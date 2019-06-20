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Розсекречено новий автомобіль Джеймса Бонда

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Aston Martin Valhalla – нове авто Джеймса Бонда - фото 1
Aston Martin Valhalla – нове авто Джеймса Бонда / forbes

Компанія Aston Martin показала новий автомобіль Джеймса Бонда. У новій стрічці агент 007 буде їздити на гібридному гіперкарі Aston Martin Valhalla.

Суперкар Valhalla оснастять шестициліндровим двигуном з турбонаддувом і електромотором. Авто зможе розганятися до понад 320 кілометрів на годину. Обійдеться такий Бонд-мобіль у 1,5 мільйона фунтів стерлінгів.

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Valhalla прийде на зміну попередньому автомобілю Бонда – Aston Martin DB10. Крім того, в новій стрічці агент 007 з'являться ще на двох авто Aston Martin – DB5 зі стрічки "Голдфінгер" 1964 року і V8 Vantage з фільму "На секретній службі Її Величності" 1987 року.

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Aston Martin Valhalla
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Aston Martin Valhalla
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Aston Martin Valhalla
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Aston Martin Valhalla

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Джерело: forbes
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