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Різ Візерспун розповіла про свою зустріч з Кейт Міддлтон

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Різ Візерспун і Кейт Міддлтон - фото 1
Різ Візерспун і Кейт Міддлтон / yahoo

Американська актриса і продюсер Різ Візерспун у своїй автобіографічній книзі "Віскі в чайній чашці" зізналася, що була дуже рада знайомству з Кейт Міддлтон, додавши, що вона її "не розчарувала".

Знаменитість отримала запрошення на зустріч з герцогинею Кембриджською в Лос-Анджелесі у 2011 році, де вперше зустрілася з нею. Про це пише видання Mirror.

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Зірка не стала приховувати, що в той пам'ятний день прокинулася о 4 ранку, щоб як слід підготуватися до зустрічі з королівською родиною.

"Вона мене не розчарувала! Вона була дуже милою, елегантною і стриманою. Ще вона розповіла анекдот, і я була просто зачарована її харизмою. Кейт жаліслива і турботлива людина, з якою хочеться спілкуватися якомога довше", – написала у книзі Візерспун. Різ додала, що і зараз дуже захоплюється герцогинею Кембриджською. Вона в захваті від рівня самовідданості Кейт Міддлтон.

Різ Візерспун розповіла про свою зустріч з Кейт Міддлтон - фото 453619

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