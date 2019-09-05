Принцеса Шарлотта пішла до школи: кумедні фото її першого навчального дня

5 вересня маленька принцеса Шарлотта офіційно вперше пішла до школи разом зі своїм старшим братом принцом Джорджем. У супроводженні батьків крихітка не надто хвилювалась, але потішила журналістів смішними кадрами.

4-річна принцеса Шарлотта, яка є п'ятою правнучкою королеви Єлизавети II, вже зробила перший крок у доросле життя. 5 вересня разом з мамою Кейт Міддлтон, татусем принцом Вільямом та братиком Джорджем вона вперше прийшла до школи.

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Сьогодні у дівчинки відбулось знайомство з вчителями, тому вона одразу ж приміряла шкільну форму та не надто хвилювалась. Щоправда, у мережі не можуть втримати усмішку від кумедної поведінки юного монарха.

Здається, Шарлотта до останнього не вірила, що й справді починає навчання у школі. А любов до кривляння на камеру все ще залишається її родзинкою.

А на десерт ловіть відео з такої важливої для королівської сім'ї події:

Princess Charlotte arrives for her first day of school at Thomas’s Battersea, joining her older brother Prince George. pic.twitter.com/8l63WEjzcw — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) September 5, 2019

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