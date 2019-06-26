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У мережі опублікували ролик зі зйомок нового фільму про Бонда
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Творці нового фільму про непереможного агента 007 Джеймса Бонда опублікували відео зі зйомок на Ямайці.
У відео можна побачити англійського актора Деніела Крейга, який виконує роль культового супершпигуна в останній раз. Також показані інші актори, які задіяні у зйомках нового Бонда і членів знімальної команди, що активно працюють над створенням стрічки.
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Ролик був опублікований на офіційному YouTube-каналі культової кінофраншизи.
Стрічка, яка стане 25-ю серією про Джеймса Бонда поки не має офіційної назви. Фільм повинен вийти на екрани у квітні 2020 року.
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