Пригоди S Миколая: дивитись онлайн український новорічний фільм

На телеканалі 1+1 вийшов святковий фільм Пригоди S Миколая. Новорічна стрічка стане відмінним приводом зібратися в сімейному колі для спільного перегляду. Фільм про зимові пригоди хлопчика, сподобається всім. Адже, що може бути краще, ніж посміятися всією сім'єю над пригодами головних героїв.

Згідно з сюжетом сімейної комедії "Пригоди S Миколая", школяр Артем, який вчиться в другому класі, разом зі своєю сім'єю переїжджає на постійне місце проживання в Карпати. До цього він жив у великому місті і спочатку його життя не ладиться в новому місці, яке він ще не звик називати домом.

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Напередодні свята Святого Миколая, з хлопчиком трапляється незвичайна історія. Дивовижним чином Артем зустрічає самого Миколая. Але пізніше з'ясовується, що це насправді злодій і шахрай, який має погані наміри. Другокласник збирає повноцінну команду по боротьбі зі зловмисником і вони разом розробляють чіткий план, як знешкодити бандита. Чим же закінчилися зимові пригоди Артема, дивіться у фільмі.

Дивитись онлайн новорічну комедію Пригоди S Миколая:

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