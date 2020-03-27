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Карантин Коронавірус

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон заразився коронавірусом

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Борис Джонсон - фото 1
Борис Джонсон / gettyimages

Премʼєр Великої Британії Борис Джонсон заразився COVID-19. Про це він повідомив у Twitter.

За його словами, він здав тест на коронавірус, відчувши слабкі симптоми захворювання: температуру, кашель.

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Джонсон сказав, що зараз він на домашньому карантині, але продовжить взаємодію з урядом в режимі відео-конференц-зв'язку. Станом на 27 березня, у Великій Британії підтвердили 11816 випадків коронавірусу, 580 пацієнтів померли.

Нагадаємо, 25 березня син королеви Великої Британії Єлизавети II, принц Уельський Чарльз також здав позитивний тест на коронавірус.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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