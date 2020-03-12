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Прикрилась лише підтяжками: зваблива Демі Роуз розхвилювала новими фото (18+)

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Демі Роуз роздяглась в інстаграмі - фото 1
Демі Роуз роздяглась в інстаграмі / instagram.com/demirose

Популярна модель Демі Роуз обожнює хизуватись своєю незвичайною фігурою, яка змушує затримати погляд. Цього разу plus-size красуня знялась топлес, прикрившись яскравими підтяжками.

24-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз є доволі нетиповою моделлю, адже вона її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Тому не дивно, що за англійською версією Кім Кардашян стежать понад 13 мільйонів підписників в соцмережі Instagram.

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Нещодавно Демі опублікувала кілька кадрів у горах, на яких позує тільки в штанцях з підтяжками, які ледь прикривають її голий бюст. І поки частині коментаторів цікаво, чи вона не замерзла, інші ж засипають модель компліментами щодо таких звабливих форм.

Прикрилась лише підтяжками: зваблива Демі Роуз розхвилювала новими фото (18+) - фото 391703

Прикрилась лише підтяжками: зваблива Демі Роуз розхвилювала новими фото (18+) - фото 391704

Джерело фото: instagram.com/demirose

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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