ці сузір'я на всьому твоєму тілі, так і тягнуть глибоко в безодню", "Оуоуоуоу (оргазм дельфіна. Ахахахах", "Провокаційна дівчинка", "Не можна так зі мною з самого ранку, Тіна", "Так і хочеться заспівати "Ха-ха-ха, без ліфчика мала. В неї через майку чьотко видно два круга... Вибачте", "Це вже почалося... зараз я хочу тебе Бавити-вабити?"
Ще одну зірку запідозрили у зловживанні Photoshop. "Жертвою" хейтерів стала Слава Камінська, котра на тижні виклала кілька фото у розкішних сукнях. Ця, до слова, перетворює Славу на ялинку (так кажуть коментатори). Власне їхніми думками ділимось з вами: "Слава, навіщо стільки Photoshop?! Ти в житті красивіша!", "Скопіювали плаття Лілі з "Холостяка" з останнього постшоу", "Ну так, хороший силікон", "Дуже, дуже красива. Слава в дуже красивій сукні, але незрозуміло, чому коліна так високо".
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