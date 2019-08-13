Хибні твердження про секс, в які вірить більшість чоловіків

Звичайно ж, у кожного з нас є своє розуміння та бачення ідеального сексу, але не всі вони відповідають реальності. Психологи вирішили назвати найбільш поширені чоловічі омани, пов'язані з цим спекотним ділом.

Вам потрібно їх знати, щоб більше не допускати цих помилок ;)

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Задоволення жінки залежить від розміру чоловічої гідності. А от і ні, адже те, що культивують дорослі фільми, література й інші джерела, аж ніяк не впливає на задоволення під час заняття коханням. Жінка цінує в процесі досвідченість, настрій і безпосереднє бажання чоловіка, а не те, що в нього висить з-поміж ніг.

Розмір не має значення / pikabu

Секс має бути тривалим. Чергова хиба, адже науковці вже давно довели, що в середньому статевий акт триває від десяти до дванадцяти хвилин. Звичайно ж, це час без урахування прелюдій. Можете робити це довго - без питань, але не зациклюйтесь.

Жінки соромляться обговорювати секс. А от і ні. Звичайно ж, вони не будуть обговорювати це в барі, як це заведено в більшості чоловіків, але ваша кохана, якщо вона не надто скута, залюбки обговорить свої бажання та нюанси, які б дозволили вам отримати максимум задоволення. Не забувайте, що розмови про секс дозволять вивести цей процес на новий рівень.

Жінки не соромляться говорити про секс / shkolazhizni

Жінкам подобаються лише досвідчені чоловіки. А от і ні. Жінки іноді обирають для себе коханців, які мають незначний досвід, адже їх можна "навчити" тонкощів, які будуть до вподоби саме їй.

Чоловік має бути ідеально красивим. Тут річ не лише в красі сексуального партнера. Жінки, на відміну від чоловіків, люблять не очима, а вухами, тому краще навчіться говорити солодкі та приємні слова, які буквально змусять її "розтанути".

Чоловік не має бути ідеально красивим / Yablor

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