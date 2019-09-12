Принцеса Шарлотта отримала кумедне прізвисько: вам сподобається

Не так давно принцеса Шарлотта вперше пішла до школи, але вже встигла зарекомендувати себе. 4-річну доньку Кейт Міддлтон і принца Вільяма жартома порівнюють з Ксеною через її характер і вдачу. Власне, таке порівняння з'явилося ще в дитячому садочку, в якому вона "давала жару" своєю поведінкою.

Власне, дітлахи у садочку називали Шарлотту "принцесою-воїном". Таке прізвисько, мабуть, відображає авантюрний склад розуму і невгамовний характер дівчинки. Видання також посилається на власні джерела, які стверджують, що донька Кейт і Вільяма на ділі – значно більший шибеник, ніж її старший брат принц Джордж.

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Очевидно, вона отримала це прізвисько, тому що, попри те, що вона принцеса, вона дуже весела, – розповіла королівський експерт Кеті Ніколл журналістам Entertainment Tonight. – Вона любить лазити по деревах і обожнює пригоди.

Принцеса Шарлотта може заткнути за пояс свого брата / gettyimages

Шарлотта неодноразово ставила в незручне становище батьків через свої витівки та некоролівські жести. Наприклад, коли її родина йшла на хрещення принца Луї, в той момент, коли їх переслідували папарацці з фотокамерами, дівчинка відверто заявила журналістам, що тих не кликали. Також під час королівської регати Шарлотта показала язик публіці, що зібралася.

Нагадаємо, що на початку вересня принцеса Шарлотта пішла в школу Томаса Баттерсі в Лондоні, де також вчиться її старший брат.

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