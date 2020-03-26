Принц Гаррі змінить своє прізвище: у чому причина

Принцу Гаррі і Меган Маркл доведеться змінити прізвища після зречення від королівських повноважень.

Герцоги Сассекські офіційно перестануть виконувати функції старших членів королівської сім'ї 31 березня.

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Зі зреченням від обов'язків подружжя позбудуться і титулів Його і Її Королівська Високість. І їм доведеться обрати для себе прізвище. ЗМІ Британії відзначають, можливо, що пара зупиниться на прізвищі, співзвучному їх титулам, Сассекський.

Але не виключено, що Гаррі обере прізвище Уельський, яке він використовував у школі та армії. Його дружина Меган Маркл може зберегти дівоче прізвище. У подружжя є ще один варіант, прізвище їхнього сина Арчі, Маунтбеттен-Віндзор.

Принц Гаррі і Меган Маркл відмовилися від звання членів королівської сім'ї 8 січня, викликавши своїм рішенням величезний скандал. Вони також заявили, що збираються стати фінансово незалежними і відмовляються від фінансування з державного бюджету.

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