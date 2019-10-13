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Круїз по джунглях: трейлер нового фільму з Емілі Блант та Двейном Джонсоном

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Круїз по джунглях, дивитись трейлер онлайн - фото 1
Круїз по джунглях, дивитись трейлер онлайн

У мережі з'явився перший трейлер пригодницького фільму Круїз по джунглях (Jungle Cruise), з Двейном "Скелею" Джонсоном та Емілі Блант у головних ролях. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Кіностудія Walt Disney потішила глядачів перший офіційним промо до стрічки Круїз по джунглях (Jungle Cruise), дата виходу якої запланована на 23 липня 2020 року.

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Сюжет розповідає про мандрівницю Лілі Хоутон, яка вирішує відшукати таємниче дерево з магічними властивостями біля початку Амазонки. Звісно ж, самій така місія їй не по плечу, тому компанію відважній жінці складає Френк – капітан круїзного парохода.

У головних ролях: Двейн Джонсон, Емілі Блант, Джессі Племонс, Едгар Рамірес, Пол Джаматті, Джек Вайтхолл та інші.

Круїз по джунглях, дивитись трейлер фільму онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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