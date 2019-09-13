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Прикраси, які дуже подобаються чоловікам на жінках

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Які прикраси подобаються чоловікам - фото 1
Які прикраси подобаються чоловікам / youtube

Читайте і порівнюйте з тим, що є у вас в колекції прикрас, а якщо чогось немає – мерщій доповнювати!

Тонкі ланцюжки з мініатюрними підвісками

Тут все зрозуміло – V-подібний виріз, кілька довгих ланцюжків, які привертають увагу до красивої шиї, ключиць і декольте, грайливий блиск прикрас на ніжно-рожевій шкірі. Словом, ювелірний мінімум для будь-якого рандеву з приставкою "треба виглядати стримано, але жіночно".

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Витончені тонкі персні

Звичайно, якщо помітний перстень з розсипом самоцвітів підходить вам за стилем, настроєм і взагалі, до помади з манікюром, без компліментів ви не залишитеся. Однак більшість чоловіків відзначають, що зовсім не помічають персні на руці об'єкта своєї пристрасті, якщо це не обручка, звісно. Ті, хто більш прозорливий, зізнаються, що тонкі і витончені золоті або срібні персні з невеликим камінцем від ніжних жіночих рук уваги не відволікають, а, навпаки, лише підкреслюють їх красу і крихкість.

Прикраси, які дуже подобаються чоловікам на жінках - фото 354739

Мініатюрні кульчики

Мініатюрні кульчики на кожен день – такі, щоб не відволікали уваги від самої жінки, але одночасно її до неї залучали. Розрахунок такий: приманити його на блиск дорогоцінних вставок, а заманити назавжди – за допомогою блиску закоханих очей.

Прикраси, які дуже подобаються чоловікам на жінках - фото 354740

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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