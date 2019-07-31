Танці з зірками 2019: епатажна MARUV вирішила порвати зірковий паркет

До старту нового сезону популярного шоу "Танці з зірками" залишилися лічені тижні. В мережі з кожним днем з'являється усе більше інформації про тренерів і потенційних учасників. Зокрема, до зірок серіалу "Кріпосна" та ведучої Людмили Барбір долучилася епатажна MARUV.

Співачка MARUV на своїй сторінці в Instagram розповіла, що бере участь у новому сезоні "Танців з зірками".

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Ба більше, Анна Корсун пообіцяла, що до нового року стане справжньою бальницею, підкачає сідниці, накачає прес, а також сяде на поперечний шпагат.

Ох, підозрюємо, що це буде щось гаряче!

Прихильники співачки потішилися новині, засипавши зірку теплими словами підтримки: "Тільки через MARUV буду дивитися", "Ось це вже цікаво буде", "Ми вже знаємо ім'я переможця, розходимось!".

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