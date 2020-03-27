Прем'єр Великобританії Борис Джонсон заразився коронавірусом

Премʼєр Великої Британії Борис Джонсон заразився COVID-19. Про це він повідомив у Twitter.

За його словами, він здав тест на коронавірус, відчувши слабкі симптоми захворювання: температуру, кашель.

І ще: Хто хворіє на коронавірус в Україні: з'явилась статистика за віком

Джонсон сказав, що зараз він на домашньому карантині, але продовжить взаємодію з урядом в режимі відео-конференц-зв'язку. Станом на 27 березня, у Великій Британії підтвердили 11816 випадків коронавірусу, 580 пацієнтів померли.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020

Нагадаємо, 25 березня син королеви Великої Британії Єлизавети II, принц Уельський Чарльз також здав позитивний тест на коронавірус.

Читайте також: Діти королівської сім'ї подякували медикам за боротьбу з коронавірусом: зворушливе відео