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"Припиніть вдавати, що війни нема": Магучіх звернулася до всіх після перемоги на ЧС
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У суботу, 19 березня, Ярослава Магучіх перемогла чемпіонаті світу в приміщенні у стрибках у висоту. А після цього вона звернулася до всіх з потужною промовою.
Після перемоги на чемпіонаті світу зі стрибків у висоту, Ярослава Магучіх закликала всіх перестати прикидатися, що в Україні немає війни. Про це пише видання Трибуна.
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Наразі тут важко бути, але, змагаючись на стадіоні, я захищаю свою країну і присвячую цю перемогу всім своїм землякам, – наголосила вона.
Спортсменка також закликала усіх припинити вдавати, що війни в Україні немає. Ярослава Магучіх підкреслила, що Росія напала на нашу країну.
Вони бомбардують міста, розстрілюють мирних жителів, і це наша реальність. Якщо ви нічого не робите, щоб зупинити це, це означає, що ви підтримуєте війну, – підкреслила спортсменка.
Раніше українська гімнастка Ганна Різатдінова розкритикувала російських спортсменів, які були на "святкуванні" приєднання Криму. Спортсменка зазначила, що вони не за перемогу, а за геноцид в Україні.
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