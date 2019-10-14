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Принц з Беверлі-Хіллз: Вілл Сміт випустить продовження серіалу про свого героя

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Вілл Сміт планує зняти спін-офф популярного серіалу - фото 1
Вілл Сміт планує зняти спін-офф популярного серіалу

Популярний голлівудський актор Вілл Сміт випустить спін-офф американського комедійного серіалу "Принц з Беверлі-Хіллз" про самого себе.

Спочатку це історія про чорношкірого хлопця на ім'я Вілл із Західної Філадельфії (його зіграв Сміт), котрого мати відправляє жити до його заможних тітки та дядька в Лос-Анджелес.

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Зніматиме шоу компанія Westbrook Media, яку Вілл і його дружина Джада Пінкетт-Сміт заснували у липні 2019 року. Подробиці сюжету та назва серіалу поки невідомі.

Ми ж нагадаємо, в 10 жовтня відбулася прем'єра фільму "Двійник" з Віллом Смітом у головній ролі. За сюжетом стрічки елітний найманий убивця Генрі Броген розуміє, що на нього хтось полює. Для нього це не вперше, однак зараз він розуміє, що інший найманець надто близько до нього підбирається. Врешті Генрі виявляє, що за ним відіслали його молоду копію. Як так трапилось – ось, що чоловік хоче дізнатися понад усе.

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Джерело: buro247
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