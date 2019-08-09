Кейт Міддлтон вперше за 11 років оголила ноги: фотофакт

Кейт Міддлтон вперше з моменту входження в королівську сім'ю оголила ноги. Герцогиня Кембриджська взяла участь у благодійній парусній регаті, для якої одягла короткі обтягуючі шортики.

В англійському місті Каус 37-річна Кейт Міддлтон з'явилася на благодійній парусній регаті. Для заходу герцогиня вибрала темно-сині обтягуючі шорти. Образ Кейт доповнила спортивною курткою і кепкою. Також на герцогині було страхувальне спорядження.

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Це перший випадок, коли Міддлтон оголила ноги з моменту, як стала дружиною принца Вільяма. Єдиний раз жінка була помічена в шортах у вересні 2008 року на вечірці в стилі диско у Лондоні.

Шанувальники герцогині відзначили, що її ноги виглядають дуже підтягнутими і стрункими.

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