Принц Луї святкує день народження: у мережі з'явилося свіже фото хлопчика

Сьогодні, 23 квітня, королівська сім'я святкує день народження маленького принца Луї – сина герцога Кембриджського Вільяма і герцогині Кембриджської Кетрін. Йому виповнюється три роки.

З нагоди свята Катерина Міддлтон вирішила опублікувати знімок Луї. Милий кадр з'явився на офіційній сторінці в Twitter подружжя.

І ще: Анджеліна Джолі поскаржилася на нестачу грошей після розлучення з Піттом

Фотографія була зроблена герцогинею у Кенсінгтонському палаці незадовго до того, як хлопчик вперше пішов у дитячий садок. На фото маленький принц сидить на двоколісному дитячому велосипеді з рюкзаком за плечима.

"Герцог і герцогиня раді поділитися новим зображенням принца Луї", – йдеться у дописі.

Three tomorrow!



Taken earlier this week by The Duchess before he left for his first day of nursery, The Duke and Duchess are pleased to share a new image of Prince Louis. pic.twitter.com/AGgfLI39tW — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 22, 2021

Читайте також: Ніякої драми: як виглядає Дженніфер Лопес після розриву з коханим