Принц Вільям і Кейт Міддлтон відсвяткували 10 річницю шлюбу: милі фото

29 квітня принц Вільям і Кейт Міддлтон відзначають 10 річницю свого весілля. З цієї нагоди вони показали 2 нові спільні фото на тлі Кенсингтонського палацу.

Зйомку з парою на початку цього тижня провів британський фотограф Кріс Флойд. Він спеціалізується на роботі зі знаменитостями – від Іггі Попа, Тома Йорка і Деймона Албарна до Вів'єн Вествуд і Мілли Йовович, пише USA Today.

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На кожному з опублікованих кадрів герцогиня Кембриджська демонструє обручку з синім сапфіром і діамантами від Garrard. Вона колись належала матері її чоловіка, принцесі Діані. На руці Вільяма можна помітити годинник Omega Seamaster Quartz. Він одягав його у 2011 році на весільну церемонію у Вестмінстерському абатстві. Передбачається, що це був подарунок Діани.

Раніше Різ Візерспун розповіла про свою зустріч з Кейт Міддлтон. У своїй автобіографічній книзі "Віскі в чайній чашці" зізналася, що була дуже рада знайомству з Кейт Міддлтон, додавши, що вона її "не розчарувала".

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