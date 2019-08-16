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Перше фото з Кейт: користувачів здивував архівний знімок Меган Маркл

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"Спільне" фото Меган і Кейт - фото 1
"Спільне" фото Меган і Кейт / insider

Цілком ймовірно, що голлівудська принцеса Меган Маркл таки "привернула" до себе королівське життя. У мережі знайшли цікаве фото екс-актриси, зроблене у 2014 році.

Фанати герцогів Сассекських обговорюють новий знімок екс-актриси, на якому вона "сфотографувалася" з Кейт Міддлтон за два роки до знайомства з принцом Гаррі.

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Днями в мережі знову поширилися чутки про ворожнечу між невістками Єлизавети II. Іноземний журналіст написав статтю про те, що Кейт перенесла свою подорож до Шотландії через те, що зараз там Меган Маркл. Однак в мережі з'явився архівний знімок екс-актриси, дивлячись на який можна оскаржити її нелюбов до своєї зовиці, адже з тим, кого не люблять, не фотографуються.

Перше фото з Кейт: користувачів здивував архівний знімок Меган Маркл - фото 348094

Представники іноземного видання знайшли в архівах Меган Маркл її фото, зроблене у 2014 році. Фанатів дуже здивувало те, що на фото їх кумир тримає в руках журнал, на обкладинці якого Кейт Міддлтон. Саме тоді британка вже три роки називалася герцогинею Кембриджською і носила під серцем другу дитину.

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Джерело: insider
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