"Принеси здоров'я і зброю нашим ЗСУ": маленькі українці розчулили листами до Миколая

Зимові свята під час війни важко назвати справді світлими, адже щодня нашу країну атакують російські окупанти. І навіть листи до Миколая від українських дітей тепер дуже відрізняються, адже кожен прагне перемоги у цій війні.

6 та 19 грудня дітлахи і дорослі відзначають День святого Миколая, але під час повномасштабної війни в українців різного віку всього одне бажання - перемога над російськими загарбниками, які безупинно намагаються знищити нашу країну. Навіть листи від дітей до Миколая у 2022 році вже сповнені дорослих бажань. Кількома прикладами поділились на офіційній сторінці Міноборони України у фейсбуці, розчуливши користувачів мережі.

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"Святий Миколаю, благаю, допоможи нашим ЗСУ". Листи Миколаю від наших дітей цьогоріч до болю особливі. Маленькі українці просять миру, захисту для України, суперсили та перемоги для наших Захисників! Сьогодні кожен воїн – земний помічник Миколая, що оберігає нас від нещасть і біди. Ми пишаємося і дякуємо нашим захисникам! Нехай Святий Миколай Чудотворець почує молитви всіх українців, зміцнює здоров’я і сили наших захисників, сприяє нам на шляху до нашої перемоги! Вітаємо зі світлим святом! – наголосили у Міноборони.

Сподіваємося, що Миколай не забариться і зовсім скоро українські діти знову бажатимуть чогось дитячого. А поки віримо та підтримуємо ЗСУ, які без вихідних і відпочинку обороняють та відбивають нашу рідну землю у ворогів!

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