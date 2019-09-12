Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна Міс Україна

Принцеса Шарлотта отримала кумедне прізвисько: вам сподобається

  • 30
Принцеса Шарлотта не подарунок - фото 1
Принцеса Шарлотта не подарунок / gettyimages

Не так давно принцеса Шарлотта вперше пішла до школи, але вже встигла зарекомендувати себе. 4-річну доньку Кейт Міддлтон і принца Вільяма жартома порівнюють з Ксеною через її характер і вдачу. Власне, таке порівняння з'явилося ще в дитячому садочку, в якому вона "давала жару" своєю поведінкою.

Власне, дітлахи у садочку називали Шарлотту "принцесою-воїном". Таке прізвисько, мабуть, відображає авантюрний склад розуму і невгамовний характер дівчинки. Видання також посилається на власні джерела, які стверджують, що донька Кейт і Вільяма на ділі – значно більший шибеник, ніж її старший брат принц Джордж.

І ще: Перше фото з Кейт: користувачів здивував архівний знімок Меган Маркл

Очевидно, вона отримала це прізвисько, тому що, попри те, що вона принцеса, вона дуже весела, – розповіла королівський експерт Кеті Ніколл журналістам Entertainment Tonight. – Вона любить лазити по деревах і обожнює пригоди.

Принцеса Шарлотта може заткнути за пояс свого брата - фото 354534
Принцеса Шарлотта може заткнути за пояс свого брата / gettyimages

Шарлотта неодноразово ставила в незручне становище батьків через свої витівки та некоролівські жести. Наприклад, коли її родина йшла на хрещення принца Луї, в той момент, коли їх переслідували папарацці з фотокамерами, дівчинка відверто заявила журналістам, що тих не кликали. Також під час королівської регати Шарлотта показала язик публіці, що зібралася.

Нагадаємо, що на початку вересня принцеса Шарлотта пішла в школу Томаса Баттерсі в Лондоні, де також вчиться її старший брат.

Читайте також: Кейт Міддлтон вперше за 11 років оголила ноги: фотофакт

Джерело: The Sun
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Куди поїхати восени в Україні: ТОП 7 маршрутів для осіннього відпочинку
  • 10 вересня, 16:23
  • 583
Моделі 90-х: як змінилася сексуальна американка Брук Шилдс (18+)
  • Вчора, 18:31
  • 1608
Кріпосна 2 сезон 13, 14 серія: дивитись онлайн захопливий серіал СТБ
  • Вчора, 20:30
  • 7399
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Кейт Міддлтон