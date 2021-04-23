Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень

Принц Луї святкує день народження: у мережі з'явилося свіже фото хлопчика

  • 66
Принц Луї - фото 1
Принц Луї / twitter

Сьогодні, 23 квітня, королівська сім'я святкує день народження маленького принца Луї – сина герцога Кембриджського Вільяма і герцогині Кембриджської Кетрін. Йому виповнюється три роки.

З нагоди свята Катерина Міддлтон вирішила опублікувати знімок Луї. Милий кадр з'явився на офіційній сторінці в Twitter подружжя.

І ще: Анджеліна Джолі поскаржилася на нестачу грошей після розлучення з Піттом

Фотографія була зроблена герцогинею у Кенсінгтонському палаці незадовго до того, як хлопчик вперше пішов у дитячий садок. На фото маленький принц сидить на двоколісному дитячому велосипеді з рюкзаком за плечима.

"Герцог і герцогиня раді поділитися новим зображенням принца Луї", – йдеться у дописі.

Читайте також: Ніякої драми: як виглядає Дженніфер Лопес після розриву з коханим

пропозиції партнерів
Новини